ऑपरेशन सिंदूर के वक्त भारत ने पाक के परमाणु ठिकानों पर किया था हमला, SIPRI की रिपोर्ट से खुलासा

Operation Sindoor Update News: ऑपरेशन सिंदूर को भले एक साल बीत चुका है लेकिन अभी भी दुनिया भारत की ताकत की तारीफ करते नहीं भूल पाई है. दुनिया के परमाणु हथियारों पर नजर रखने वाले ग्लोबल थिंक-टैंक सिपरी ने एक बार फिर भारत की सैन्य क्षमताओं का जिक्र करते हुए पाकिस्तान की पोल खोल दी है.

ऑपरेशन सिंदूर (7-10 मई 2025) के दौरान, ऐसे वीडियो सामने आए थे, जिनमें पाकिस्तान के किराना हिल्स पर बमबारी देखी गई थी. माना जाता है कि किराना हिल्स में पाकिस्तान का परमाणु ठिकाना है. साथ में नूरखान एयरबेस (रावलपिंडी) पर पाकिस्तानी न्यूक्लियर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को भी भारतीय वायुसेना ने टारगेट किया था.

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परमाणु हथियारों से जुड़े ठिकानों पर किया था भारत ने हमला

सिपरी की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, ऑपरेशन सिंदूर के भारत ने पाकिस्तान के जिन एयरबेस और मिसाइल ठिकानों पर हमला किया था, वे कही ना कहीं पाकिस्तान के परमाणु हथियारों से जुड़े थे. स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट (सिपरी) की रिपोर्ट के मुताबिक, भारत के पास फिलहाल 190 परमाणु हथियार हैं.

पाकिस्तान के पास कितने परमाणु हथियार हैं ?

जबकि पाकिस्तान के पास 170 परमाणु हथियार हैं. रिपोर्ट में हालांकि, ये भी कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, भारत और पाकिस्तान ने परमाणु तनाव को बढ़ाया नहीं. खास बात है कि ऑपरेशन सिंदूर के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ तौर से कहा था कि विवाद के दौरान पाकिस्तान के परमाणु ब्लफ यानी ब्लैकमैलिंग को भारतीय सेना ने ध्वस्त कर दिया था.

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