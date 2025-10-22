हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Diwali 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....

ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है शुरू? इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर ने कहा- आसिम मुनीर जैसी बातें करते हैं, उसके बाद तो....

इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की बात करें तो वो एक स्ट्रेटजी है अपने दुश्मनों को ये मैसेज देने के लिए कि पहलगाम जैसा कोई अटैक दोबारा नहीं होना चाहिए.

By : एबीपी लाइव डेस्क | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 22 Oct 2025 11:44 AM (IST)
Preferred Sources

आतंकवाद पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी की सख्त चेतावनी से पाकिस्तान बुरी तरह डर गया है. जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने 19 अक्टूबर को उत्तराखंड के पिथौरगढ़ से कहा था कि ऑपरेशिन सिंदूर कभी भी शुरू हो सकता है. उन्होंने कहा कि ऑपरेशन 1.0 रोका नहीं गया है. पाक एक्सपर्ट कमर चीमा ने पूछा है कि क्यों भारत की तरफ से ऐसे बयान आ रहे हैं और क्या ऑपरेशन सिंदूर 2.0 हो सकता है.

पाक एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन आर्मी के रिटायर्ड मेजर जनरल राजन कोचर ने कहा कि जब पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर भारत के खिलाफ जहर उगलेंगे तो भारत चुप तो नहीं बैठेगा. उन्होंने कहा, 'मैं ये मानता हूं कि ये एक तरफा नहीं है, अगर आपके जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी और फ्लोरिडा में स्पीच सुनें तो उन्होंने कुछ बयान दिए थे और कश्मीर को जगलर वेन बताया था. इस तरीके की जब बातें आती हैं तो पॉलिटिकल लीडरशिप अपनी अवाम को एक मैसेज देना चाहती है कि वो कमजोर नहीं है, उसकी फौजें कमजोर नहीं है और अगर बॉर्डर के उस पार से चुनौतियां आती हैं तो उसके लिए फौजें तैयार हैं.'

मेजर जनरल ने कहा कि आज अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा खतरा पाकिस्तान की तरफ से है और इसीलिए भारत की फौज की अगर वॉर डोक्ट्रेन देखेंगे तो हमेशा पाकिस्तान सेंट्रिक रही है, लेकिन कुछ साल पहले जब गलवन में चीन की चुनौती आई थी और फिर लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल के ऊपर जो स्थिति बन रही थी, उसको देखते हुए हमने अपनी डॉक्ट्रेन में बदलाव किया.

ऑपरेशन सिंदूर 2.0 के सवाल पर मेजर जनरल राजन कोचर ने कहा, 'मुझे नहीं लगता कि भारत और पाकिस्तान के बीच में कोई भी युद्ध होगा और ऑपरेशन सिंदूर 2.0 की हम बात करें तो वो एक स्ट्रेटजी है अपने दुश्मनों को ये मैसेज देने के लिए कि आने वाले वक्त में पहलगाम जैसा कोई अटैक दोबारा नहीं होना चाहिए और एक मैसेजिंग है हमारी फोर्स के लिए भी कि ऑपरेशनल रेडीनेस में रहने की जरूरत है.'

जनरल राजन कोचर ने कहा, 'अगर भारत की थ्रेट परसेप्शन को एलाइज करें तो वो चीन सेंट्रिक भी हैं. अगर उसके साथ रिश्ते थोड़े ठीक हुए हैं तो वो अच्छी बात है, लेकिन एलएसी पर न तो चीन ने सेना की तैनाती कम की है और न ही हमने कम की है. वेट एंड वॉच की पॉलिसी है वहां पर. जैसे-जैसे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा तो फोर्स की तैनाती कम की जाएगी. पेट्रोलिंग को लेकर कुछ एग्रीमेंट्स हुए हैं, अब हमारे जवान उन पेट्रोल्स पर पहुंच पा रहे हैं, जहां पहले नहीं पहुंच पा रहे थे.'

उन्होंने कहा कि भारत टू फ्रंट पर वॉर के लिए तैयार है. आपको ये समझना पड़ेगा कि पहाड़ी इलाके में लड़ना और एक डिफरेंट टेरेन में लड़ना अलग बातें होती हैं और हमारी फौज जिस तरह से तैनात है और जिस तरीके से उनके पास बॉर्डर पर एडवांटेजेस पॉजीशन हैं, हम चीन का भी मुकाबला कर सकते हैं.

और पढ़ें
Published at : 22 Oct 2025 11:43 AM (IST)
Tags :
Rajnath Singh Indian Army Indian Army' OPERATION SINDOOR
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
साउथ सिनेमा
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति और बच्चों संग खास अंदाज में मनाई दिवाली, खुशियों में चिरंजीवी भी हुए शामिल
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति-बच्चों संग मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर अब दिखाई झलक
Advertisement

वीडियोज

MY समीकरण के सहारे Bihar Election के चुनावी रण में उतरे Tejashwi
Nitish Kumar का माला पहनाने वाला वीडियो हो गया वायरल
Bihar Election 2025: बिहार में Mahagathbandhan का टूटना तय?
Sandeep Chaudhary: राजनीति में अटके... कर्मचारी कब तक खाए झटके?
Bihar Election 2025: Maithili Thakur के बदले 'सियासी' सुर
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 136 / litre -78
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 98 / litre -78
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
'प्रधानमंत्री बातों को छुपा जाते हैं, ट्रंप उजागर कर देते हैं', रूस से तेल खरीद पर PM मोदी पर कांग्रेस का तंज
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
यूपी के इस शहर में लगा गधों का मेला, 'शाहरुख-सलमान' से लेकर 'आलिया भट्ट' और 'अमिताभ' की लग रही बोली!
विश्व
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
क्यों तालिबान के साथ है भारत? PAK एक्सपर्ट के सवाल पर इंडियन मेजर ने खोल दिए पाकिस्तान के पुराने राज, बोले- खुद भूल गए जब...
साउथ सिनेमा
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति और बच्चों संग खास अंदाज में मनाई दिवाली, खुशियों में चिरंजीवी भी हुए शामिल
शाहरुख खान की इस एक्ट्रेस ने पति-बच्चों संग मनाई दिवाली, तस्वीरें शेयर कर अब दिखाई झलक
क्रिकेट
Women's World Cup: पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ बड़ा फायदा, अब तय हो गया सेमीफाइनल-2 और फाइनल का वेन्यू
पाकिस्तान की हार से भारत को हुआ बड़ा फायदा, अब तय हो गया सेमीफाइनल-2 और फाइनल का वेन्यू
शिक्षा
NTA JEE Mains 2026: NTA JEE सेशन 1 और 2 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करना होगा आवेदन
NTA JEE सेशन 1 और 2 का शेड्यूल जारी, जानें कैसे करना होगा आवेदन
यूटिलिटी
मिठाई बनाने के लिए खरीद रहे बादाम-काजू, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
मिठाई बनाने के लिए खरीद रहे बादाम-काजू, ऐसे करें असली और नकली की पहचान
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट!  कांग्रेस नेता का बयान- 'राज ठाकरे की बात छोड़िए, हम उद्धव के साथ भी नहीं'
महाराष्ट्र में भी गठबंधन पर संकट!  कांग्रेस नेता का बयान- 'राज ठाकरे की बात छोड़िए, हम उद्धव के साथ भी नहीं'
ENT LIVE
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
Ek Deewane Ki Deewaniyat Review: हर्षवर्द्धन राणे, सोनम बाजवा ने एक्टिंग में पूरी जान लगा दी |
ENT LIVE
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
THAMMA Review: मैडॉक ने कुछ अद्भुत किया है | आयुष्मान खुराना | रश्मिका मंदाना | नवाजुद्दीन
ENT LIVE
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
राइज एंड फॉल के विजेता अर्जुन बिजलानी ने रियलिटी शो की ट्रॉफी उठाई
ENT LIVE
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
भोजपुरी फिल्म ‘जया’ का जलवा! रत्नाकर कुमार की फिल्म ने सबरंग अवॉर्ड्स में जीते 4 बड़े सम्मान
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
Embed widget