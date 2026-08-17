बीजेपी की नई टीम में 14 पुराने लोग रिपीट, जानें कौन-कौन शामिल?

बीजेपी ने अपनी नई टीम का ऐलान कर दिया है. संगठन में बड़ा बदलाव करते हुए, अधिकतर नए लोगों को जिम्मेदारी सौंपी गई है. पार्टी ने पिछले के मुकाबले 14 ऐसे चेहरे हैं, जिन्हें रिपीट किया है. 65 सदस्यों में 51 नए चेहरे हैं. वहीं, 29 ऐसे चेहरे हैं, जिन्हें रिपीट नहीं किया गया है.

किन 14 लोगों को रिपीट किया गया है?

पार्टी ने 13 नए राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाए गए हैं. इनमें पांच लोग रिपीट किए गए हैं. इनमें वसुंधरा राजे, बैजयंत पांडा, रेखा वर्मा, लाल सिंह आर्य (पद बदला) और तारिक मंसूर हैं.

राष्ट्रीय महासचिव 8 बनाए हैं. इनमें 2 रिपीट किए गए हैं, जिनके नाम सामने आए हैं, उनमें विनोद तावड़े और सुनील बंसल शामिल है.

एक राष्ट्रीय सचिव रिपीट, संगठन पद नहीं कोई बदलाव

इनके अलावा राष्ट्रीय सचिव 16 लोगों को बनाया गया है. इनमें 15 नए हैं, और 1 रिपीट हुए हैं. जिन्हें रिपीट किया गया है, उनमें एकलौता नाम अनिल एंटनी का है.

संगठन पद के लिए तीन नामों को ऐलान हुआ है, इनमें तीनों ही रिपीट किए गए हैं. बीएल संतोष, शिव प्रकाश और सौदान सिंह का नाम शामिल है.

मीडिया टीम में अनिल बलूनी रिपीट

कार्यालय और अन्य जिम्मेदारियां 7 लोगों को सौंपी है. इनमें 2 रिपीट हुए हैं और 5 नए हैं. इनमें जो 2 रिपीट हुए हैं, उनमें तरुण चुघ और ऋतुराज सिन्हा का नाम शामिल है. मीडिया टीम में एक नाम अनिल बलूनी का रिपीट हुआ है.

29 चेहरों को नई राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिली

पिछली टीम में 29 चेहरों को नई राष्ट्रीय टीम में जगह नहीं मिली है. इनमें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, महासचिव, सचिव और कोषाध्यक्ष जैसे संगठन शामिल हैं. इनके अलावा मोर्चा, कार्यालय और मीडिया से जुड़े पदाधिकारियों को नई टीम में जगह नहीं मिली है. बीजेपी की टीम में वसुंधरा राजे सिंधिया सबसे उम्र दराज महिला हैं. वहीं हेमांग जोशी की उम्र 35 साल है. यह सबसे यंग हैं. वसंधुरा राजे की उम्र 73 साल है.