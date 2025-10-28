Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







बंगाल की खाड़ी में उठे चक्रवाती तूफान मोंथा और अरब सागर के ऊपर बन रहे गहरे दबाव ने देश के मौसम का मिजाज पूरी तरह से बदलकर रख दिया है. भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के मुताबिक अगले 4 से 5 दिनों तक देश का एक बड़ा हिस्सा बारिश की चपेट में रहेगा. चक्रवात के कारण आंध्र प्रदेश, ओडिशा और तमिलनाडु में भारी बारिश और तेज हवाओं की चेतावनी जारी की गई है. वहीं, उत्तर भारत के कई हिस्सों में अचानक मौसम बदल गया है. छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और दिल्ली-एनसीआर तक इसका असर देखा जा रहा है.

दिल्ली में आज होगी बारिश

दिल्ली-एनसीआर का मौसम आज मंगलवार (28 अक्टूबर, 2025) को बेहद ठंडा रहने वाला है. दिन में ठंडी हवाएं चलेंगी. सोमवार को भी दिल्ली में धूप नहीं निकली. मौसम विभाग के मुताबिक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की वजह से मौसम में बड़े बदलाव हुए हैं. आज मंगलवार को भी बादल छाए रहेंगे और दिल्ली एनसीआर के कई हिस्सों में हल्की बारिश देखने को मिलेगी.

यूपी के कई हिस्सों में बारिश

मोंथा के कारण यूपी का भी मौसम बदल गया है. यूपी के कई हिस्सों में अभी बारिश हो रही है. सोमवार को लगभग पूरा दिन बदली छाए रहे, जिससे रात का मौसम भी बदल गया है. मौसम वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना चक्रवाती तूफान मोंथा प्रदेश का मौसम तेजी से बदल रहा है.

IMD के मुताबिक आज पश्चिमी और पूर्वी यूपी में कई जगहों पर बारिश और गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है, जबकि 29 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में मौसम साफ रह सकता है. इस दौरान पूर्वी यूपी में कहीं-कहीं पर बादल गरजने व बिजली चमकने की भी संभावना है. इसी तरह 30 अक्टूबर को पश्चिमी यूपी में कहीं- कहीं पर और पूर्वी यूपी में अनेक स्थान पर बारिश व गरज के साथ बौछारें पड़ने के आसार हैं.

मध्य प्रदेश में 2 इंच से ज्यादा बारिश

मध्य प्रदेश का भी मौसम एकाएक बदल गया है. अरब सागर से उठे डिप्रेशन के कारण कई इलाकों में बारिश का दौर जारी है. सोमवार को 10 से ज्यादा जिलों में बारिश हुई. श्योपुर में 9 घंटे के भीतर सबसे ज्यादा 2 इंच से ज्यादा बारिश दर्ज की गई, जबकि दतिया में 1 इंच के करीब बारिश दर्ज की गई. मौसम विभाग के अनुसार अगले तीन-चार दिन ऐसा ही मौसम बना रहेगा. मौसम विभाग ने 28 से 30 अक्टूबर तक प्रदेश के कई हिस्सों में गरज-चमक और आंधी के साथ बारिश का अलर्ट जारी किया है.

बिहार के मौसम में दिखेगा बड़ा बदलाव

बिहार के मौसम में बड़ा बदलाव देखने को मिलने वाला है. बंगाल की खाड़ी में सक्रिय हुआ मोंथा अब राज्य की ओर बढ़ रहा है.पटना मौसम विज्ञान केंद्र ने चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि इस हफ्ते कई इलाकों में तेज हवाओं के साथ भारी बारिश हो सकती है. आसमान से आफत बरसने के साथ-साथ न्यूनतम तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी.

