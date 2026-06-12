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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNEET 2026: फिर से होगी NEET की परीक्षा! NTA के सर्कुलर पर क्या बोली सरकार?

NEET 2026: फिर से होगी NEET की परीक्षा! NTA के सर्कुलर पर क्या बोली सरकार?

Fact Check: PIB Fact Check के अनुसार, सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा दस्तावेज भ्रामक है और इसका राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) या किसी अन्य अधिकृत संस्था से कोई संबंध नहीं है. एजेंसी ने छात्रों और अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे ऐसे अपुष्ट और गैर-आधिकारिक दस्तावेजों पर भरोसा न करें और न ही उन्हें आगे साझा करें.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 12 Jun 2026 02:30 AM (IST)
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NEET (UG) 2026 को लेकर सोशल मीडिया पर इन दिनों एक कथित सर्कुलर तेजी से वायरल हो रहा है. इस सर्कुलर में दावा किया जा रहा है कि राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET UG) 2026 की पुनर्परीक्षा (Re-Examination) आयोजित की जाएगी. वायरल दस्तावेज को कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, मैसेजिंग ऐप और छात्र समूहों में साझा किया जा रहा है, जिससे परीक्षा की तैयारी कर रहे लाखों अभ्यर्थियों और उनके अभिभावकों के बीच भ्रम की स्थिति पैदा हो गई है.

वायरल सर्कुलर में पुनर्परीक्षा से जुड़ी कथित जानकारी दी गई है, जिसके चलते कई छात्र इसकी सत्यता को लेकर सवाल उठा रहे हैं. परीक्षा और प्रवेश प्रक्रिया से जुड़े मामलों में छोटी-सी जानकारी भी अभ्यर्थियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण होती है, इसलिए ऐसे दावे तेजी से फैल जाते हैं और चिंता का कारण बनते हैं.

क्या है वायरल दावे की सच्चाई?

वायरल सर्कुलर की जांच के बाद भारत सरकार की आधिकारिक फैक्ट-चेकिंग एजेंसी PIB Fact Check ने इसे पूरी तरह फर्जी बताया है. PIB ने स्पष्ट किया है कि NEET (UG) 2026 की पुनर्परीक्षा को लेकर कोई भी आधिकारिक सर्कुलर जारी नहीं किया गया है.

PIB Fact Check के अनुसार, सोशल मीडिया पर प्रसारित किया जा रहा दस्तावेज भ्रामक है और इसका राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी (NTA) या किसी अन्य अधिकृत संस्था से कोई संबंध नहीं है. एजेंसी ने छात्रों और अभ्यर्थियों को सलाह दी है कि वे ऐसे अपुष्ट और गैर-आधिकारिक दस्तावेजों पर भरोसा न करें और न ही उन्हें आगे साझा करें.

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विशेषज्ञों का कहना है कि परीक्षा संबंधी फर्जी नोटिस और सर्कुलर अक्सर छात्रों की चिंता और असमंजस का फायदा उठाकर वायरल किए जाते हैं. ऐसे मामलों में केवल आधिकारिक वेबसाइटों और मान्यता प्राप्त सरकारी स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर ही भरोसा करना चाहिए.

PIB ने यह भी स्पष्ट किया है कि NEET (UG) 2026 से जुड़ी किसी भी आधिकारिक घोषणा, परीक्षा कार्यक्रम, परिणाम या अन्य महत्वपूर्ण सूचना के लिए अभ्यर्थियों को केवल NTA की आधिकारिक वेबसाइट (neet.nta.nic.in) पर ही जाना चाहिए.

निष्कर्ष

फैक्ट चेक में वायरल दावा फर्जी पाया गया है. NEET (UG) 2026 की पुनर्परीक्षा को लेकर सोशल मीडिया पर प्रसारित सर्कुलर वास्तविक नहीं है। NTA या किसी सक्षम प्राधिकरण ने ऐसी कोई घोषणा नहीं की है. छात्रों को सलाह दी जाती है कि वे केवल आधिकारिक स्रोतों से प्राप्त जानकारी पर भरोसा करें और भ्रामक सामग्री को साझा करने से बचें.

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Published at : 12 Jun 2026 02:30 AM (IST)
Tags :
Education News PIB Fact Check NEET UG 2026 Fake Circular
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