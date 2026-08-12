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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'FCRA बिल वापस ले सरकार...' चिदंबरम का केंद्र पर बड़ा हमला

'FCRA बिल वापस ले सरकार...' चिदंबरम का केंद्र पर बड़ा हमला

सरकार ने विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) संशोधन विधेयक को जेपीसी में भेजने का फैसला लिया है. इस विधेयक का पी चिदंबरम ने विरोध किया है और इसे वापस लेने के लिए कहा है.

Written By : दीक्षा छाबड़ा |  Updated at : 12 Aug 2026 01:29 PM (IST)
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विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) संशोधन विधेयक को सरकार ने संयुक्त समिति यानी JPC को भेजने का फैसला किया है. इस विधेयक को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है. FCRA बिल का खासतौर पर ईसाई समुदाय के साथ विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध कर रही है. कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने FCRA का विरोध करते हुए रिएक्शन दिया है. उनका कहना है कि बीजेपी को ये बिल वापस ले लेना चाहिए.

 पी. चिदंबरम ने कहा कि 'सरकार को यह एफसीआरए (FCRA) बिल जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) के पास भेजने के बजाय सीधे वापस ले लेना चाहिए. हालांकि, इसे बिना चर्चा के पास करने से बेहतर है कि इसे जेपीसी को भेजा गया है. कांग्रेस पार्टी जेपीसी में इस बिल का विरोध करेगी और इसे रद्द करवाने की कोशिश करेगी. यह एक अनावश्यक और शरारत भरा बिल है, जिसे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के इरादे से लाया गया है.'

छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर बोले
चिदंबरम ने कहा- 'राहुल गांधी और मेरे समेत कई नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है. मैंने कहा कि पुलिस और उनके राजनीतिक आकाओं पर शर्म आती है. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है और इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं.'

परिसीमन बिल पर किया रिएक्ट
उन्होंने कहा- 'सरकार जो परिसीमन बिल लाना चाहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है. राज्यों के मौजूदा प्रतिनिधित्व (सीटों की संख्या) को कम नहीं किया जाना चाहिए. जिन राज्यों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को ईमानदारी और जिम्मेदारी से लागू किया है, उन्हें सजा क्यों दी जा रही है?'

गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए सवाल
अमित शाह के संसद में जवाब देने को लेकर चिदंबरम ने कहा- 'आज दो बिल पेश होने के लिए सूचीबद्ध हैं और दोनों ही गृह मंत्री के नाम पर हैं. क्या गृह मंत्री खुद सदन में आकर ये बिल पेश करेंगे? यह सवाल आपको गृह मंत्री से उनके कार्यालय जाकर पूछना चाहिए. संसद सत्र के प्रभावित होने का सवाल भी गृह मंत्री से ही पूछा जाना चाहिए.'

About the author दीक्षा छाबड़ा

दीक्षा छाबड़ा ABP live.Com में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये  न्यूज डेस्क का हिस्सा हैं. दीक्षा को देश, विदेश और एंटरटेनमेंट की दुनिया में काफी दिलचस्पी है. वो इन सभी के बारे में लिखती हैं. इन्हें पत्रकारिता के जगत में 9 साल पूरे हो चुके हैं. इन्होंने अपने करियर की शुरुआत इंडियन एक्सप्रेस ग्रुप के साथ की थी. इसके बाद से ये इंडिया टीवी, टीवी9 जैसी संस्थाओं में एंटरटेनमेंट डेस्क पर काम कर चुकी हैं. दीक्षा ने अपनी पढ़ाई इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से की है.
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Published at : 12 Aug 2026 01:18 PM (IST)
Tags :
P Chidambaram FCRA P. Chidambaram AMIT SHAH
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