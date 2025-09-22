हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाश्रीलंका के चार दिवसीय दौरे पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी... दोस्ती और समुद्री सुरक्षा पर रहेगा फोकस

श्रीलंका के चार दिवसीय दौरे पर नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी... दोस्ती और समुद्री सुरक्षा पर रहेगा फोकस

यह यात्रा भारत-श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक मित्रता के पुलों को मजबूत करने का प्रतीक है, खासकर समुद्री डोमेन में बढ़ते सहयोग के संदर्भ में.

By : आईएएनएस | Edited By: नीलम राजपूत | Updated at : 22 Sep 2025 11:29 AM (IST)

भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी 22 से 25 सितंबर तक श्रीलंका की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं. यह यात्रा भारतीय महासागर क्षेत्र (आईओआर) में साझेदारियों को मजबूत करने के भारत के संकल्प को दोहराती है, जिसमें नौसेना सहयोग को बढ़ावा देना, समुद्री सुरक्षा को मजबूत करना समेत कई प्रमुख पहल शामिल हैं.

भारतीय नौसेना के प्रवक्ता ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी के श्रीलंका के दौरे की जानकारी दी. उन्होंने एक्स पर लिखा, 'भारतीय नौसेना के प्रमुख एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी 22 से 25 सितंबर 2025 तक श्रीलंका की चार दिवसीय आधिकारिक यात्रा पर हैं. यह यात्रा हिंद महासागर क्षेत्र में साझेदारी को मजबूत करने के भारत के संकल्प को दोहराती है. इसमें नौसेना सहयोग बढ़ाने, समुद्री सुरक्षा को सशक्त करने और क्षेत्रीय स्थिरता के लिए संयुक्त प्रयासों पर जोर दिया जाएगा.'

उन्होंने आगे बताया कि इस यात्रा के दौरान एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी श्रीलंका के वरिष्ठ नेताओं से मुलाकात करेंगे और '12वें गाले संवाद' में भाग लेंगे. 'गाले संवाद' एक प्रमुख अंतरराष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा मंच है, जो हिंद महासागर क्षेत्र में रणनीतिक चर्चाओं को बढ़ावा देता है.

यह यात्रा भारत-श्रीलंका के बीच ऐतिहासिक मित्रता के पुलों को मजबूत करने का प्रतीक है, खासकर समुद्री डोमेन में बढ़ते सहयोग के संदर्भ में. हाल ही में दोनों देशों के बीच रक्षा समझौतों ने इस साझेदारी को नई गति प्रदान की है. एडमिरल त्रिपाठी, जो अप्रैल 2024 से भारतीय नौसेना के 26वें प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं, पहले भी क्षेत्रीय सहयोग को मजबूत करने वाली कई यात्राओं पर गए हैं.

एडमिरल दिनेश के. त्रिपाठी से पहले, भारतीय नौसेना के एक कमांडिंग ऑफिसर ने श्रीलंका के रियर एडमिरल एसजे कुमारा, कमांडर वेस्टर्न नेवल एरिया से मुलाकात की थी. इस दौरान द्विपक्षीय नौसेना सहयोग को मजबूत करने और संयुक्त गतिविधियों पर चर्चा हुई, जिसका उद्देश्य परिचालन समन्वय को बढ़ावा देना है. यह भारत-श्रीलंका साझेदारी को भारत सरकार की नेबरहुड फर्स्ट नीति और महासागर पहलों के तहत आगे बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है.

और पढ़ें
Published at : 22 Sep 2025 11:29 AM (IST)
Tags :
Indian Army Indian Army' SRI LANKA Indian NAVY Admiral Dinesh K. Tripathi
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
रात के अंधेरे में आसिम मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज शरीफ!  
रात के अंधेरे में मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज!  
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन कौर जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विश्व
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: कृष-वाणी का सीक्रेट रिश्ता का फैंस के सामने हुआ रीवील
Navratri Non Veg Ban: UP के शामली जिले में नवरात्रों के दौरान मीट की दुकानों पर लगा बैन
GST Reforms पर प्रधानमंत्री का बड़ा ऐलान, 99% चीजें 5% Tax Slab में, 12 लाख तक Income Tax Free
जयदीप अहलावत ने बचपन के संघर्ष, सफलता और दोस्ती की यादें ताजा की
Double Bonanza: 11 साल में 25 करोड़ लोग गरीबी से बाहर, Neo Middle Class को Tax और GST में राहत!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
रात के अंधेरे में आसिम मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज शरीफ!  
रात के अंधेरे में मुनीर की सेना ने पाकिस्तानियों पर बरसाए बम, 30 से ज्यादा की मौत; सनक गए शहबाज!  
हिमाचल प्रदेश
हिमाचल के मंत्री विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विक्रमादित्य सिंह की शादी की रस्में शुरू, जानें कौन हैं पंजाब की अमरीन कौर जो बनेंगी प्रतिभा सिंह की बहू?
विश्व
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
'हमने धर्म पूछकर नहीं, कर्म देखकर मारा, चाहते तो...', राजनाथ सिंह का तगड़ा पैगाम, बड़े मुस्लिम देश में उड़ीं पाकिस्तान की धज्जियां
क्रिकेट
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
Operation 'White Ball': पाकिस्तान को रौंदकर अभिषेक शर्मा ने तोड़ा युवराज सिंह का रिकॉर्ड, बने प्लेयर ऑफ द मैच
बॉलीवुड
ऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरों पर लट्टू ना हो जाएं तो कहना
ऑफ शोल्डर ड्रेस, माथे पर बिंदिया और कानों में झुमके पहने जाह्नवी कपूर लगीं हुस्न परी, तस्वीरें वायरल
नौकरी
DU Jobs 2025: दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
दिल्ली यूनिवर्सिटी में प्रोजेक्ट साइंटिस्ट और टेक्निकल पदों पर भर्ती, जानें कैसे करें आवेदन
जनरल नॉलेज
High Heels Rules: इस शहर में 2 इंच से ऊपर हील्स पहनना है मुश्किल, लेनी पड़ती है सरकारी अनुमति
इस शहर में 2 इंच से ऊपर हील्स पहनना है मुश्किल, लेनी पड़ती है सरकारी अनुमति
एग्रीकल्चर
PM Kisan 21st Installment 2025: पीएम किसान निधि की 21वीं किस्त कब? इस दिन किसानों के खाते में आ सकते हैं 2-2 हजार रुपये
PM Kisan निधि की 21वीं किस्त कब? इस दिन किसानों के खाते में आ सकते हैं 2-2 हजार रुपये
ENT LIVE
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
Couple Review: बंगाली फिल्म पैसे कैसे आएगी के बाद आपको लोगों का प्यार मिलेगा
ENT LIVE
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
Vrishbha Teaser Review: मोहनलाल की यह मलयालम फिल्म आपकी दिवाली को और भी धमाकेदार बना देगी
ENT LIVE
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
The Trial Season 2 Review: काजोल और शीबा चड्ढा जैसी एक्ट्रेसेस वेस्टेड हो गईं
ENT LIVE
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
प्रसिद्ध गायक जुबीन गर्ग का स्कूबा डाइविंग दुर्घटना में 52 वर्ष की आयु में निधन
ENT LIVE
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Ajay Review योगी आदित्यनाथ के बुलडोजर बाबा बनने की जबरदस्त कहानी
Embed widget