प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजस्थान के कोटा और गुजरात के कच्छ में हुए भीषण सड़क हादसों में लोगों की मौत पर गहरा दुख जताया है. दोनों हादसों में कई लोगों की जान गई है, जबकि कई अन्य घायल हुए हैं. प्रधानमंत्री ने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. इसके साथ ही उन्होंने दोनों हादसों में जान गंवाने वाले लोगों के परिजनों और घायलों के लिए आर्थिक सहायता का ऐलान किया है.

प्रधानमंत्री कार्यालय (पीएमओ) की ओर से जारी संदेश के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे में लोगों की मौत पर गहरा दुख व्यक्त किया. उन्होंने शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना जताते हुए घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की. प्रधानमंत्री ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष (पीएमएनआरएफ) से मृतकों के परिजनों को दो-दो लाख रुपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है. वहीं, हादसे में घायल लोगों को 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता दी जाएगी.

गुजरात के कच्छ में एक ही परिवार के 7 लोगों की मौत

गुजरात के कच्छ जिले में भुज-खावड़ा नेशनल हाईवे पर देर रात भीषण सड़क हादसा हुआ. यहां ट्रेलर और कार के बीच जोरदार टक्कर हो गई. हादसे में एक ही परिवार के सात लोगों की मौत हो गई. मृतकों में दो पुरुष, दो महिलाएं और तीन मासूम बच्चे शामिल हैं.

जानकारी के मुताबिक, हादसे का शिकार हुआ परिवार उत्तराखंड के एक सेना के जवान का था, जो भुज में तैनात हैं. जवान के परिवार के सदस्य और अन्य रिश्तेदार इस दुर्घटना की चपेट में आ गए. टक्कर इतनी भीषण थी कि कार के परखच्चे उड़ गए. हादसे के बाद मौके पर चीख-पुकार मच गई. दुर्घटना में जान गंवाने वालों के शव सड़क पर बिखर गए.

कोटा में खड़े ट्रक से टकराई श्रद्धालुओं की गाड़ी, 9 की मौत

वहीं, राजस्थान के कोटा जिले में रविवार देर रात कोटा-उदयपुर हाईवे पर शंभूपुरा के पास भीषण सड़क हादसा हुआ. खाटू श्याम के दर्शन कर महाराष्ट्र लौट रहे श्रद्धालुओं की गाड़ी सड़क किनारे खड़े ट्रक से टकरा गई. हादसे में नौ लोगों की मौत हो गई, जबकि कई अन्य घायल हो गए.