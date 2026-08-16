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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया15 अगस्त पर दर्दनाक हादसा, नौसेना जवान समेत परिवार के 4 सदस्यों की मौत

15 अगस्त पर दर्दनाक हादसा, नौसेना जवान समेत परिवार के 4 सदस्यों की मौत

मुंबई के कोलाबा स्थित नेवी नगर में भारतीय नौसेना के एक नाविक, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की उनके आवास पर मौत हो गई. शुरुआती जांच के अनुसार, नाविक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है.

Written By : नम्रता अरविंद दुबे |  Updated at : 16 Aug 2026 02:53 PM (IST)
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स्वतंत्रता दिवस (15 अगस्त) के दिन मुंबई के कोलाबा स्थित नेवी नगर में एक दुखद घटना हुई. भारतीय नौसेना के एक नाविक, उनकी पत्नी और 2 बच्चों की उनके आवास पर मौत हो गई. भारतीय नौसेना ने इस घटना को गंभीरता से लेते हुए जांच में हरसंभव सहयोग की बात कही है. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

पुलिस के अनुसार, नेवी नगर स्थित आवास में नौसैनिक और उनके परिवार के सदस्यों के मृत पाए जाने की सूचना मिली थी. एक ही परिवार के 4 लोगों की मौत से इलाके में शोक का माहौल है. मुंबई पुलिस घटना से जुड़े सभी पहलुओं की जांच कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर परिवार के साथ क्या हुआ था.

नौसेना ने जारी किया बयान
भारतीय नौसेना द्वारा जारी बयान के मुताबिक नेवी नगर में हुई दुखद घटना में 15 अगस्त को भारतीय नौसेना के एक नाविक, उनकी पत्नी और दो बच्चों के शव उनके घर पर मिले हैं. शुरुआती जांच के अनुसार, नाविक ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है और पत्नी व बच्चों की मौत जहर खाने से हुई लगती है. शवों का पोस्टमार्टम किया जा रहा है और आगे की जांच जारी है.

पुलिस ने क्या बताया
हालांकि घटना के कारणों को लेकर पुलिस की ओर से अभी कोई अंतिम जानकारी सामने नहीं आई है. पुलिस मौके से जरूरी सबूत जुटाने के अलावा परिवार से जुड़े लोगों और अन्य संभावित प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी हासिल करने में जुटी हुई है. पुलिस के अधिकारियों का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही मौत की वास्तविक वजह स्पष्ट हो पाएगी.

मुंबई पुलिस मामले की कई पहलुओं से जांच कर रही है. पुलिस अधिकारियों की ओर से फिलहाल ये स्पष्ट नहीं किया गया है कि एक ही परिवार के चार लोगों की मौत किन परिस्थितियों में हुई क्या कारण रहे हैं. पुलिस घटनाक्रम को लेकर सारी कड़ियां जोड़ने में जुटी है.

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About the author नम्रता अरविंद दुबे

नम्रता अरविंद दुबे 10 वर्षों से अधिक समय से टीवी पत्रकारिता में विभिन्न मुद्दों को कवर कर रही हैं. वर्तमान में ABP न्यूज़ में बतौर संवाददाता कार्यरत हैं.
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Published at : 16 Aug 2026 02:53 PM (IST)
Tags :
Death Colaba Police MUMBAI Navy Sailor
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