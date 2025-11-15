नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री बनना लगभग तय? चिराग पासवान समेत NDA के इन नेताओं ने दिए संकेत

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए की प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर चर्चाएं तेज हैं. इसी बीच HAM (सेक्युलर) के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन का बड़ा बयान सामने आया है, जिसने साफ कर दिया है कि उनकी पार्टी किसके साथ खड़ी है. संतोष सुमन ने मीडिया से बातचीत में कहा कि हम जनता का धन्यवाद करते हैं, यह लोकतंत्र की जीत है. हम नीतीश कुमार को बधाई देने गए थे. यह जनादेश उनके नेतृत्व में मिला है, इसलिए वे निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनेंगे.

उन्होंने आगे कहा कि जीत का श्रेय जनता को जाता है. नीतीश कुमार बधाई के पात्र हैं. प्रधानमंत्री और सभी गठबंधन नेताओं को धन्यवाद. संतोष सुमन ने यह भी कहा कि सबको पता है कि नीतीश कुमार में बिहार का नेतृत्व करने की क्षमता है. इसलिए वे निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री बनेंगे. यह बयान स्पष्ट करता है कि HAM (सेक्युलर) नीतीश कुमार के नाम पर पूरी तरह एकजुट है.

चिराग पासवान का समर्थन

नीतीश कुमार को सीएम बनाने को लेकर चिराग पासवान ने कहा कि वह मुख्यमंत्री की भूमिका का निर्वहन करेंगे. इसके अलावा महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि वे लोग तानाशाही की बात कर रहे थे.

JDU नेता का बयान

जेडीयू के वरिष्ठ नेता श्याम रजक ने इस बहस पर बड़ा बयान देकर संकेत साफ़ कर दिया है.उन्होंने कहा कि पूरा गठबंधन नीतीश कुमार के साथ खड़ा है और चुनाव भी उन्हीं के नेतृत्व में लड़ा गया था.उनके अनुसार एनडीए में कोई मतभेद नहीं है और नीतीश कुमार ही आगे भी मुख्यमंत्री रहेंगे. श्याम रजक के शब्दों ने इस अटकल को काफी मजबूती दी कि जेडीयू अपने पुराने फैसले पर कायम है.

भाजपा महासचिव विनोद तावड़े

एनडीए की जीत के कुछ घंटे बाद ही भाजपा महासचिव विनोद तावड़े ने कहा था कि मुख्यमंत्री चुनने का फैसला एनडीए के सभी दल मिलकर करेंगे. यही एक लाइन राजनीतिक माहौल को गर्म करने के लिए काफी थी. हालांकि उन्होंने बाद में यह भी कहा कि चुनाव नीतीश कुमार के नेतृत्व में लड़ा गया है, लेकिन पहला बयान पूरे राज्य में सस्पेंस पैदा कर गया. इसी वजह से जेडीयू नेताओं ने बार-बार स्पष्ट किया कि नेतृत्व वही रहेगा जो चुनाव के दौरान था.

भाजपा विधायक राजू सिंह का बयान

राजू सिंह ने मीडिया से बातचीत में कहा कि मुख्यमंत्री का चयन किसी एक नेता के बयान से नहीं, बल्कि एनडीए की तय प्रक्रिया से होता है. उनके अनुसार विधायक दल की बैठक ही अंतिम निर्णय लेती है और यही एनडीए की परंपरा भी रही है. उन्होंने स्पष्ट किया कि यह पूरी तरह शीर्ष नेतृत्व का विषय है और गठबंधन के सभी दल मिलकर फैसला लेंगे. राजू सिंह ने कहा कि जनता ने जिस भरोसे के साथ एनडीए को ऐतिहासिक बहुमत दिया है. उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार दोनों की एक बड़ी भूमिका रही. उनके अनुसार जब अभियान का चेहरा और सरकार का अनुभव दोनों नीतीश कुमार पर आधारित रहा तो मुख्यमंत्री पद के लिए उनका आगे होना स्वाभाविक बात है.

