कांग्रेस सांसद और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी की आगामी जर्मनी यात्रा को लेकर राजनीति तेज हो गई. बुधवार को भाजपा ने संसद के शीतकालीन सत्र के बीच राहुल की विदेश यात्रा को लेकर उनकी आलोचना की. कंगना रनौत, संजय जायसवाल और प्रहलाद जोशी समेत कई बीजेपी सांसदों ने राहुल पर निशाना साधा. बीजेपी ने राहुल को 'पर्यटन का नेता' कहा है और उन पर लगातार विदेश यात्राओं की वजह से अपने काम को ठीक से न करने का आरोप लगाया है.

'लीडर ऑफ पर्यटन' हैं राहुल गांधी

राहुल गांधी 15 से 20 दिसंबर तक बर्लिन में भारतीय ओवरसीज कांग्रेस के एक प्रोग्राम में हिस्सा लेंगे. वर्तमान शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर को खत्म हो रहा है. बीजेपी नेता शहजाद पूनावाला ने कहा, 'राहुल गांधी ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि LoP का मतलब लीडर ऑफ पर्यटन होता है. वह लीडर ऑफ पार्टींग यानी पार्टी करने वाले नेता हैं.'

पूनावाला ने आगे कहा कि राहुल गांधी नॉन सीरियस नेता हैं. लोग वर्क मोड में हैं, उनका वैकेशन मोड चल रहा है. मुझे नहीं पता कि वो जर्मनी क्यों जा रहे हैं. हो सकता है कि भारत के खिलाफ जहर उगलने जा रहे हों. वे छुट्टी मनाने और भारत को बदनाम करने के लिए विदेश जा रहे हैं.

गैर-गंभीर राजनीतिक नेता हैं राहुल गांधी

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि संसद सत्र के दौरान गांधीजी विदेश में समय बिताते हैं और बाद में कहते हैं कि उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलता. उन्होंने कहा, 'वह एक अंशकालिक, गैर-गंभीर राजनीतिक नेता हैं.'

तो वहीं कंगना रनौत ने कहा,'मैं उनकी यात्राओं पर नजर नहीं रखती, न ही उनके बारे में कोई खबर पढ़ती हूं. तो मैं उनकी यात्राओं के बारे में क्या कह सकती हूं? मैं इस तरह के चरित्र पर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहती क्योंकि आप जानते हैं कि इस व्यक्ति में कोई सार और चरित्र नहीं है.'

कांग्रेस ने बीजेपी पर जोरदार पलटवार किया

कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने राहुल गांधी का बचाव करते हुए बीजेपी को करारा जवाब दिया. उन्होंने कहा, 'प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने काम का आधा समय विदेश में बिताते हैं. फिर भाजपा की ओर से विपक्ष के नेता की विदेश यात्रा पर सवाल क्यों उठाए जा रहे हैं?'

लोकसभा में विपक्ष के उपनेता गौरव गोगोई ने कहा कि भाजपा और प्रधानमंत्री के पास राहुल गांधी के कथित चुनावी अनियमितताओं से जुड़े सवालों का कोई जवाब नहीं है. उन्होंने कहा, 'जब बीजेपी के पास राहुल गांधी के सवालों का जवाब नहीं है, तो उनके पास उन्हें बदनाम करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता.'

जर्मनी में होगा इंडियन ओवरसीज कांग्रेस (IOC) का प्रोग्राम

राहुल गांधी 17 दिसंबर को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में होने वाले IOC के एक कार्यक्रम में शामिल होंगे. यहां वह यूरोप के विभिन्न देशों से आए IOC के नेताओं से मुलाकात करेंगे. IOC ने इस दौरे को पार्टी के वैश्विक संवाद को मजबूत करने की दिशा में एक अहम पहल बताया है.