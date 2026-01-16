महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में बीजेपी गठबंधन एकतरफा जीत की ओर बढ़ रहा है. बृहन्मुंबई नगर निगम (BMC) में पहली बार बीजेपी को बहुमत मिलता दिख रहा है. इस चुनाव में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की पार्टियों का निराशाजनक प्रदर्शन रहा. भारतीय जनता पार्टी बीएमसी चुनावों में सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभरी और उसके गठबंधन को निर्णायक बढ़त मिली. राज ठाकरे की पार्टी (MNS) तो दोहरे अंक में भी नहीं पहुंचती दिख रही है. इतना ही नहीं 22 शहरों में पार्टी का खाता तक नहीं खुला.

बीजेपी गठबंधन को बड़ी बहुमत

मराठी मानुष की बात करने वाले राज ठाकरे का चुनाव में पूरी तरह सफाया हो गया. महाराष्ट्र में BMC सहित 29 नगर महापालिका क्षेत्र में कुल 2869 सीटों के लिए चुनाव हुए. बीजेपी को 1064 वार्डों में तो एकनाथ शिंदे की शिवसेना 282 वार्ड में बढ़त बनाई हुई है. महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में कांग्रेस 222 सीट तो राज ठाकरे की पार्टी 12 सीट पर आगे है.

मुंबई की 227 सीटों में से MNS सिर्फ 5 सीटों पर आगे है. कल्याण-डोंबिवली की 122 सीटों में से राजठाकरे सिर्फ 4 सीटों पर आगे हैं. यहां बीजेपी और एकनाथ शिंदे की शिवसेना बड़ी बढ़त बनाए हुए है. वहीं ठाणे की 131 सीटों में से सिर्फ एक पर राज ठाकरे की पार्टी की बढ़त है. नासिक में कुल 122 सीटें हैं, जिसमें से MNS सिर्फ 2 सीटों पर आगे हैं. नवी मुंबई में एक सीट, अहिल्यानगर में तीन सीट, उल्लहासनगर में एक सीट पर राज ठाकरे पार्टी के उम्मीदवार आगे हैं.

22 शहरों में राज ठाकरे की पार्टी रही जीरो

राज ठाकरे की पार्टी को पुणे, संभाजीनगर, कोल्हापुर, सांगली-मिरज, मीरा-भायंदर, वसई-विरार, भिवंडी, पनवेल, नागपुर, परभणी, जलाना, पिंपरी-चिंचवड़, , सोलहपुर, मालेगांव, जलगांव, धुले, इचलकरंजी, नांदेड़, लातूर, अमरावती, अकोला और चंद्रपुर में एक भी सीट मिलती नहीं दिख रही है.

इस चुनाव में लंबे समय बाद ठाकरे ब्रदर्स साथ आए. मनसे ने 29 शहरों में कुछ प्रमुख सीटों पर ही अपने उम्मीदवार उतारे थे. बीएमसी के कुल 227 वार्ड में शिवसेना (यूबीटी) और मनसे ने साथ मिलकर चुनाव लड़ा. यहां मनसे जितनी सीटों पर चुनाव लड़ रही थी उसमें से कुछ पर ही जोरों शोरों से प्रचार किया था. यहां पार्टी को सिर्फ 5 सीट मिलती दिख रही है. राज ठाकरे पुणे और नासिक में पूरा जोर लगा दिया था क्योंकि इसे राज ठाकरे का गढ़ भी माना जाता है. यहां भी पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिलती नजर आ रही है.