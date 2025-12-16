हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
एक्ट्रेस सपना गिल से छेड़खानी का मामला, क्रिकेटर पृथ्वी शॉ ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब

एक्टर सपना गिल ने पृथ्वी शॉ के खिलाफ एक क्रिमिनल रिविजन एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल की है. इसी को लेकर मुंबई के डिंडोशी सेशन कोर्ट में सुनवाई जारी है.

By : सूरज ओझा | Edited By: कार्तिक सागर | Updated at : 16 Dec 2025 06:43 PM (IST)
Preferred Sources

मुंबई के डिंडोशी स्थित सेशन कोर्ट में भारतीय क्रिकेटर पृथ्वी शॉ और उनके दोस्त आशीष यादव ने एक्टर सपना गिल की तरफ से दायर क्रिमिनल रिविजन एप्लीकेशन पर अपना जवाब कोर्ट के सामने रखा है. क्रिकेटर ने याचिका को झूठा और परेशान करने वाला बताया है. साथ ही अदालत से इसे खारिज करने की मांग की है. शॉ ने कोर्ट में दाखिल अपने जवाब में कहा है कि सार्वजनिक छवि और सेलिब्रिटी स्टेटस का दुरुपयोग कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश है, साथ ही उन्हें मानसिक रूप से परेशान करने का इरादा भी है. 

क्या है मामला?

दरअसल, एक्टर सपना गिल ने पृथ्वी शॉ के खिलाफ एक क्रिमिनल रिविजन एप्लीकेशन कोर्ट में दाखिल की थी. अब इसी पर सेशन कोर्ट में क्रिकेटर ने अपना जवाब दाखिल करते हुए, इसे खारिज करने की मांग की है. मामला 15 फरवरी 2023 की रात का है. यहां करीब 1 बजे सभी पृथ्वी शॉ अपने कुछ दोस्तों के साथ सांताक्रूज स्थित सहारा स्टार होटल के मंसियन क्लब में डिनर कर रहे थे. 

इसी दौरान शोभित ठाकुर नामक के युवक ने पृथ्वी शॉ से सेल्फी लेने का अनुरोध किया. शुरू में शॉ ने शिष्टाचारवश एक सेल्फी की अनुमति दी. हालांकि वह व्यक्ति कथित तौर पर नशे में था. बाद में उसने बार-बार कई सेल्फी लेने की जिद की और मना करने पर अभद्र व्यवहार करने लगा. इसके बाद क्लब के सुरक्षाकर्मियों ने उसे बाहर निकाल दिया.

पृथ्वी शॉ की तरफ से लगाए गए आरोप

पृथ्वी शॉ का आरोप है कि डिनर के बाद जब वे अपनी बीएमडब्ल्यू कार से निकल रहे थे तभी उसी व्यक्ति ने बेसबॉल स्टिक से कार की विंडशील्ड पर हमला किया. सुरक्षा को देखते हुए पृथ्वी शॉ को तुरंत दूसरी गाड़ी में बैठाया गया.

जवाब में यह भी कहा गया है कि रास्ते में सपना गिल और उनके कुछ साथी उनका पीछा करते हुए ओशिवारा पुलिस स्टेशन के पास पहुंचे. आरोप है कि सपना गिल कार से उतरकर गाली-गलौज करने लगीं और धमकी दी कि यदि 50 हजार रुपये नहीं दिए गए तो वह छेड़छाड़ का झूठा मामला दर्ज करा देंगी. इसके बाद वह वहां से चली गईं.

पृथ्वी शॉ और आशीष यादव ने कोर्ट में कहा कि सपना गिल एक स्ट्रगलिंग एक्ट्रेस हैं. उन्होंने प्रचार और पैसे ऐंठने के उद्देश्य से यह पूरा मामला गढ़ा. उनका दावा है कि सपना गिल की शिकायत उनके द्वारा पहले दर्ज कराई गई एफआईआर का काउंटर है. 

पर्सनल रिवेंज की मानसिकता के तहत झूठी शिकायत: क्रिकेटर

कोर्ट में बताया गया है कि आशीष यादव ने 15 फरवरी 2023 की घटना को लेकर पहले ही ओशिवारा पुलिस स्टेशन में धारा 143, 148, 149, 384, 427, 504 और 506 के तहत एफआईआर दर्ज कराई थी. इसके आधार पर सपना गिल और उनके दोस्त को गिरफ्तार भी किया गया था. जमानत पर रिहा होने के बाद सपना गिल ने कथित तौर पर पर्सनल रिवेंज लेने की मानसिकता से पृथ्वी शॉ और उनके मित्र के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई.

पृथ्वी शॉ की ओर से यह भी कहा गया कि मजिस्ट्रेट ने पहली नजर में मामला न बनने पर सीआरपीसी की धारा 202 के तहत जांच के आदेश दिए थे. इस जांच में पांच चश्मदीद गवाहों के बयान दर्ज किए गए, जिनमें से किसी ने भी सपना गिल की तरफ से लगाए गए आरोपों की पुष्टि नहीं की.

पृथ्वी शॉ और आशीष यादव ने सेशन कोर्ट से अनुरोध किया है कि सपना गिल की तरफ से दायर एप्लिकेशन को क्षतिपूरक लागत (Compensatory Cost) के साथ खारिज किया जाए.

एक्टर गिल के वकील ने क्या बताया?

वहीं, सपना गिल की ओर से पेश वकील अली काशिफ खान देशमुख ने कहा, 'पृथ्वी शॉ ने अदालत की फटकार के बाद आखिरकार अपना जवाब दाखिल किया है. पिछली सुनवाई में अदालत ने शॉ पर 100 रुपये का जुर्माना लगाया था और चेतावनी दी थी कि अगली तारीख पर जवाब दाखिल नहीं करने पर जुर्माना दोगुना किया जाएगा. आज दाखिल जवाब में एक भी ठोस सबूत नहीं है. इसके उलट, मेरी मुवक्किल ने सरकारी अस्पताल का मेडिकल सर्टिफिकेट पेश किया है, जो शॉ और उनके साथियों की तरफ से मारपीट और छेड़छाड़ के आरोपों की पुष्टि करता है.'

अगली सुनवाई कब होगी?

वकील ने बताया कि मामले में अगली सुनवाई 31 मार्च को होगी. इस दौरान न सिर्फ पृथ्वी शॉ के खिलाफ बल्कि सुप्रीम कोर्ट के ललिता कुमारी बनाम राज्य के दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए एफआईआर दर्ज न करने वाले पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी बहस की जाएगी.

Published at : 16 Dec 2025 06:39 PM (IST)
Prithvi Shaw Cricketer Molestation Case Sapna Gill MUMBAI MAHARASHTRA Dindoshi Session Court Legal Case
