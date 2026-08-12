'FCRA बिल वापस ले सरकार...' चिदंबरम का केंद्र पर बड़ा हमला

विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम (FCRA) संशोधन विधेयक को सरकार ने संयुक्त समिति यानी JPC को भेजने का फैसला किया है. इस विधेयक को लेकर विपक्ष विरोध कर रहा है. FCRA बिल का खासतौर पर ईसाई समुदाय के साथ विपक्षी पार्टियां लगातार विरोध कर रही है. कांग्रेस नेता पी. चिदंबरम ने FCRA का विरोध करते हुए रिएक्शन दिया है. उनका कहना है कि बीजेपी को ये बिल वापस ले लेना चाहिए.

पी. चिदंबरम ने कहा कि 'सरकार को यह एफसीआरए (FCRA) बिल जेपीसी (संयुक्त संसदीय समिति) के पास भेजने के बजाय सीधे वापस ले लेना चाहिए. हालांकि, इसे बिना चर्चा के पास करने से बेहतर है कि इसे जेपीसी को भेजा गया है. कांग्रेस पार्टी जेपीसी में इस बिल का विरोध करेगी और इसे रद्द करवाने की कोशिश करेगी. यह एक अनावश्यक और शरारत भरा बिल है, जिसे अल्पसंख्यकों को निशाना बनाने के इरादे से लाया गया है.'

छात्रों पर पुलिस की कार्रवाई पर बोले

चिदंबरम ने कहा- 'राहुल गांधी और मेरे समेत कई नेताओं ने पुलिस की कार्रवाई की कड़ी निंदा की है. मैंने कहा कि पुलिस और उनके राजनीतिक आकाओं पर शर्म आती है. ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन ऐसा हुआ है और इसलिए हम इसकी निंदा करते हैं.'

परिसीमन बिल पर किया रिएक्ट

उन्होंने कहा- 'सरकार जो परिसीमन बिल लाना चाहती है, उसकी कोई जरूरत नहीं है. राज्यों के मौजूदा प्रतिनिधित्व (सीटों की संख्या) को कम नहीं किया जाना चाहिए. जिन राज्यों ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को ईमानदारी और जिम्मेदारी से लागू किया है, उन्हें सजा क्यों दी जा रही है?'

गृह मंत्री से पूछा जाना चाहिए सवाल

अमित शाह के संसद में जवाब देने को लेकर चिदंबरम ने कहा- 'आज दो बिल पेश होने के लिए सूचीबद्ध हैं और दोनों ही गृह मंत्री के नाम पर हैं. क्या गृह मंत्री खुद सदन में आकर ये बिल पेश करेंगे? यह सवाल आपको गृह मंत्री से उनके कार्यालय जाकर पूछना चाहिए. संसद सत्र के प्रभावित होने का सवाल भी गृह मंत्री से ही पूछा जाना चाहिए.'