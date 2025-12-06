देश की सबसे बड़ी विमानन कंपनी इंडिगो (Indigo) के खिलाफ यात्रियों का गुस्सा लगातार चौथे दिन भी फूट पड़ा. हैदराबाद एयरपोर्ट पर एक नाइजीरियन महिला यात्री का विमानन कंपनी के स्टाफ के साथ विवाद का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है. यह घटना उस समय की है, जब क्रू की कमी और ऑपरेशनल फेल्योर के चलते इंडिगो ने देशभर में सैकड़ों उड़ानें रद्द कर दी है. इससे हवाई अड्डों का हाल बेहाल हो गया है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे नाइजीरियन महिला फ्लाइट कैंसिल होने पर एयरलाइन स्टाफ के साथ बहस करती हुई नजर आई. वो गुस्से में काउंटर पर चढ़ गई. महिला ने अपनी नाराजगी और मजबूरी को बयां करते हुए स्टाफ पर लापरवाही का आरोप लगाया है.

एयरपोर्ट पर क्यों बने ऐसे हालात?

पायलटों की अनुपस्थिति और उनके ड्यूटी शेड्यूल में गड़बड़ी को इस संकट का मुख्य कारण माना जा रहा है. इंडिगो ने माफी मांगते हुए कहा है कि वह यात्रियों को पूर्ण रिफंड और वैकल्पिक उड़ानें उपलब्ध कराने का प्रयास कर रही है. हजारों यात्रियों की परेशानी और कंपनी की बदनामी के बीच अब यह देखना दिलचस्प होगा कि डीजीसीए की कार्रवाई इस पूरे विवाद पर क्या असर डालती है.

DGCA ने मामले में लिया संज्ञान

विमानन नियामक डीजीसीए (DGCA) ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए इंडिगो को शो-कॉज नोटिस जारी किया है और उससे जवाब मांगा है कि उड़ानों की लगातार रद्द की समस्या का कारण क्या है और इसे रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं.

हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सूटकेस के ढेर

हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर स्थिति बेकाबू हो गई है. यहां अकेले 69 इंडिगो उड़ानें रद्द होने से यात्री और उनके सूटकेस के ढेर लग गए. यह सिर्फ एक मामला नहीं है; दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बेंगलुरु समेत देश के प्रमुख हवाई अड्डे लगभग रेलवे स्टेशन का रूप ले चुके हैं, जहां यात्री बेसहारा बैठे नजर आ रहे हैं.

सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा हैशटेग

सोशल मीडिया पर यात्री लगातार अपनी दुर्दशा की कहानियां साझा कर रहे हैं. ट्विटर पर #IndigoFail और #IndigoChaos जैसे हैशटैग ट्रेंड कर रहे हैं, जिसमें उड़ानों के रद्द होने, बिना सूचना के देरी और रिफंड न मिलने की शिकायतें हैं.