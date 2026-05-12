NEET Exam Cancelled 2026: नीट पेपर लीक के सवाल पर क्या बोले शिक्षा मंत्री धर्मेन्द्र प्रधान? जानकर विपक्ष हैरान
NTA Neet Exam Cancelled 2026: एनटीए ने पुष्टि की है कि उसे परीक्षा के 4 दिन बाद 7 मई को कथित गड़बड़ियों से जुड़े इनपुट मिले थे. इस मामले की जांच CBI को सौंपी गई है.
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने पेपर लीक के आरोपों के बीच ने 12 मई को NEET (UG) 2026 परीक्षा रद्द कर दी है. NTA डीजी अभिषेक सिंह ने कहा कि परीक्षा दोबारा कराई जाएगी और 6 से 8 दिन में नई तारीख का ऐलान होगा. केंद्र सरकार ने इस मामले की जांच CBI को सौंप दी है. जांच एजेंसी ने मामले में एफआईआर दर्ज की है. वहीं शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से दिल्ली में इस मामले में मीडिया ने सवाल पूछा तो वह बिना कुछ बोले निकल गए.
NTA को मिले थे कथित गड़बड़ियों से जुड़े इनपुट
NTA के अनुसार, परीक्षा के चार दिन बाद सात मई की शाम को कथित अनियमितताओं से संबंधित सूचनाएं प्राप्त हुईं और 8 मई की सुबह स्वतंत्र सत्यापन (Independent Verification) और आवश्यक कार्रवाई के लिए केंद्रीय एजेंसियों को भेज दी गईं. नीट यूजी 2026 परीक्षा तीन मई को भारत के 551 शहरों और अन्य देशों के 14 शहरों में आयोजित की गई थी. यह परीक्षा लगभग 23 लाख पंजीकृत परीक्षार्थियों के लिए आयोजित की गयी थी.
नीट पेपर लीक मामले में नासिक से एक गिरफ्तार
नीट पेपर लीक मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया है. राजस्थान पुलिस के अनुरोध पर नासिक क्राइम ब्रांच यूनिट-2 ने पेपर लीक मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया. नासिक के डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि राजस्थान पुलिस की एक टीम जल्द ही आरोपी को आगे की जांच के लिए अपने साथ ले जाएगी. पुलिस के मुताबिक, आरोपी ने अपनी असली पहचान छिपाने के लिए नकली पहचान का इस्तेमाल किया था. जांच के दौरान उसने अपना हुलिया भी बदल लिया था. हालांकि, तकनीकी जांच और क्राइम ब्रांच की विशेष टीम की मदद से पुलिस आरोपी तक पहुंचने में सफल रही.
विपक्ष ने मोदी सरकार को घेरा
इस मामले को लेकर विपक्ष केंद्र की मोदी सरकार पर हमलावर है. लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भ्रष्ट भाजपाई व्यवस्था ने 22 लाख छात्रों के सपनों को कुचल दिया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तथाकथित अमृतकाल ‘विषकाल’ बन गया है. सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा, 'पेपर लीक की बार-बार हो रही घटनाओं से लाखों छात्र और उनके परिजन नाराज हैं. क्या गारंटी है कि परीक्षा दोबारा करवाने पर प्रश्नपत्र लीक नहीं होगा. इस समाचार से लाखों बच्चों और परिजनों के बीच भाजपा की भ्रष्टाचारी व्यवस्था के विरुद्ध बेहद आक्रोश और हताशा है. जब तक भाजपा सरकार रहेगी, परीक्षा होती रहेगी लीक, भाजपा के जाने के बाद ही परीक्षा प्रणाली होगी ठीक. भाजपा सरकार मतलब नाकाम सरकार.'
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Source: IOCL