हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान

'बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत, डरने की...', पड़ोसी देशों में तख्तापलट पर NSA अजित डोभाल का बड़ा बयान

NSA Ajit Doval: दिल्ली में एक कार्यक्रम के दौरान एनएसए डोभाल ने कहा कि इस समय दुनिया भी एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है और सबसे जरूरी बात ये है कि हम उससे बिल्कुल भी नहीं डरें.

By : एबीपी लाइव | Edited By: विक्रम कुमार | Updated at : 31 Oct 2025 07:02 PM (IST)
Preferred Sources

दिल्ली में आयोजित एक कार्यक्रम में राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (NSA) अजीत डोभाल ने कहा कि भारत एक बदलाव की ओर बढ़ रहा और और इससे डरने की कोई जरूरत नहीं है. इस दौरान उन्होंने पड़ोसी देशों में हुए तख्तापलट का भी जिक्र किया. एनएसए ने कहा कि बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और अन्य देशों में गैर-संवैधानिक तरीकों से सत्ता परिवर्तन कुशासन की वजह से हुआ है.

'संस्थाओं के माध्यम से काम करती है सरकारें'

NSA अजीत डोभाल ने कहा, "कोई देश चाहे वे शक्तिशाली हों या कमजोर, वास्तव में ये सरकारों की शक्ति होती है. जब सरकारें कमजोर और स्वार्थ से प्रेरित होती है तो परिणाम भी वैसे ही आते हैं. सरकारें संस्थाओं के माध्यम से काम करती हैं. राष्ट्र-निर्माण में सबसे महत्वपूर्ण वे लोग हैं जो इन संस्थाओं का निर्माण करते हैं. महान साम्राज्यों, राजतंत्रों, कुलीनतंत्रों, अभिजाततंत्रों या लोकतंत्रों का उत्थान और पतन वहां की सरकार की वजह से होता है."

'आज सरदार पटेल की जरूरत सबसे अधिक'

एनएसए ने अजित डोभाल ने कहा, "मेरा मानना ​​है कि राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित करने और उसे अपने लक्ष्यों की प्राप्ति कराने में सरकार की भूमिका काफी महत्वपूर्ण होती है. यह बहुत जरूरी है कि 2025 में हम सरदार पटेल को फिर से गढ़ें. आज भारत में उनकी दूरदर्शिता की पहले से कहीं अधिक जरूरत है."

बदलाव के दौर से गुजर रहा भारत: NSA डोभाल

भारत इस समय न केवल बदलाव के दौर से गुजर रहा है, बल्कि पुरानी तरह की शासन व्यवस्था, सरकारी-सामाजिक ढांचे और वैश्विक व्यवस्था में भी बदलाव की प्रक्रिया से गुजर रहा है. दुनिया भी एक बड़े परिवर्तन के दौर से गुजर रही है. किसी भी परिवर्तन में सबसे जरूरी बात ये है कि उससे डरें नहीं और संभावित खतरों के आगे झुकें नहीं. खुद को मजबूत कर तैयार करना होगा. सभ्यता को राष्ट्र-राज्य में परिवर्तित करना एक अद्भुत काम है. सरकार को सामान्यतः अपेक्षा से परे सोचना और करना होगा."

'कानून को बनाना होगा और अनुकूल'

उन्होंने कहा, "हमें अपने कानूनों, नियमों, प्रक्रियाओं की पूरी व्यवस्था पर गौर करना होगा और उन्हें लोगों के प्रति और अनुकूल बनाना होगा. हमारी नीतियों और योजनाओं को लोगों की आकांक्षाओं के अनुरूप होना चाहिए. लोगों की बुनियादी जरूरतों को पूरा किया जाना चाहिए और लोगों को सुरक्षा की भावना दी जानी चाहिए."

Published at : 31 Oct 2025 07:01 PM (IST)
Tags :
Ajit Doval NSA BANGLADESH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
राजस्थान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
टेलीविजन
'अक्षरा' की सास ने 10 साल तक की न्यूज एंकरिंग, फिर बन बैठी एक्ट्रेस, शादी के बाद इंडस्ट्री को कहा अलविदा, अब कर रही हैं ये काम
10 साल तक न्यूज एंकरिंग करने के बाद 'अक्षरा' की सास बनीं एक्ट्रेस, शादी के बाद छोड़ा इंडस्ट्री
Advertisement

वीडियोज

Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने अपनी एक्टिंग और प्रोडक्शन से बिखेरी चमक, एक औसत कहानी को बना दिया खास.
Shehnaaz Gill Exclusive Interview | इक्क कुड़ी जर्नी, पंजाबी बैन स्ट्रगल सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Interview | इक्क कुड़ी | वास्तविक जीवन का व्यक्तित्व चरित्र से कैसे अलग है?
Dularchand Case: बीच चुनाव Mokama में हत्याकांड, दुलारचंद के postmortem से सुलझेगी गुत्थी?
Idli Kadhai Review:: धनुष ने साबित किया कि वो अगले लेवल पर हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
'जज साहब 5 साल 5 महीने से जेल में हूं...', दिल्ली दंगा मामले में जमानत के लिए खालिद, शरजील ने SC में दीं ये दलीलें
राजस्थान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
राजस्थान में आज से धर्मांतरण विरोधी कानून लागू, बुलडोजर की कार्रवाई समेत कई प्रावधान
विश्व
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
ट्रंप प्रशासन ने H-1B वीजा पर बनाया वीडियो, भारत के आंकड़े दिखाकर कही ये बात
टेलीविजन
'अक्षरा' की सास ने 10 साल तक की न्यूज एंकरिंग, फिर बन बैठी एक्ट्रेस, शादी के बाद इंडस्ट्री को कहा अलविदा, अब कर रही हैं ये काम
10 साल तक न्यूज एंकरिंग करने के बाद 'अक्षरा' की सास बनीं एक्ट्रेस, शादी के बाद छोड़ा इंडस्ट्री
Kabaddi
PKL 12 Final Live Streaming: मोबाइल पर कब, कहां और कैसे फ्री में देखें प्रो कबड्डी लीग का फाइनल? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
मोबाइल पर कब, कहां और कैसे फ्री में देखें प्रो कबड्डी लीग का फाइनल? जानें लाइव स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बिहार
बिहार चुनाव 2025: 'तेजस्वी यादव महुआ में प्रचार करने गए तो…', तेज प्रताप ने कर दिया बड़ा ऐलान
'तेजस्वी यादव महुआ में प्रचार करने गए तो…', तेज प्रताप ने कर दिया बड़ा ऐलान
यूटिलिटी
घर में खड़ी है 20 साल पुरानी गाड़ी, क्या दिल्ली के बाहर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन? बदल गया है नियम
घर में खड़ी है 20 साल पुरानी गाड़ी, क्या दिल्ली के बाहर करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन? बदल गया है नियम
ट्रेंडिंग
जंगल सफारी पर निकला था कपल तभी पीछे से गुर्राते हुए आ गया आदमखोर, 15 सेकेंड में निकल गई जान
जंगल सफारी पर निकला था कपल तभी पीछे से गुर्राते हुए आ गया आदमखोर, 15 सेकेंड में निकल गई जान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
Shehnaaz Gill Interview:: बिग बॉस 13 के बाद प्रोजेक्ट सिलेक्शन में कितना बदलाव आया है?
ENT LIVE
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
Ikk Kudi Review: शहनाज गिल ने एक औसत कहानी में जान डाल दी, एक मनोरंजक फिल्म
ENT LIVE
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
बिग बॉस 13 पर शहनाज गिल | उस सीजन को क्या खास बनाता है? | सलमान खान
ENT LIVE
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
Shehnaaz Gill Exclusive Interview| इक्क कुड़ी का सफ़र, पंजाबी बनने का संघर्ष, सलमान खान और बिग बॉस 13
ENT LIVE
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Idli Kadai Review: धनुष ने साबित कर दिया कि वो नेक्स्ट लेवल हैं, साल की सबसे इमोशनल फिल्म
Embed widget