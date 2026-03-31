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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियानालंदा भगदड़ में 8 की मौत, पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, SP ने थानाध्यक्ष को किया सस्पेंड

नालंदा भगदड़ में 8 की मौत, पीएम मोदी ने किया मुआवजे का ऐलान, SP ने थानाध्यक्ष को किया सस्पेंड

बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित शीतला माता मंदिर में हुए भयानक हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया है. बताया जा रहा है कि हर मंगलवार को शीतला माता मंदिर के आस-पास मेला लगता है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 31 Mar 2026 02:53 PM (IST)
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बिहार के नालंदा जिले के बिहार शरीफ स्थित शीतला माता मंदिर में हुए भयानक हादसे पर पीएम मोदी ने दुख जाहिर किया है और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है. PMO ने एक्स पर पोस्ट कर पीएम मोदी के हवाले से बताया कि नालंदा जिले में हुई दुर्घटना अत्यंत दुखद है. मैं अपनों को खोने वाले परिवारों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने की प्रार्थना करता हूं. इसके अलावा पीएमएनआरएफ की ओर से प्रत्येक मृतक के परिजनों को 2 लाख रुपये की अनुग्रह राशि और घायलों को 50,000 रुपये दिए जाने का ऐलान किया गया है.

शीतला माता मंदिर के आस-पास लगा था मेला 
शीतला माता मंदिर में मंगलवार को श्रद्धालुओं के बीच भगदड़ मच गई और इसमें अब तक 8 लोगों की मौत हो चुकी है. हादसे में कई लोगों के घायल होने की खबर है. हादसे के बाद पुलिस प्रशासन की भारी तैनाती की गई है. बताया जा रहा है कि हर मंगलवार को शीतला माता मंदिर के आस-पास मेला लगता है और इसी दौरान भगदड़ मचने से हादसा हो गया.  

एसपी ने थानाध्यक्ष को किया सस्पेंड
बिहार सरकार के मंत्री श्रवण कुमार ने इस घटना पर दुख जताया है. उन्होने कहा कि मृतकों के आश्रितों और घायलों की सरकार पूरी मदद करेगी. नालंदा के मधड़ा स्थित शीतला मंदिर में हुई दर्दनाक भगदड़ घटना के बाद प्रशासन ने सख्त रुख अपनाते हुए बड़ी कार्रवाई की है. सुरक्षा व्यवस्था में गंभीर लापरवाही की बात सामने आने के बाद दीपनगर थाने के थानाध्यक्ष राजमणि को एसपी भारत सोनी ने तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है. 

शुरुआती जांच में सामने आया कि मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था चौकीदार के भरोसे छोड़ दी गई थी, जिसके कारण भीड़ अनियंत्रित हो गई और समय पर बड़े अधिकारियों को इसकी सूचना नहीं दी गई. नालंदा के शीतला मंदिर में भगदड़ मामले में एसपी भारत सोनी ने बताया कि मंदिर प्रबंधन की ओर से भीड़ जुटने और सुरक्षा को लेकर कोई अतिरिक्त बल की मांग नहीं की गई थी. 

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Published at : 31 Mar 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
PM Modi Temple BIHAR Nalanda Stampede
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