ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की हार का एक और सबूत, डल झील से बरामद हुआ मिसाइल का मलबा

जम्मू कश्मीर की डल झील से पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा बरामद हुआ है. पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान श्रीनगर पर मिसाइल से अटैक की कोशिश की थी. डल झील की सफाई के दौरान मलबा बरामद हुआ. पाक ने कश्मीर के साथ-साथ और भी जगहों पर अटैक की नाकाम कोशिश की थी.

'एनडीटीवी' की रिपोर्ट के मुताबिक डल झील में रविवार (21 सितंबर) सफाई अभियान चलाया गया. इस दौरान पाकिस्तानी मिसाइल का मलबा झील से बरामद हुआ. जम्मू कश्मीर पुलिस ने इसको लेकर जानकारी देते हुए कहा कि मिसाइल के कंपोनेंट को दूसरी जगह भेजा जा रहा है. पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान यह मिसाइल कश्मीर पर दागी थी.

पाकिस्तान की हार का एक और सबूत

डल झील में मिली मिसाइल पाकिस्तान की हार का बड़ा सबूत है. पाक मिसाइल फुस्स साबित हुई. वह आए दिन कश्मीर को लेकर विवादित बयान देता रहता है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के दौरान उसने कश्मीरियों को ही निशाना बनाने की नाकाम कोशिश कर दी. पाकिस्तान ने कश्मीर समेत बॉर्डर से सटे कई इलाकों पर अटैक की कोशिश की थी, लेकिन भारतीय सेना ने उसके हमलों को नाकाम कर दिया था.

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सुनाई दिए थे धमाके

ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने ड्रोन और मिसाइलों से अटैक की कोशिश की थी, लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इन्हें नेस्तनाबूद कर दिया था. भारतीय सेना ने इस दौरान पाकिस्तान को करारा जवाब भी दिया था. उसने पाकिस्तान के नूरखान एयरबेस और मुरीदके समेत कई जगहों पर हमला किया था.

घुसपैठ की कोशिश में मारे गए कई आतंकी

ऑपरेशन सिंदूर के बाद अब तक घुसपैठ की कोशिश करते हुए कई आतंकी मारे जा चुके हैं. पाक आए दिन भारत के खिलाफ साजिश करता रहता है. पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 26 लोगों की जान गई थी. इसके बाद भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए बदला लिया था. सेना अभी भी बॉर्डर पर हाई-अलर्ट पर है.