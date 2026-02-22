हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाNamo Bharat: 'दिल्ली में किराए पर नहीं लेना होगा घर, एक ही स्टेशन से मेट्रो और नमो भारत', मेरठ में उद्घाटन के बाद बोले PM मोदी

Namo Bharat: 'दिल्ली में किराए पर नहीं लेना होगा घर, एक ही स्टेशन से मेट्रो और नमो भारत', मेरठ में उद्घाटन के बाद बोले PM मोदी

मेरठ में नमो भारत ट्रेन और मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया. इस दौरान पीएम मोदी ने हरी झंडी दिखाकर सेवा शुरू की और विकास और रोजगार पर जोर दिया.

By : एबीपी लाइव | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 22 Feb 2026 05:28 PM (IST)
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार (22 फरवरी 2026) को मेरठ के शताब्दी नगर स्टेशन पर आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में नमो भारत ट्रेन और बहुप्रतीक्षित मेरठ मेट्रो का उद्घाटन किया. इस अवसर पर उन्होंने हरी झंडी दिखाकर दोनों सेवाओं को रवाना किया और इसे उत्तर प्रदेश तथा पूरे एनसीआर क्षेत्र के लिए ऐतिहासिक दिन बताया.

कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने बताया कि उन्होंने उद्घाटन से पहले मेरठ मेट्रो में सफर भी किया. इस दौरान उनकी मुलाकात स्कूल और कॉलेज के कई युवाओं से हुई. पीएम मोदी ने कहा कि युवाओं ने उनसे बातचीत में बताया कि उन्होंने ऐसे शानदार दिनों की कल्पना नहीं की थी. वे उन पुराने समय को याद कर रहे थे जब शाम होते ही पूरे रूट पर सन्नाटा छा जाता था और डर व भय का माहौल रहता था. प्रधानमंत्री ने कहा कि अब एक ओर कानून-व्यवस्था में सुधार हुआ है, वहीं दूसरी ओर लोगों को सुरक्षित और सुविधाजनक यात्रा का आधुनिक साधन भी मिला है.

भारत रैपिड रेल में नारीशक्ति का प्रतीक

प्रधानमंत्री ने नमो भारत रैपिड रेल को नारीशक्ति का प्रतीक भी बताया. उन्होंने कहा कि इस परियोजना में ट्रेन ऑपरेटर और स्टेशन कंट्रोल स्टाफ जैसे कई अहम पदों पर बेटियां कार्यरत हैं और नेतृत्व कर रही हैं. उन्होंने कहा कि यह नए भारत की तस्वीर है, जहां महिलाएं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं. अपने संबोधन में पीएम मोदी ने विपक्ष, विशेषकर कांग्रेस पर भी निशाना साधा. उन्होंने कहा कि उन्होंने कांग्रेस से जहरीली राजनीति छोड़कर विकास के मुद्दे पर मुकाबला करने की बात कही थी, लेकिन विपक्ष ने अपनी राजनीति नहीं बदली. उन्होंने दावा किया कि भाजपा ने हमेशा विकास को सर्वोपरि रखा है और मेट्रो विस्तार इसका उदाहरण है.

कांग्रेस सरकार को बनाया निशाना

प्रधानमंत्री ने कहा कि कांग्रेस सरकार के समय देश के केवल 5 शहरों में ही मेट्रो सेवा थी, जबकि आज भाजपा सरकार में 25 से अधिक शहरों में मेट्रो संचालित हो रही है. उन्होंने आरोप लगाया कि पहले इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाएं घोटालों में उलझ जाती थीं और तकनीक विदेशों से आयात करनी पड़ती थी, लेकिन अब घोटाले बंद हुए हैं और देश आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है. उन्होंने जेवर में बन रहे अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का जिक्र करते हुए कहा कि ऐसे बड़े प्रोजेक्ट निर्माण के दौरान भी रोजगार देते हैं और बाद में उद्योगों व कारोबार को बढ़ावा देकर स्थायी रोजगार सृजित करते हैं.

प्रधानमंत्री ने कहा कि उत्तर प्रदेश श्रम और सृजन की धरती है और भाजपा सरकार की प्राथमिकता देश का विकास, जनता की सुविधा और समृद्धि है. नमो भारत ट्रेन के संचालन से मेरठ से दिल्ली के बीच 88 किलोमीटर की दूरी अब लगभग 55 मिनट में तय की जा सकेगी. यह परियोजना क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को मजबूत करने और आधुनिक परिवहन व्यवस्था के विस्तार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है.

Published at : 22 Feb 2026 05:28 PM (IST)
