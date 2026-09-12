ब्रिक्स समिट 2026गणेश उत्सवExplainer#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'मतभेद न बने विवाद', BRICS बैठक से इतर शी जिनपिंग से बोले PM मोदी

'मतभेद न बने विवाद', BRICS बैठक से इतर शी जिनपिंग से बोले PM मोदी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों में हुई लगातार प्रगति का स्वागत किया.

Written By : विशाल पाण्डेय |  Updated at : 12 Sep 2026 07:48 PM (IST)
Preferred Sources

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 सितंबर 2026 को नई दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग से मुलाकात की. दोनों नेताओं ने अगस्त 2025 में तियानजिन में हुई अपनी पिछली बैठक के बाद से भारत-चीन द्विपक्षीय संबंधों में हुई लगातार प्रगति का स्वागत किया.

उन्होंने इस बात को दोहराया कि दोनों देशों को अपने संबंधों को रणनीतिक और दीर्घकालिक नज़रिए से देखना चाहिए. मतभेदों को विवाद नहीं बनने देना चाहिए. प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि दोनों पक्षों को तीन आपसी बातों - आपसी सम्मान, आपसी संवेदनशीलता और आपसी हित - का पालन करना चाहिए.

प्रधानमंत्री ने इस बात पर जोर दिया कि सीमावर्ती इलाकों में शांति और स्थिरता द्विपक्षीय संबंधों के निरंतर विकास का एक जरूरी आधार है.  उन्होंने सीमा से जुड़े मुद्दों पर मौजूदा समझौतों और समझ का पालन करने की दोनों पक्षों की ज़रूरत पर जोर दिया.  दोनों नेताओं ने अपने समग्र द्विपक्षीय संबंधों के राजनीतिक नजरिए और दोनों देशों के लोगों के दीर्घकालिक हितों को ध्यान में रखते हुए सीमा विवाद के निष्पक्ष, उचित और आपसी सहमति वाले समाधान के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई.

दोनों नेताओं ने लोगों के बीच संबंधों में हुई प्रगति पर ध्यान दिया और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक आदान-प्रदान, व्यावसायिक संबंधों और लोगों की आवाजाही को और बढ़ाने की जरूरत पर ज़ोर दिया. आर्थिक और व्यापारिक संबंधों पर, उन्होंने एक-दूसरे की चिंताओं, (जिनमें संरचनात्मक व्यापार असंतुलन और सप्लाई चेन से जुड़े मुद्दे शामिल हैं), को दूर करने और सार्थक और अनुमानित बाजार पहुंच को आसान बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया. दोनों नेता इस बात पर सहमत हुए कि दोनों पक्षों को क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर और चुनौतियों से निपटने में आपसी सहमति के क्षेत्रों का विस्तार जारी रखना चाहिए. प्रधानमंत्री ने भारत की ब्रिक्स अध्यक्षता के लिए चीन के समर्थन और ब्रिक्स शिखर सम्मेलन-2026 की सफलता में उसके योगदान की सराहना की.

ब्रिक्स के साथ ये साल बेहद खास रहा: MEA

इधर, विदेश मंत्रालय की सचिव सुधाकर दलेला ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया, 'अभी कुछ देर पहले ही ब्रिक्स सदस्यों का 18वां सेशन खत्म हुआ है. ब्रिक्स के लिए यह साल बेहद ही खास रहा है. भारत ने इस साल जनवरी में चौथी ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली थी, क्योंकि ब्रिक्स अपने संस्थागत सहयोग की 20वीं वर्षगांठ के रूप में एक अहम पड़ाव पर पहुंचा है. इस संदर्भ में भारत ने पिछली अध्यक्षता के कामों को आगे बढ़ाते हुए अपनी अध्यक्षता की थीम मजबूती, इनोवेशन, सहयोग और सस्टेनेबिलिटी के लिए निर्माण पर ध्यान केंद्रित किया गया.'

ब्रीफिंग में कहा गया कि पीएम नरेंद्र मोदी के विजन और मानवता सबसे पहले के सिद्धांत से से प्रेरित होकर, हमारी कोशिश रही है कि ब्रिक्स सहयोग को और अधिक व्यवाहरिक, भविष्योन्मुखी और हमारे लोगों की प्राथमिकताओं के प्रति संवेदनशील बनाया जाए.

इसके अलावा कहा गया कि इसमें दिखी जोरदार भागीदारी ब्रिक्स के महत्व, विकासशील दुनिया और ग्लोबल साउथ के साथ इसके बढ़ते जुड़ाव और भारत की अध्यक्षता में जताए गए भरोसे को दर्शाती है. यह शिखर सम्मेलन एक लंबी प्रक्रिया का केवल एक हिस्सा था. 8 महीनों की निरंतर मेहनत, जो इस साल जनवरी में भारत की तरफ से अध्यक्षता संभालने के साथ शुरू हुई थी. जैसा कि आप जानते हैं, कि इस साल के दौरान हमने विभिन्न विषयों, मंत्रालयों, कार्य समूहों, व्यापारिक सत्रों और लोगों पर केंद्रित गतिविधियों और पहलों के तहत 350 से अधिक बैठकें आयोजित कीं. इनमें से कुछ आमने-सामने और कुछ वर्चुअल तरीके से हुईं. दिलचस्प बात यह है कि 12 सितंबर को दक्षिण सहयोग के लिए संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, जो बदलते वैश्विक परिदृश्य में उभरती और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की भूमिका पर चर्चा के लिए एक उपयुक्त पृष्ठभूमि है.

इन सुधारों का समर्थन दोहराया

विदेश मंत्रालय ने कहा, 'नेताओं ने संयुक्त राष्ट्र में व्यापक सुधार, इसमें विकासशील देशों की अधिक भागीदारी हो, और इंटरनेशनल वित्तीय ढांचे में सुधार का समर्थन दोहराया, इससे विकासशील देशों और ग्लोबल साउथ की आवाज को अधिक मजबूती मिल सके. इसके अलावा नेताओं ने जारी संघर्ष और आर्थिक अनिश्चितताओं के प्रभाव पर चर्चा की. बातचीत, कूटनीति और मतभेदों के शांतिपूर्ण समाधान के महत्व पर जोर दिया.'

इसके अलावा बताया गया कि ब्रिक्स में कुछ समय से लोकल करेंसी में ट्रेड सेटलमेंट पर बातचीत चल रही है. यह कोई नया विषय नहीं है. हमारा मानना है कि लोकल करेंसी सेटलमेंट, आपसी व्यापार में ट्रांजैक्शन कॉस्ट को कम करने का एक व्यवहारिक तरीका है. इसे ग्लोबल पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम के पूरक के तौर पर बढ़ावा दिया गया है. इससे देशओं के बीच कुल मिलाकर ग्लोबल ट्रेड में सुधार होता है. 

दिल्ली घोषणा पत्र पर भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत
इधर, भारत की तरफ से ब्रिक्स सम्मेलन के दौरान रखा गया न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर सभी सदस्यों देशों ने स्वीकार किया है. इस भारत की एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा जा रहा है. इसकी घोषणा पीएम मोदी ने की. उन्होंने कहा कि आज हमारी बैठक सार्थक और रचनात्मक रही है. हमारी साझा प्रतिबद्धता सामने आई है. बदलते हुए विश्व का संचालन पुराने संसाधनों से नहीं किया जा सकता है. इसके अलावा बैठक में साउथ एशिया की भूमिका पर पर जोर दिया गया है. 

About the author विशाल पाण्डेय

साल 2013 से पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरत हैं. संसद भवन, भारतीय राजनीति, विदेश नीति और ग्राउंड रिपोर्ट पर फोकस. उत्तर प्रदेश की सियासत पर पैनी नज़र रखते हैं. इजराइल-ईरान युद्ध, इजराइल-हमास युद्ध, चीन-ताइवान तनाव, तुर्किए भूकंप ग्राउंड ज़ीरो से कवर चुके हैं. इजराइल वॉर डायरी पुस्तक के लेखक भी हैं. यूपी विधानसभा चुनाव 2027 पर यूपी चुनाव का विशाल विश्लेषण नाम से एक विशेष कार्यक्रम भी होस्ट करते हैं.
Read More
Published at : 12 Sep 2026 07:01 PM (IST)
Tags :
BRICS DELHI BRICS Summit 2026 BRICS Summit
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
BRICS Summit 2026 LIVE: 45 मिनट चली पीएम मोदी-जिनपिंग की बैठक, अब डिनर के लिए जा रहे ब्रिक्स लीडर्स
LIVE: 45 मिनट चली पीएम मोदी-जिनपिंग की बैठक, अब डिनर के लिए जा रहे ब्रिक्स लीडर्स
इंडिया
चीन-भारत संबंधों में बड़ा बदलाव? PM मोदी से बोले जिनपिंग- आइये मिलकर करें काम
चीन-भारत संबंधों में बड़ा बदलाव? PM मोदी से बोले जिनपिंग- आइये मिलकर करें काम
इंडिया
पीएम मोदी से मुलाकात कर अनवर इब्राहिम बोले, 'इंशा अल्लाह मलेशिया...'
पीएम मोदी से मुलाकात कर अनवर इब्राहिम बोले, 'इंशा अल्लाह मलेशिया...'
इंडिया
‘चीन मिडिल ईस्ट में भूमिका निभाने के लिए तैयार’, BRICS समिट में बोले जिनपिंग
‘चीन मिडिल ईस्ट में भूमिका निभाने के लिए तैयार’, BRICS समिट में बोले जिनपिंग
Advertisement

वीडियोज

PM Modi- XI Jinping Meeting: मोदी-जिनपिंग...सबसे बड़ी मीटिंग! | BRICS Summit 2026 | Delhi
BRICS Summit 2026 Update: PM Modi के बोलते ही दुनिया की आंखें फटी रह गई | China | Xi Jinping | Putin
BRICS Summit 2026 Updates : इस बार की BRICS समिट का प्रभाव, बदलेगी विश्व की राजनीतिक अर्थव्यवस्था !
BRICS Summit 2026 : एक मंच पर दुनिया की 'त्रिशक्ति'..अमेरिका- पाकिस्तान टेंशन में !।China।Russia
Sansani: कैमरे में कैद... थार का खतरनाक खेल !,DM का 'जबरिया' बुलावा
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
ब्रिक्स में भारत की चाल से पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, जिनपिंग ने किया समर्थन
ब्रिक्स में भारत की चाल से पाकिस्तान को लगेगी मिर्ची, जिनपिंग ने किया समर्थन
क्रिकेट
कौन करेगा ओपनिंग? क्या ईशान किशन चोटिल? श्रेयस अय्यर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
कौन करेगा ओपनिंग? क्या ईशान किशन चोटिल? श्रेयस अय्यर की प्रेस कॉन्फ्रेंस की बड़ी बातें
बिहार
CM सम्राट चौधरी पर बरसे तेजस्वी यादव, बोले- 'बिहार में अपराधियों का...'
CM सम्राट चौधरी पर बरसे तेजस्वी यादव, बोले- 'बिहार में अपराधियों का...'
बॉलीवुड
200 करोड़ से ज्यादा कमाई... फिर भी ऑस्कर 2026 से क्यों चूक गई 'हनुमान अंश'?
200 करोड़ से ज्यादा कमाई... फिर भी ऑस्कर 2026 से क्यों चूक गई 'हनुमान अंश'?
बॉलीवुड
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडियन सिनेमा की टॉप 9 मोस्ट प्रॉफिटेबल फिल्में, जिसने कमाया 1000% से ज्यादा प्रॉफिट
इंडिया
BRICS के सभी प्रस्ताव मंजूर, पीएम मोदी का ऐलान
BRICS के सभी प्रस्ताव मंजूर, पीएम मोदी का ऐलान
इंडिया
'हर देश की सुनी जाए आवाज, कुछ देश ले रहे फैसले', PM की बात में छिपा है सीक्रेट मैसेज
'हर देश की सुनी जाए आवाज, कुछ देश ले रहे फैसले', PM की बात में छिपा है सीक्रेट मैसेज
एग्रीकल्चर
बिहार में दाल मिल लगाने का मौका, 25 लाख दे रही सरकार
बिहार में दाल मिल लगाने का मौका, 25 लाख दे रही सरकार
ENT LIVE
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
Bigg Boss 20: Yung DSA बने Captain, Qazi Touqeer के ड्रामे ने मचाया बवाल!
ENT LIVE
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
Tara Sutaria का पारा चढ़ा, पैपराजी के फोन को किया दूर; वीडियो हुआ वायरल!
ENT LIVE
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
Deepika Padukone ने Pregnancy Trolls को दिया जवाब, एक Like ने खींचा सबका ध्यान!
ENT LIVE
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
Bhuvan Bam ने The Revolutionaries में इतिहास और फ्रीडम फाइटर्स पर खुलकर बात की
ENT LIVE
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Rohit Chandel को POCSO केस में मिली बेल, कोर्ट के फैसले से परिवार और फैंस को राहत!
Embed widget