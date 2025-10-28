हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाMontha Weather Forecast: मोंथा तूफान ने बदला देश का मौसम, आंध्र प्रदेश-ओडिशा में रेड अलर्ट, दिल्ली-NCR से यूपी-बिहार तक IMD की चेतावनी

Montha Weather Forecast: मोंथा तूफान ने बदला देश का मौसम, आंध्र प्रदेश-ओडिशा में रेड अलर्ट, दिल्ली-NCR से यूपी-बिहार तक IMD की चेतावनी

IMD Alert: बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोंथा और अरब सागर के ऊपर बन रहे गहरे दबाव ने न सिर्फ दक्षिण भारत बल्कि उत्तर भारत का भी मौसम पूरी तरह बदल दिया है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 28 Oct 2025 06:59 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोंथा और अरब सागर के ऊपर बन रहे गहरे दबाव ने देश के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलकर रख दिया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक देश का एक बड़ा हिस्सा बारिश की चपेट में रहेगा. चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, उत्तर भारत के कई हिस्सों में अचानक मौसम बदल गया है. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली-एनसीआर तक इसका असर देखा जा रहा है.

दिल्ली में आज होगी बारिश
दिल्ली-एनसीआर का मौसम आज मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) को बेहद ठंडा रहने वाला है. दिन में ठंडी हवाएं चलेंगी. सोमवार को भी दिल्ली में धूप नहीं निकली. मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम में बड़े बदलाव हुए हैं. आज मंगलवार को भी बादल छाए रहेंगे और दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी. 

यूपी के कई हिस्सों में बारिश
मोंथा के कारण यूपी का भी मौसम बदल गया है. यूपी के कई हिस्सों में अभी बारिश हो रही है. सोमवार को लगभग पूरा दिन बदली छाए रहे, जिससे रात का मौसम भी बदल गया है. मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मोंथा प्रदेश का मौसम तेजी से बदल रहा है. 

IMD के मुताबिक आज पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कई जगहों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि 29 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रह सकता है. इस दौरान पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं पर बादल गरजने व बिजली चमकने की भी संभावना है. इसी तरह 30 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में कहीं- कहीं पर और पूर्वी यूपी में अनेक स्थान पर बारिश व गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं.

मध्य प्रदेश में  2 इंच से ज्यादा बारिश 
मध्य प्रदेश का भी मौसम एकाएक बदल गया है. अरब सागर से उठे डिप्रेशन के कारण कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है. सोमवार को 10 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई. श्योपुर में 9 घंटे के भीतर सबसे ज्यादा 2 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जबकि दतिया में 1 इंच के करीब बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन-चार दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा. मौसम विभाग ने 28 से 30 अक्टूबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक और आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है. 

बिहार के मौसम में दिखेगा बड़ा बदलाव
बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है. बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ मोंथा अब राज्य की ओर बढ़ रहा है.पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस हफ्ते कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है. आसमान से आफत बरसने के साथ-साथ न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी. 

ये भी पढ़ें

‘हैदराबाद में अपना किला संभालें, सीमांचल आकर…’, प्रशांत किशोर का असदुद्दीन ओवैसी पर तंज

Published at : 28 Oct 2025 06:59 AM (IST)
Tags :
IMD Andhra Pradesh Odisha Rain DELHI Montha
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
पहले पाकिस्तान को सौंपा भारत का आपत्तिजनक नक्शा, अब दी सफाई, जानें मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेशी सरकार ने क्या कहा?
पहले पाकिस्तान को सौंपा भारत का आपत्तिजनक नक्शा, अब दी सफाई, जानें मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेशी सरकार ने क्या कहा?
दिल्ली NCR
Delhi AQI Today: दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल: दिवाली के बाद भी नहीं सुधरी हवा की सेहत, इतना पहुंचा AQI
दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल: दिवाली के बाद भी नहीं सुधरी हवा की सेहत, इतना पहुंचा AQI
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान खुराना की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
Advertisement

वीडियोज

प्राइवेट पलों की 'डर्टी पिक्चर' का जाल !
दिल्ली एसिड अटैक से जुड़ी बड़ी खबर, पीड़िता के पिता ने रची थी साजिश
Bihar Election 2025: चुनाव से कहा गायब हो गए Rahul Gandhi?
Bihar में 'छठ' पर कैसा 'जुबानी हठ'?
शुद्धिकरण जरूरी...असम, महाराष्ट्र में क्या मजबूरी?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
पहले पाकिस्तान को सौंपा भारत का आपत्तिजनक नक्शा, अब दी सफाई, जानें मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेशी सरकार ने क्या कहा?
पहले पाकिस्तान को सौंपा भारत का आपत्तिजनक नक्शा, अब दी सफाई, जानें मोहम्मद यूनुस की बांग्लादेशी सरकार ने क्या कहा?
दिल्ली NCR
Delhi AQI Today: दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल: दिवाली के बाद भी नहीं सुधरी हवा की सेहत, इतना पहुंचा AQI
दिल्ली में सांस लेना हुआ मुश्किल: दिवाली के बाद भी नहीं सुधरी हवा की सेहत, इतना पहुंचा AQI
बॉलीवुड
Box Office: 'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान खुराना की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
'थामा' मंडे टेस्ट में फेल हुई या पास? जानें आयुष्मान की फिल्म का बॉक्स ऑफिस पर हाल
ओटीटी
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
ओटीटी पर ऐसे शो बने नंबर 1 जिनमें नहीं था एक भी एक्टर, हैरान करने वाली रिपोर्ट आई सामने
इंडिया
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
बिहार की तरह देश के 12 और राज्यों में भी होगा SIR, चुनाव आयोग का बड़ा ऐलान
क्रिकेट
पेट में 7 महीने का बच्चा, वेटलिफ्टिंग में 145 किलो वजन उठा जीता मेडल, मां के जज्बे को सलाम
पेट में 7 महीने का बच्चा, वेटलिफ्टिंग में 145 किलो वजन उठा जीता मेडल, मां के जज्बे को सलाम
नौकरी
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी में नौकरी का सुनहरा मौका, 174 पदों पर निकली भर्ती, जानें पूरी डिटेल्स
यूटिलिटी
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
बैंक लॉकर को लेकर भी बदल गया है नियम, अब देनी होगी प्रायॉरिटी लिस्ट
ABP NEWS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
Rajasthan News: सड़क पर मगरमछ से मचा हड़कंप | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
MP News: 50 करोड़ का हीरा निकला पत्थर | ABP News Shorts
ABP NEWS
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
Delhi News: नाम असली, माल नकली! | ABP News Shorts
ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
UP NEWS: अवैध काम्प्लेक्स पर गरजा Yogi का बुलडोजर, देखिए तस्वीर | ABP NEWS
ABP NEWS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Mumbai News: जहरीला धंदा, फैक्टरी पर शिकंजा | ABP NEWS SHORTS
Embed widget