छत्तीसगढ़ के बस्तर में NIA की बड़ी कार्रवाई, नक्सली हमले से जुड़े 12 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) को छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में नक्सलियों से जुड़े एक पुराने हमले के मामले में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है. एजेंसी ने छत्तीसगढ़ राज्य के दंतेवाड़ा और सुकमा जिलों में 12 ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी की. यह छापेमारी साल 2023 में हुए एक IED ब्लास्ट और एम्बुश अटैक से जुड़े है, जिसमें नक्सलियों ने सुरक्षा बलों पर हमला किया था.

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के मुताबिक, यह हमला 26 अप्रैल, 2023 को दंतेवाड़ा जिले के अरनपुर थाना क्षेत्र के पेदका गांव के पास किया गया था. हमले की जिम्मेदारी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (माओवादी) संगठन की दर्भा डिविजन कमेटी ने ली थी.

छापेमारी में एनआईए के हाथ लगे कई अहम सबूत

वहीं, शुक्रवार (7 नवंबर, 2025) को दंतेवाड़ा और सुकमा जिले में हुए ताबड़तोड़ छापेमारी के दौरान राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के हाथ कई अहम सबूत लगे हैं. जिसमें नकद पैसे, हाथ से लिखे कई पत्र, लेवी वसूली से जुड़ी रसीद बुक्स और कई डिजिटल उपकरण भी शामिल हैं.

इस छापेमारी के बाद जांच एजेंसी का कहना है कि जिन भी लोगों के ठिकानों पर छापेमारी की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है. उनका संबंध उन नक्सलियों से है, जिन्होंने साल 2023 में इस IED हमले को अंजाम दिया था.

मामले में अब तक दो चार्जशीट दाखिल कर चुकी एनआईए

राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) के अधिकारियों ने जानकारी देते हुए कहा कि इस नक्सली हमला मामले में अब तक दो चार्जशीट दाखिल की जा चुकी है. इसके अलावा, 27 लोगों को इस संबंध में गिरफ्तार भी किया जा चुका है. जांच एजेंसी का कहना है कि फिलहाल इस नक्सली हमला मामले की जांच जारी है. आने वाले दिनों में इस केस से जुड़े कई और पहलू सामाने आ सकते हैं, जिनमें शामिल लोगों की गिरफ्तारियां भी शामिल हैं.

यह भी पढ़ेंः नेशनल हेराल्ड केस में सोनिया-राहुल के खिलाफ चलेगा केस? ED चार्जशीट पर 29 नवंबर को आएगा फैसला