बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के नतीजों ने सभी को चौंका दिया. इस बार एनडीए ने प्रचंड जीत के साथ सत्ता में वापसी की है, लेकिन जीत के बाद ही अब मुख्यमंत्री के चेहरे को लेकर सवाल उठ रहे हैं. नीतीश कुमार अभी तक बतौर मुख्यमंत्री नौ बार शपथ ले चुके हैं. हालांकि नतीजों के बाद चर्चा है कि चेहरा कोई और भी हो सकता है. इस बीच जनता दल यूनाइटेड के नेता श्याम रजक ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने मुख्यमंत्री पद को लेकर प्रतिक्रिया दी है.

श्याम रजक ने बिहार के नए मुख्यमंत्री को लेकर पूछे गए सवाल के जवाब में कहा, ''पूरा एनडीए एकजुट है. पांडव एकजुट हैं. हमने नीतीश कुमार के नेतृत्व में चुनाव लड़ा है. वही हमारे मुख्यमंत्री हैं और आगे भी रहेंगे.''

#WATCH | #BiharElection2025 | Patna: After meeting CM Nitish Kumar, JD(U) leader Shyam Rajak says, "The entire NDA is united. All 5 Pandavas are united. Elections were contested under the leadership of Nitish Kumar. He is our leader and he will be our next CM as well..." pic.twitter.com/8eq8fEUDmY — ANI (@ANI) November 15, 2025

नीतीश ने जनता को कहा धन्यवाद

बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में एनडीए को प्रचंड जीत मिली. इस पर बिहार के नीतीश कुमार ने सभी सम्मानित मतदाताओं को नमन करते हुए हृदय से आभार एवं धन्यवाद दिया. नीतीश ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में राज्यवासियों ने हमें भारी बहुमत देकर हमारी सरकार के प्रति विश्वास जताया है. इसके लिए राज्य के सभी सम्मानित मतदाताओं को मेरा नमन, हृदय से आभार एवं धन्यवाद."