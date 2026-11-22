दिल्ली के ऐतिहासिक पुराना किले में शनिवार को आयोजित शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) सभ्यतागत संवाद मंच में पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. मुसादिक मलिक ने इतिहास के जरिए भारत और पाकिस्तान सहित विभिन्न सभ्यताओं के बीच संवाद और आपसी समझ का संदेश दिया.

उन्होंने मुगल शासक हुमायूं और अफगान शासक शेरशाह सूरी का उदाहरण देते हुए कहा कि एक ही किले के निर्माण में दो प्रतिद्वंद्वी शासकों का योगदान रहा है. यह ऐतिहासिक इमारत अलग-अलग सभ्यताओं, संस्कृतियों और इतिहास की परतों को एक साथ जोड़ती है.

मलिक ने सुनाई किले की कहानी

मलिक ने कहा कि जिस किले में यह आयोजन हो रहा है, उसकी अपनी एक कहानी है. इसकी नींव मध्य एशिया से जुड़े तैमूरी वंश के हुमायूं ने रखी थी, जबकि अफगान शासक शेरशाह सूरी ने बाद में इसके निर्माण को आगे बढ़ाया. इस तरह एक ही किले में दो शासकों, दो प्रतिद्वंद्वियों और इतिहास की दो अलग-अलग परतों का योगदान दिखाई देता है. बाद में उनके कार्यालय ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर उनके संबोधन का वीडियो साझा किया और उर्दू संदेश में किले को एक कहानी बताया.

विविधता को स्वीकार करने के लिए साहस और समझ जरूरी

पाकिस्तानी मंत्री एससीओ के 'सभ्यतागत और सांस्कृतिक अभिव्यक्तियां' विषय पर आयोजित सत्र में बोल रहे थे. इस सत्र की अध्यक्षता केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने की. मलिक ने कहा कि संवाद तभी संभव है, जब अलग-अलग पहचान और विविध आवाजें एक साथ आएं और स्वतंत्र रूप से अपने विचार साझा करें. विविधता को अपनाने के लिए समझदारी के साथ साहस की भी जरूरत है.

संवाद का अर्थ समझाते हुए उन्होंने इसके ग्रीक मूल का जिक्र किया. उनके अनुसार, 'डिया' का अर्थ है माध्यम से और 'लोगोस' का अर्थ विचार. यानी संवाद अलग-अलग सभ्यताओं के बीच विचारों और अर्थों के स्वतंत्र आदान-प्रदान का माध्यम है. इसके लिए विविधता का होना जरूरी है.

तनावपूर्ण रिश्तों के बीच पहली बार भारत आए हैं मलिक

पाकिस्तानी मंत्री का भारत दौरा 2025 में पहलगाम आतंकी हमले के बाद दोनों देशों के बीच तनावपूर्ण संबंधों के बीच हो रहा है. यह उनकी पहली भारत यात्रा है. शुक्रवार को उन्होंने कहा था कि वह बहुपक्षीय मंच पर चर्चा के लिए दिल्ली आए हैं. उन्होंने दोनों देशों के बीच बातचीत को आगे बढ़ाने में संस्कृति की भूमिका को भी अहम बताया था.

जब उनसे पूछा गया कि क्या यह मंच भारत-पाकिस्तान के द्विपक्षीय संबंध सुधारने में मददगार हो सकता है, तो उन्होंने स्पष्ट किया कि यहां बातचीत बहुपक्षीय संदर्भ में हो रही है.

तीन दिन तक चलेगा एससीओ का सभ्यतागत संवाद मंच

केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय और विदेश मंत्रालय की संयुक्त मेजबानी में 20 से 22 नवंबर तक आयोजित हो रहे इस तीन दिवसीय मंच का उद्घाटन शुक्रवार शाम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुराना किले में किया था. इसमें पाकिस्तान सहित एससीओ के विभिन्न सदस्य देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं.

दिल्ली के मध्य में स्थित पुराना किला भारत की समृद्ध सभ्यतागत विरासत और इतिहास की विभिन्न परतों को प्रदर्शित करने के लिए आयोजन स्थल के रूप में चुना गया है. इसका निर्माण मुगल बादशाह हुमायूं ने अपनी प्रस्तावित राजधानी दीनपनाह के हिस्से के रूप में शुरू कराया था. बाद में हुमायूं को हराकर सत्ता हासिल करने वाले शेरशाह सूरी ने इसके निर्माण को आगे बढ़ाया.

इस किले का संबंध महाभारत में वर्णित प्राचीन नगर इंद्रप्रस्थ से भी जोड़ा जाता है. दिल्ली पर्यटन के अनुसार, यह दिल्ली की सबसे पुरानी बस्तियों में से एक के स्थल पर बना है. इसका आकार लगभग आयताकार है और इसकी दीवारों की लंबाई करीब दो किलोमीटर है.

1200 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक का इतिहास प्रदर्शित

मंच में शामिल प्रतिनिधियों को 'अस्तित्व- द एसेंस ऑफ अवर एग्जिस्टेंस' नामक विशेष प्रदर्शनी भी दिखाई गई. इसमें पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर दिल्ली के इतिहास को 1200 ईसा पूर्व से 1200 ईस्वी तक दर्शाया गया है. प्रदर्शनी में खुदाई से मिले अवशेष, पुरावशेष, वास्तुकला के हिस्से और अन्य ऐतिहासिक खोजें शामिल हैं.

केंद्रीय संस्कृति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि साझा सांस्कृतिक विरासत एससीओ देशों को जोड़ने वाला मजबूत सेतु है. ऐतिहासिक संबंधों ने देशों को करीब लाने के साथ सहयोग और आपसी समझ के अवसर भी पैदा किए हैं. उन्होंने कहा कि सभ्यताएं केवल अतीत की विरासत नहीं, बल्कि जीवंत परंपराएं हैं, जिनका ज्ञान वर्तमान को दिशा देता है और आने वाली पीढ़ियों को प्रेरित करता है.

उन्होंने देशों से संवाद, संस्थागत साझेदारी और सांस्कृतिक आदान-प्रदान के जरिए इस साझा विरासत को सहयोग का आधार बनाने की अपील की. साथ ही उम्मीद जताई कि यह मंच सभ्यतागत और सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत करने का स्थायी माध्यम बनेगा.

प्रधानमंत्री मोदी ने भी शुक्रवार को उद्घाटन के दौरान पुराना किले के ऐतिहासिक महत्व का उल्लेख किया था. उन्होंने इसे असाधारण विरासत बताते हुए कहा था कि विद्वानों के अनुसार इसका इतिहास महाभारत काल तक हजारों वर्ष पुराना है.

यह भी पढ़िएः ईरान ने बहरीन में अमेरिकी सेना के दो ठिकानों पर किया हमला, भयंकर तबाही