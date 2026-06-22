हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमIsrael Iran Warराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानीट एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया छात्र, टॉयलेट में मोबाइल छिपाकर कर रहा था नकल

नीट एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया छात्र, टॉयलेट में मोबाइल छिपाकर कर रहा था नकल

पुलिस ने कहा कि आरोपी को शौचालय के अंदर मोबाइल फोन से उत्तर खोजते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मोबाइल फोन जब्त कर लिया.

Written By : पीटीआई- भाषा |  Updated at : 22 Jun 2026 03:35 PM (IST)
Preferred Sources

हैदराबाद में 21 जून को आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) की पुनः परीक्षा में शामिल हुए 18 वर्षीय छात्र को कथित तौर पर नकल करने के आरोप में पकड़ा गया है. पुलिस ने बताया कि आरोपी छात्र को शौचालय के भीतर अपने मोबाइल फोन पर उत्तर खोजते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया.

हैदराबाद पुलिस की ओर से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, अचम्पेट निवासी यह छात्र आदिबटला पुलिस थाना क्षेत्र के रागण्णागुडा में स्थित जिला परिषद हाई स्कूल में सुबह करीब सात बजे आया था. उसने शौचालय के स्कूल की परिसर की दीवार से सटे होने के कारण उसके रोशनदान तक पहुंच बनाई और वहां एक मोबाइल फोन रख दिया.

इसके बाद पूर्वाह्न 11 बजे वह दोबारा शौचालय गया और फोन को एक जिप-लॉक कवर में बंद करके फ्लश टैंक के अंदर छिपा दिया. पुलिस ने बताया, 'हालांकि पुलिस टीम ने सुबह छह बजे और फिर 11 बजे पूरे परिसर का दो बार गहन निरीक्षण किया था, और प्रवेश द्वार पर सभी अभ्यर्थियों की सख्त तलाशी भी ली गई थी, लेकिन शुरुआती जांच के दौरान फ्लश टैंक के अंदर छिपाए गए फोन का पता नहीं लगाया जा सका.'

परीक्षा के दौरान, आरोपी छात्र ने पेट दर्द की शिकायत की और शौचालय जाने का अनुरोध किया. पुलिस ने बताया कि यह शौचालय पूरे केंद्र के लिए एकमात्र सामान्य सुविधा थी, जो स्कूल की मुख्य इमारत से काफी दूर स्थित है. जब परीक्षक ने गौर किया कि छात्र शौचालय से काफी देर तक नहीं लौटा तो उन्होंने जांच के लिए कुछ कर्मचारियों को भेजा.

यह भी पढ़ें:- किसानों पर पैसों की बारिश, कारोबारियों को 5000 करोड़ का तोहफा! बंगाल बजट में शुभेंदु सरकार का बड़ा दांव

पुलिस ने कहा कि आरोपी को शौचालय के अंदर मोबाइल फोन से उत्तर खोजते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया. सूचना मिलने पर पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर मोबाइल फोन जब्त कर लिया. फोन की गहन जांच से पता चला कि वह उत्तर खोजने के लिए केवल गूगल का उपयोग कर रहा था, और इंस्टाग्राम के अलावा उसमें कोई अन्य संदिग्ध एप्लिकेशन चालू नहीं थी.

आरोपी ने पूछताछ के दौरान अपना जुर्म कबूल कर लिया है और वर्तमान में वह पुलिस हिरासत में है. पुलिस ने बताया कि स्कूल प्रशासन की शिकायत के बाद, आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) और लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है.

यह भी पढ़ें:- मदरसों के बजट पर शुभेंदु सरकार ने चलाई कैंची, 62% बजट काटा, पलट दिया ममता बनर्जी का फैसला

 

Published at : 22 Jun 2026 03:27 PM (IST)
Tags :
Hyderabad NEET TELANGANA
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
नीट एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया छात्र, टॉयलेट में मोबाइल छिपाकर कर रहा था नकल
नीट एग्जाम में चीटिंग करते हुए पकड़ा गया छात्र, टॉयलेट में मोबाइल छिपाकर कर रहा था नकल
इंडिया
West Bengal Budget 2026: किसानों पर पैसों की बारिश, कारोबारियों को 5000 करोड़ का तोहफा! बंगाल बजट में शुभेंदु सरकार का बड़ा दांव
किसानों पर पैसों की बारिश, कारोबारियों को 5000 करोड़ का तोहफा! बंगाल बजट में शुभेंदु सरकार का बड़ा दांव
इंडिया
West Bengal Budget 2026: मदरसों के बजट पर शुभेंदु सरकार ने चलाई कैंची, 62% बजट काटा, पलट दिया ममता बनर्जी का फैसला
मदरसों के बजट पर शुभेंदु सरकार ने चलाई कैंची, 62% बजट काटा, पलट दिया ममता बनर्जी का फैसला
इंडिया
West Bengal Budget 2026: बंगाल का ब्लूप्रिंट! IIT-IIM से नए एयरपोर्ट तक खुला खजाना, युवाओं-छात्रों के लिए बजट में बड़े ऐलान
बंगाल का ब्लूप्रिंट! IIT-IIM से नए एयरपोर्ट तक खुला खजाना, युवाओं-छात्रों के लिए बजट में बड़े ऐलान
Advertisement

वीडियोज

Sairaab: Nayanika को हुआ कैंसर, बीमारी की खबर सुन गहरी चिंता में डूबा Ishan
Sansani | Crime News:कौन है रजनी की जिंदगी के खूंखार विलेन? | Parking Controversy
Bollywood News: यश की नई फिल्म 'टॉक्सिक' का धमाका, फादर्स डे पर हुआ आधिकारिक ऐलान (21.06.26)
BMW iX1 Range Test | The best entry level luxury ev? | Auto Live #bmw #bmwix1 #ev
Sansani | Bharat Tiwari Encounter Case | Bhojpur: एनकाउंटर या Murder?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Explained: क्या भविष्यवाणी करने लगे ट्रंप या चाल! भारत-पाक सीजफायर से ब्रिटिश PM स्टार्मर के इस्तीफे तक... कैसे सच हुआ?
क्या भविष्यवाणी करने लगे ट्रंप या चाल? भारत-पाक सीजफायर से ब्रिटिश PM स्टार्मर के इस्तीफे तक...
बिहार
बिहार: 'मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं...', NEET परीक्षा का जिक्र कर ऐसा क्यों बोले CM सम्राट चौधरी?
बिहार: 'मैं 3 दिन से सोया नहीं हूं...', NEET परीक्षा का जिक्र कर ऐसा क्यों बोले CM सम्राट चौधरी?
इंडिया
West Bengal Budget 2026: शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
शुभेंदु सरकार ने बजट में आम लोगों पर बरसाया पैसा, सरकारी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले, बढ़ेगी सैलरी
क्रिकेट
VAIBHAV SOORYAVANSI: अब वैभव सूर्यवंशी को फिर कब देख पाएंगे फैंस? जानिए अगले मैच का समय से लेकर तारीख तक
VAIBHAV SOORYAVANSI: अब वैभव सूर्यवंशी को फिर कब देख पाएंगे फैंस? जानिए अगले मैच का समय से लेकर तारीख तक
बॉलीवुड
Viral Video: जैकलीन फर्नांडिस के बॉडीगार्ड ने पकड़ा हाथ, भड़के यूजर्स बोले- छू कैसे रहा है? खराब आदमी
जैकलीन फर्नांडिस के बॉडीगार्ड ने पकड़ा हाथ, भड़के यूजर्स बोले- छू कैसे रहा है? खराब आदमी
विश्व
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा- 'ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना मुश्किल', बताई ये वजह
इजरायली पीएम नेतन्याहू ने कहा- 'ईरान के लिए परमाणु हथियार बनाना मुश्किल', बताई ये वजह
ट्रेंडिंग
इसे NASA में नौकरी दो... बरसाती कीड़े भगाने के लिए बंदे ने लगाया जुगाड़, मोबाइल की टॉर्च से दिखाया रास्ता; देखें वीडियो
इसे NASA में नौकरी दो... बरसाती कीड़े भगाने के लिए बंदे ने लगाया जुगाड़, मोबाइल की टॉर्च से दिखाया रास्ता; देखें वीडियो
जनरल नॉलेज
परमाणु बम बनाने के लिए भारत कहां से मंगाता है यूरेनियम, जानें कौन है दोस्त?
परमाणु बम बनाने के लिए भारत कहां से मंगाता है यूरेनियम, जानें कौन है दोस्त?
ABP NEWS
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
यह कोई नदी नहीं है, यह तमिलनाडु में ऊटी बस स्टैंड की तस्वीर है।
ABP NEWS
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
आज विजय थलापति का जन्मदिन है, जिसे तमिलनाडु में मनाया जा रहा है।
ABP NEWS
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
रोहिणी आचार्य ने फादर्स डे पर यह खास वीडियो क्यों शेयर किया?
ABP NEWS
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
TMC का रामेंदु इसलिए बच गया क्योंकि वह पुलिस के साथ था, अगर वह अकेला होता, तो जनता उसके साथ क्या करती?
ABP NEWS
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
धुआँ चिंताजनक है—नोएडा की एक फ़ैक्टरी में ज़बरदस्त आग लगी है!
Embed widget