हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Israel Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET-UG Re-Exam: NEET-UG री-एग्जाम पर धर्मेंद्र प्रधान की हाई लेवल बैठक, अफवाह फैलाने वाले टेलीग्राम ग्रुप्स पर होगी कार्रवाई

NEET-UG Re-Exam: NEET-UG री-एग्जाम पर धर्मेंद्र प्रधान की हाई लेवल बैठक, अफवाह फैलाने वाले टेलीग्राम ग्रुप्स पर होगी कार्रवाई

NEET-UG Re-Exam: नीट-यूजी री-एग्जाम को लेकर धर्मेंद्र प्रधान की हाई लेवल बैठक हुई. इस दौरान फर्जी टेलीग्राम चैनलों और अफवाह फैलाने वाले ग्रुप्स पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए गए.

By : वरुण भसीन | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 20 May 2026 11:15 PM (IST)
Preferred Sources

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने आज नीट-यूजी की दोबारा होने वाली परीक्षा को लेकर केंद्रीय सुरक्षा और खुफिया एजेंसियों के साथ एक बड़ी बैठक की. इस बैठक में शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी और राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी यानी एनटीए के महानिदेशक भी मौजूद रहे. बैठक में परीक्षा की सुरक्षा और छात्रों के बीच फैल रही गलत जानकारी को लेकर विस्तार से चर्चा हुई. इसके साथ ही सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही अफवाहों को लेकर भी चिंता जताई.

इसी मामले में एक अलग बैठक भी आयोजित की गई, जिसमें मेटा, गूगल और टेलीग्राम जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के प्रतिनिधियों को बुलाया गया. सरकार ने इन कंपनियों से कहा कि प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़ी फर्जी खबरों और गलत दावों पर तुरंत कार्रवाई की जाए.

ये भी पढ़ें: गाय को राष्ट्रीय पशु का दर्जा देने पर क्यों हिचकिचाहट? मॉब लिंचिंग पर मौलाना अरशद मदनी ने पूछे ये सवाल

कई टेलीग्राम चैनल और ऑनलाइन ग्रुप पर नजर

अधिकारियों ने बताया कि बड़ी परीक्षाओं से पहले कई टेलीग्राम चैनल और ऑनलाइन ग्रुप अचानक सक्रिय हो जाते हैं. इन प्लेटफॉर्म पर पेपर लीक के झूठे दावे, क्लिकबेट पोस्ट और बिना पुष्टि वाली जानकारियां तेजी से फैलायी जाती हैं. इससे छात्रों के बीच डर और भ्रम का माहौल बन जाता है. जांच में यह भी सामने आया कि कई संदिग्ध लिंक छात्रों को ऑटोमेटेड बॉट और फर्जी ग्रुप तक पहुंचाते हैं. इन ग्रुप्स को खास तौर पर अफवाह फैलाने और गलत जानकारी फैलाने के लिए बनाया गया है.

खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी

खुफिया एजेंसियों से मिली जानकारी के अनुसार कई संदिग्ध चैनल कुछ चुनिंदा फोन नंबरों से संचालित किए जा रहे हैं. इससे यह संकेत मिला है कि यह एक संगठित और योजनाबद्ध गतिविधि हो सकती है.मामले को गंभीर मानते हुए केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि परीक्षा से पहले फर्जी जानकारी फैलाने वाले चैनलों और ग्रुप्स की पहचान की जाए और उन्हें तुरंत ब्लॉक कर हटाया जाए. सरकार का कहना है कि छात्रों के बीच गलत जानकारी और घबराहट फैलाने की किसी भी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और ऐसे नेटवर्क के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी.

ये भी पढ़ें: पहली बार द्विपक्षीय दौरे पर रोम पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी, इटली की प्रधानमंत्री मेलोनी बोलीं- आज का दिन ऐतिहासिक

About the author वरुण भसीन

वरुण भसीन एबीपी न्यूज़ में प्रिंसिपल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. पिछले 9 साल से पत्रकारिता कर रहे हैं. वे एयरलाइंस, रेलवे और सड़क-परिवहन से जुड़ी खबरें कवर करते हैं. इससे पहले वे कई संस्थानों में काम कर चुके हैं. वरुण न्यूज जगत से जुड़ी डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाते आए हैं. वरुण ने MBM यूनिविर्सिटी जोधपुर से पढ़ाई की है. संपर्क करने के लिए मेल आईडी है- varunb@abpnetwork.com
Read More
Published at : 20 May 2026 11:15 PM (IST)
Tags :
Dharmendra Pradhan NEET UG ​Dharmendra Pradhan NTA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
NEET-UG Re-Exam: NEET-UG री-एग्जाम पर धर्मेंद्र प्रधान की हाई लेवल बैठक, अफवाह फैलाने वाले टेलीग्राम ग्रुप्स पर होगी कार्रवाई
NEET-UG री-एग्जाम पर धर्मेंद्र प्रधान की हाई लेवल बैठक, अफवाह फैलाने वाले टेलीग्राम ग्रुप्स पर होगी कार्रवाई
इंडिया
देश में ऑल-टाइम हाई पर पहुंची बिजली की डिमांड, 265 GW तक बढ़ी मांग, IMD बोला- अभी लू से राहत नहीं
देश में ऑल-टाइम हाई पर पहुंची बिजली की डिमांड, 265 GW तक बढ़ी मांग, IMD बोला- अभी लू से राहत नहीं
इंडिया
लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने की ओर उपराज्यपाल का बड़ा फैसला, होटल और गेस्ट हाउस को इंडस्ट्री किया घोषित
लद्दाख में पर्यटन को बढ़ावा देने की ओर उपराज्यपाल का बड़ा फैसला, होटल और गेस्ट हाउस को इंडस्ट्री किया घोषित
इंडिया
Video: पाकिस्तान एयरफोर्स का चीनी फाइटर जेट JF-17 क्रैश, पैराशूट के सहारे जान बचाते नजर आए पायलट
Video: पाकिस्तान एयरफोर्स का चीनी फाइटर जेट JF-17 क्रैश, पैराशूट के सहारे जान बचाते नजर आए पायलट
Advertisement

वीडियोज

Bharat Ki Baat :27 में धर्म-जाति के फॉर्मूले 'री-सेट'! | CM Yogi | Akhilesh Yadav | UP Election 2027
ABP Report | Modi Meloni Viral Video : Melody पर Rahul Gandhi का तीखा तंज, भारत में मचा भारी बवाल
Rahul Gandhi on PM Modi | Chitra Tripathi: मेलोनी से मिले मोदी...विपक्ष को लगी मिर्ची! | Modi-Meloni
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Vasudha: Chandrika की वापसी से कांपी karishma, क्या भुगतनी पड़ेगी अपने पापों की सजा?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, हॉर्स ट्रेडिंग-भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच की मांग
तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग, सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका, हॉर्स ट्रेडिंग-भ्रष्टाचार मामले में CBI जांच की मांग
जम्मू और कश्मीर
Jammu News: सरसों तेल की कीमत में 30 रुपये तक का इजाफा, पैनिक बाइंग का असर, व्यापारी क्या बोले?
जम्मू: सरसों तेल की कीमत में 30 रुपये तक का इजाफा, पैनिक बाइंग का असर, व्यापारी क्या बोले?
इंडिया
Video: पाकिस्तान एयरफोर्स का चीनी फाइटर जेट JF-17 क्रैश, पैराशूट के सहारे जान बचाते नजर आए पायलट
Video: पाकिस्तान एयरफोर्स का चीनी फाइटर जेट JF-17 क्रैश, पैराशूट के सहारे जान बचाते नजर आए पायलट
क्रिकेट
IPL में खेलेंगे पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर! मिल गई ब्रिटिश नागरिकता; ऐसे खुला भारत आने का रास्ता
IPL में खेलेंगे पाकिस्तान के मोहम्मद आमिर! मिल गई ब्रिटिश नागरिकता; ऐसे खुला भारत आने का रास्ता
बॉलीवुड
बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' के फ्लॉप के बाद डिप्रेशन में चले गए थे आमिर खान, बोले- ये दर्दभरा होता है
बेटे जुनैद खान की फिल्म 'एक दिन' के फ्लॉप के बाद डिप्रेशन में चले गए थे आमिर खान, बोले- ये दर्दभरा होता है
इंडिया
देश में ऑल-टाइम हाई पर पहुंची बिजली की डिमांड, 265 GW तक बढ़ी मांग, IMD बोला- अभी लू से राहत नहीं
देश में ऑल-टाइम हाई पर पहुंची बिजली की डिमांड, 265 GW तक बढ़ी मांग, IMD बोला- अभी लू से राहत नहीं
ऑटो
Tata Sierra के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है ये नई SUV, कीमत होगी 13 लाख रुपये, जानें डिटेल्स
Tata Sierra के लिए परेशानी खड़ी कर सकती है ये नई SUV, कीमत होगी 13 लाख रुपये, जानें डिटेल्स
हेल्थ
Fiber Displacement Trick: बिना खाना छोड़े फिट रहने का तरीका, डॉक्टर ने बताई फाइबर डिस्प्लेसमेंट ट्रिक
बिना खाना छोड़े फिट रहने का तरीका, डॉक्टर ने बताई फाइबर डिस्प्लेसमेंट ट्रिक
ENT LIVE
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
Sunny Hinduja की दमदार acting और suspense से भरपूर है MX Player की “विमल खन्ना”
ENT LIVE
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
Jr NTR की Dragon Glimpse में दिखा KGF-Salaar वाला Vibe, Fans को नहीं मिला ‘Mind-Blowing’ Moment
ENT LIVE
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
“मेरे दुख का तमाशा मत बनाओ” हॉस्पिटल के बाहर पेपराजी पर भड़के सलमान खान
ENT LIVE
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
Kaalidas 2 Review: Crime Thriller के शौकीन हैं तो ये Tamil फिल्म जरूर देखें
ENT LIVE
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Peddi Trailer Review: क्रिकेट से पहलवानी तक, राम चरण के नए रफ-एंड-टफ अवतार ने इंटरनेट पर मचाया तहलका
Embed widget