राष्ट्रीय जांच एजेंसी (NIA) ने अवैध हथियार और गोलाबारूद की तस्करी से जुड़े एक बड़े मामले में अहम कामयाबी हासिल की है. इस केस में NIA ने बिहार के पटना से कमलकांत वर्मा उर्फ अंकल जी को गिरफ्तार किया है, जिसे इस पूरे नेटवर्क का मुख्य किरदार माना जा रहा है. ये मामला बिहार से शुरू होकर उत्तर भारत के कई राज्यों तक फैला हुआ था.

NIA के मुताबिक कमलकांत वर्मा इस तस्करी गिरोह में सप्लाई चेन का अहम हिस्सा था. जांच में सामने आया है कि वो हरियाणा और दूसरे इलाकों के अलग-अलग गन हाउस से गैरकानूनी तरीके से गोलाबारूद जुटाता था. इसके बाद ये गोलाबारूद उत्तर प्रदेश के रास्ते बिहार और देश के अन्य हिस्सों में भेजा जाता था.

4 दिसंबर को NIA ने की थी ताबड़तोड़ छापेमारी

कमलकांत की गिरफ्तारी से पहले NIA ने 4 दिसंबर को उत्तर प्रदेश, बिहार और हरियाणा में 23 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी. इन छापों के दौरान चार अन्य आरोपियों रवि रंजन, शशि प्रकाश, विजय कालरा और कुश कालरा को भी गिरफ्तार किया गया था. कार्रवाई के दौरान बड़ी संख्या में हथियार और गोलाबारूद भी बरामद हुए थे.

अब तक 11 लोग अरेस्ट, जांच जारी

NIA ने बताया कि इस केस में अब तक कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है. एजेंसी का कहना है कि ये गिरफ्तारी उत्तर भारत में फैले अवैध हथियार तस्करी के पूरे नेटवर्क को तोड़ने की दिशा में एक बड़ा कदम है. मामले की जांच अभी जारी है और आगे भी और गिरफ्तारियां हो सकती है.