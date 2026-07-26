#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियास्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद भड़के अभिषेक बनर्जी, Gen-Z से की अपील, 'अगली बार फिल्म या मैच का टिकट खरीदना तो...'

स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद भड़के अभिषेक बनर्जी, Gen-Z से की अपील, 'अगली बार फिल्म या मैच का टिकट खरीदना तो...'

Abhishek Banerjee: टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने कहा कि कई सेलिब्रिटी, इंफ्लूएंशर्स, खिलाड़ी और फिल्मी सितारों ने युवाओं-छात्रों के साथ न देकर चुप रहना पसंद किया और उनकी खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया.

Written By : विजय कुमार बिट्ठल |  Updated at : 26 Jul 2026 06:01 PM (IST)
Preferred Sources

देश के कई राज्यों में नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर हो रहे छात्र विरोध प्रदर्शन अब खत्म हो चुके हैं, लेकिन इस मुद्दे को लेकर तृणमूल कांग्रेस (TMC) के राष्ट्रीय महासचिव और लोकसभा सांसद अभिषेक बनर्जी ने रविवार (26 जुलाई, 2026) को विरोध प्रदर्शनों में बड़ी भूमिका निभाने वाले जेन-जी और मिलेनियल्स से बड़ी अपील की है. उन्होंने मिलेनियल्स और जेन-जी से उन सेलिब्रिटीज, इंफ्लूएंशर्स और खेल जगत को सितारों को लेकर उनके सपोर्ट पर फिर से सोचने की बात कही है, जिन्होंने छात्र प्रदर्शन के दौरान इस मुद्दे पर कोई टिप्पणी नहीं की और चुप रहना का विकल्प चुना.

अभिषेक बनर्जी ने X पर जेन-जी और मिलेनियल्स के नाम शेयर किया पोस्ट

टीएमसी महासचिव अभिषेक बनर्जी ने रविवार (26 जुलाई, 2026) को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक लंबा पोस्ट लिखा. उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, ‘मिलेनियल्स और जेन-जी से मेरी विनम्र अपील है. हमने देखा है कि कैसे दृढ़निश्चय वाली एक युवा पीढ़ी सबसे ताकतवर सरकारों को भी घुटने टेकने पर मजबूर कर सकती है. यह इस बात का सबूत है कि किसी भी लोकतंत्र की असली ताकत उनके लोगों में होती है.’  

उन्होंने कहा, ‘इसके साथ ही, हमने यह भी देखा कि कई सेलिब्रिटी, इंफ्लूएंशर्स, खेल जगत की हस्तियों और फिल्मी सितारों ने देश के युवाओं और छात्रों के साथ खड़े होने के बजाए चुप रहना पसंद किया. यह चाहें उनका डर हो, सावधानी हो या फिर स्वार्थ, लेकिन उनकी खामोशी ने बहुत कुछ कह दिया.’ 

दोबारा सोचने का समय है कि हमारी सराहना का हकदार कौन- अभिषेक

अभिषेक बनर्जी ने कहा, ‘अगली बार जब हम किसी भी फिल्म का टिकट खरीदने, किसी मैच का टिकट लेने के लिए लाइन में खड़े हों या किसी कंटेंट क्रिएटर को सब्सक्राइब करने वाले हों, तब एक पल ठहरकर खुद से ये सवाल जरूर पूछें- क्या यह शख्स सच में उन वैल्यूज का प्रतिनिधित्व करता है, जिन पर मैं विश्वास करता हूं? क्या इसने उन लोगों का साथ दिया, जिनकी बदौलत इस शख्स को सफलता मिली?’

उन्होंने कहा, ‘अगर हमारी तालियां और समर्थन से लोकप्रिय बने लोग सबसे ज्यादा जरूरी समय पर लोगों के साथ खड़े होने की हिम्मत नहीं जुटा सकते, तो शायद अब समय आ गया है कि हम दोबारा ये सोचें कि हमारी सराहना का असली हकदार कौन है.’ 

टीएमसी नेता ऑडिएंश की ताकत पर दिया जोर

अभिषेक बनर्जी ने ऑडिएंश की ताकत पर जोर देते हुए कहा, ‘हम किसे फॉलो करते हैं, ये हमारा फैसला है. हम किसका सम्मान करते हैं, ये हमारा फैसला है और हम किसे फेमस बनाते हैं, ये भी हमारा फैसला है. इसलिए याद रखिए कि दर्शकों ने हीं उन्हें फेम दिलाया, लोगों ने हीं उन्हें इंफ्लूएंश दिया और युवाओं ने हीं उन्हें रेलिवेंस दी. जब इतिहास साहस की मांग करता है, तब खामोशी कभी न्यूट्रल नहीं होती, बल्कि वह भी एक चॉइस होती है.’

उन्होंने आगे कहा, ‘आप जो टिकट खरीदते हैं, हर बार जो किसी का कंटेट देखते हैं और हर लाइक, शेयर, फॉलो और चीयर करते हैं, ये सिर्फ क्लिक या पर्जेस नहीं है, बल्कि ये एंडोर्समेंट है. इसलिए अपना अंटेनशन उतनी ही सावधानी से दें, जितनी सावधानी से आप अपना पैसा खर्च करते हैं. क्योंकि अगर वे सबसे जरूरी समय पर हमारे साथ खड़े नहीं हो सकते हैं, तो फिर हमें भी यह सोचना चाहिए कि क्या हमें उनके पीछे खड़े रहना चाहिए.’ 

यह भी पढ़ेंः CJP-लेफ्ट के प्रदर्शन में पत्रकारों पर हुए हमलों पर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, ‘ये छात्र नहीं, बल्कि...’

About the author विजय कुमार बिट्ठल

पिछले करीब पांच सालों से भारतीय मीडिया का हिस्सा हैं. अक्टूबर, 2024 से एबीपी न्यूज नेटवर्क में बतौर हिंदी कंसल्टेंट राइटर के तौर पर भूमिका निभा रहे हैं. प्रिंट मीडिया के साथ अपने पत्रकारिता सफर की शुरुआत की है और आज डिजिटल मीडिया में राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय डेस्क पर लेखन कार्य कर रहे हैं. साल 2020 में माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय के नोएडा कैंपस से मास कम्युनिकेशन में स्नातक की डिग्री हासिल की. क्षेत्रीय से लेकर राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय राजनीति, चुनाव और सामाजिक विषयों पर खबरें लिखते रहे हैं. तथ्यों की गहराई और भाषा की संवेदनशीलता पर हमेशा बेहतर करने की कोशिश है. स्केचिंग, पेटिंग, फिल्में देखना, शायरी-कविताएं लिखना और घूमना बहुत ज्यादा पसंद है. 
Read More
Published at : 26 Jul 2026 06:01 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee Student Protest TMC NEET Paper Leak
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद भड़के अभिषेक बनर्जी, Gen-Z से की अपील, 'अगली बार फिल्म या मैच का टिकट खरीदना तो...'
स्टूडेंट प्रोटेस्ट के बाद भड़के अभिषेक बनर्जी, Gen-Z से की अपील, 'अगली बार फिल्म या मैच का टिकट खरीदना तो...'
इंडिया
CJP प्रोटेस्ट में विदेशी फंडिंग के वायरल पोस्ट पर आया विदेश मंत्रालय का रिएक्शन, कहा - 'यह एकदम...'
CJP प्रोटेस्ट में विदेशी फंडिंग के वायरल पोस्ट पर आया विदेश मंत्रालय का रिएक्शन, कहा - 'यह एकदम...'
इंडिया
शिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'
शिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'
इंडिया
ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत के बाद सरकार का एक्शन, जारी की एडवाइजरी, कहा - 'बहुत सावधानी...'
ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत के बाद सरकार का एक्शन, जारी की एडवाइजरी, कहा - 'बहुत सावधानी...'
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Ishan-Nayanika का कुबूल-ए-इश्क़! अधूरा प्यार हुआ पूरा, मिले दो दिल #sbs
Dharmendra Pradhan के इस्तीफे पर Priyanka Chopra समेत Bollywood Celebs के रिएक्शन वायरल
Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत के बाद सरकार का एक्शन, जारी की एडवाइजरी, कहा - 'बहुत सावधानी...'
ब्लैक सी में भारतीय नाविकों की मौत के बाद सरकार का एक्शन, जारी की एडवाइजरी, कहा - 'बहुत सावधानी...'
दिल्ली NCR
दिल्ली में फिर एक्टिव होगा मानसून, इस दिन से होगी झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत
दिल्ली में फिर एक्टिव होगा मानसून, इस दिन से होगी झमाझम बारिश, उमस भरी गर्मी से मिलेगी राहत
साउथ सिनेमा
Box office Collection: 2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
2 करोड़ के बजट में 803% प्रॉफिट, ये है कन्नड़ की 2026 की मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्म
क्रिकेट
भारत के इन 24 खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किया डेब्यू; देखें लिस्ट
भारत के इन 24 खिलाड़ियों ने जिम्बाब्वे के खिलाफ टी20 इंटरनेशनल क्रिकेट में किया डेब्यू; देखें लिस्ट
स्पोर्ट्स
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
Commonwealth Games में दर्दनाक हादसा, दिल दहला देने वाला वीडियो आया सामने
इंडिया
CJP-लेफ्ट के प्रदर्शन में पत्रकारों पर हुए हमलों पर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, ‘ये छात्र नहीं, बल्कि...’
CJP-लेफ्ट के प्रदर्शन में पत्रकारों पर हुए हमलों पर बोले CM शुभेंदु अधिकारी, ‘ये छात्र नहीं, बल्कि...’
इंडिया
शिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'
शिक्षा मंत्री का चार्ज लेने के बाद प्रह्लाद जोशी का आया पहला रिएक्शन, बोले - 'यह जिम्मेदारी...'
हेल्थ
Abhijeet Dipke Typhoid : अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
अभिजीत दिपके को टाइफाइड, कब खतरनाक हो जाती है यह बीमारी?
ENT LIVE
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
Kargil Vijay Diwas पर Operation Safed Sagar की टीम ने साझा किए भावुक अनुभव
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Embed widget