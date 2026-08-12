रैपिडो के जरिए महिलाओं को निशाना बना रहे अपराधी, हैदराबाद पुलिस से जांच की मांग

हैदराबाद की कंटेंट क्रिएटर सिद्धेश्वरी सुगंध मामले में गोशमहल के विधायक टी. राजा सिंह ने पुलिस और DGP से उन रिपोर्ट्स की जांच तुरंत करने को कहा है, जिनमें आरोप है कि कुछ लोग रैपिडो और दूसरी बाइक-टैक्सी सर्विस का इस्तेमाल कर हिंदू लड़कियों और महिलाओं को निशाना बना रहे हैं.

उन्होंने मांग की है कि अगर आरोप सही पाए जाते हैं तो तुरंत कार्रवाई की जाए. अपने ट्विटर हैंडल पर एक पोस्ट में विधायक ने पुलिस कमिश्नर और दूसरे सीनियर अधिकारियों से यह पता लगाने को कहा है कि क्या इन घटनाओं के पीछे कोई सोची-समझी साजिश या पैटर्न है. सिंह ने जोर देकर कहा कि ऐसे मामलों को हल्के में नहीं लिया जा सकता और इसमें शामिल पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए.

विधायक ने महिलाओं से सतर्क रहने और किसी भी संदिग्ध व्यवहार की सूचना तुरंत अधिकारियों को देने की अपील की. विधायक का यह बयान सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं की सुरक्षा, खासकर राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल को लेकर बढ़ती चिंताओं के बीच आया है. सिंह ने साफ तौर पर हैदराबाद सिटी पुलिस, कमिश्नर वीसी सज्जनार और तेलंगाना DGP से इन आरोपों की पूरी जांच शुरू करने को कहा है.

क्या बोले राजा सिंह

राजा सिंह ने जोर देकर कहा कि ऐसी घटनाओं के पीछे की मंशा और किसी संगठित नेटवर्क की संभावना की व्यापक जांच होनी चाहिए. विधायक के इस कदम ने शहर में महिलाओं की सुरक्षा और बाइक-टैक्सी सर्विस के नियमन (रेगुलेशन) से जुड़ी बहस को राजनीतिक महत्व दिया है. उन्होंने हिंदू बहनों और महिलाओं को संबोधित करते हुए उनसे अपनी निजी सुरक्षा को प्राथमिकता देने और ट्रांसपोर्ट सर्विस का इस्तेमाल करते समय सतर्क रहने को कहा है.

गोशमहल के विधायक ने इस बात पर जोर दिया कि महिलाओं की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं किया जा सकता. विधायक की बातें राइड-हेलिंग प्लेटफॉर्म और उनके संभावित गलत इस्तेमाल पर बढ़ती निगरानी को दिखाती हैं, हालांकि उनके बयान में किसी खास घटना का ब्योरा नहीं दिया गया है.

हैदराबाद पुलिस ने क्या कहा

बता दें कि हैदराबाद पुलिस ने अबतक विधायक की मांग पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी है. हालांकि विधायक के आरोपों ने बाइक-टैक्सी सुरक्षा के मुद्दे को चर्चा में ला दिया है और नागरिक तथा महिला सुरक्षा के पैरोकार इन रिपोर्ट्स की सच्चाई का पता चलने का इंतजार कर रहे हैं. उम्मीद है कि पुलिस विभाग इन दावों की जांच करेगा और यह पता लगाएगा कि क्या अपराधी तत्व महिलाओं को निशाना बनाने के लिए ऐसी सर्विस का फायदा उठा रहे हैं.

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