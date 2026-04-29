हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
#PollofPollsOnABPIsrael Iran Warआईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI

विधानसभा चुनाव 2026

(Source:  Poll of Polls)
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाKerala Exit Poll 2026: केरल में एग्जिट पोल का बड़ा उलटफेर! UDF ने LDF को पीछे छोड़ा, सत्ता बदलने के मजबूत संकेत

Kerala Exit Poll 2026: केरल में एग्जिट पोल का बड़ा उलटफेर! UDF ने LDF को पीछे छोड़ा, सत्ता बदलने के मजबूत संकेत

Kerala Exit Poll 2026: केरल चुनाव के एग्जिट पोल में इस बार बड़ा उलटफेर होता हुआ दिख रहा है. इस बार UDF गठबंधन सत्तारूढ़ LDF को हरा सकता है. जानें किसे कितनी सीटें मिल सकती हैं.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 29 Apr 2026 07:09 PM (IST)
Preferred Sources

Kerala Exit Poll 2026: मैटराइज (Matrize) के एग्जिट पोल ने केरल की सियासत में तगड़ा भूचाल ला दिया है. सर्वे के अनुसार विपक्षी UDF गठबंधन सत्तारूढ़ LDF को पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे दिख रहा है और बहुमत के बेहद करीब पहुंच गया है.

मैटराइज एग्जिट पोल के प्रमुख आंकड़े:

  • UDF- 70 से 75 सीटें, वोट शेयर 41.7%
  • LDF- 60 से 65 सीटें, वोट शेयर 39.5%
  • NDA-  03 से 05 सीटें, वोट शेयर 13.4%
  • अन्य- 02 से 04 सीटें, वोट शेयर 5.4%

केरल विधानसभा की कुल 140 सीटें हैं. बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए. एग्जिट पोल के मुताबिक UDF गठबंधन इस जादुई आंकड़े को छूने या पार करने की स्थिति में है, जबकि LDF काफी पीछे छूटता नजर आ रहा है.

NDA का 13.4% वोट शेयर तीसरे नंबर पर

वोट शेयर में भी UDF का स्पष्ट फायदा दिख रहा है. UDF LDF से 2.2% ज्यादा वोट हासिल करता दिख रहा है. NDA का 13.4% वोट शेयर इस बार भी तीसरे नंबर पर है, लेकिन सीटों में उसका प्रदर्शन बेहद मामूली रहने का अनुमान है.

यदि एग्जिट पोल सही साबित हुआ तो केरल में पिनरयी विजयन की LDF सरकार का कार्यकाल खत्म हो सकता है और UDF (कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन) वापसी कर सकता है. यह LDF के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में वह सत्ता में था. 

NDA को ज्यादा सीटें नहीं मिलने का अनुमान 

NDA (बीजेपी गठबंधन) को इस बार भी ज्यादा सीटें नहीं मिलने का अनुमान है, हालांकि उसका वोट शेयर 13% के आसपास रहने से भविष्य के लिए उसके लिए कुछ आधार जरूर बनेगा.

केरल की राजनीति में इस बार भी दो मुख्य गठबंधनों (LDF और UDF) के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है, जबकि NDA तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है. आने वाले दिनों में और पोल्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स इस तस्वीर को और स्पष्ट करेंगी.

यह भी पढ़ें-

Tamil Nadu Exit Poll: तमिलनाडु में स्टालिन का जलवा बरकरार! विजय की पार्टी TVK ने बिगाड़ा AIADMK का खेल?

Published at : 29 Apr 2026 07:09 PM (IST)
Tags :
Kerala LDF UDF LDF  Kerala Exit Poll 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Kerala Exit Poll 2026: केरल में एग्जिट पोल का बड़ा उलटफेर! UDF ने LDF को पीछे छोड़ा, सत्ता बदलने के मजबूत संकेत
Kerala Exit Poll 2026: केरल में एग्जिट पोल का बड़ा उलटफेर! UDF ने LDF को पीछे छोड़ा, सत्ता बदलने के मजबूत संकेत
इंडिया
Tamil Nadu Exit Poll 2026: स्टालिन की सत्ता में वापसी! विजय की TVK ने बिगाड़ा AIADMK का खेल, जानें किसे मिली कितनी सीट
Tamil Nadu Exit Poll 2026: स्टालिन की सत्ता में वापसी! विजय की TVK ने बिगाड़ा AIADMK का खेल, जानें किसे मिली कितनी सीट
इंडिया
Kerala Assembly Election Exit Poll 2026: एग्जिट पोल में केरल में UDF की धमाकेदार वापसी! कांग्रेस ने छीनी लेफ्ट से सत्ता!
एग्जिट पोल में केरल में UDF की धमाकेदार वापसी! कांग्रेस ने छीनी लेफ्ट से सत्ता!
इंडिया
Assam Exit Poll 2026: असम में फिर ‘हिमंत राज’! एग्जिट पोल में BJP को क्लियर बहुमत, पोल डायरी के मुताबिक कांग्रेस अपने सहयोगियों के साथ रसातल की तरफ
असम में फिर ‘हिमंत राज’! एग्जिट पोल में BJP को क्लियर बहुमत, रसात में कांग्रेस और उसके सहयोगी
Advertisement

वीडियोज

Bengal Elections Phase 2 Voting: कोलकाता में शुभेंदु के घेराव पर का बड़ा खुलासा | Suvendu Adhikari
UP Ganga Expressway Inauguration: 'विकसित भारत की हस्तरेखाएं हैं एक्सप्रेसवे'-PM Modi
Bengal Election Phase 2 Voting: 'मर जाएंगे पर हटेंगे नहीं!', फाइनल राउंड में ममता बनर्जी!
Bengal Elections Phase 2 Voting: Bhawanipur में Suvendu का 'हनुमान' अवतार!, 142 सीटों पर मतदान!
Phase 2 Voting in Bengal:क्या बचेगा Mamta का गढ़? 142 सीटों पर Voting! | TMC Vs BJP | PM Modi
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
London News: लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में चाकू बाजी, दो याहूदियों को बनाया निशाना, हमलावर अरेस्ट
लंदन के गोल्डर्स ग्रीन इलाके में चाकू बाजी, दो याहूदियों को बनाया निशाना, हमलावर अरेस्ट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में दंगे और मार-काट जारी रहे...?, अखिलेश यादव की इस बात पर भड़के मंत्री ओम प्रकाश राजभर
यूपी में दंगे और मार-काट जारी रहे...?, अखिलेश यादव की इस बात पर भड़के मंत्री ओम प्रकाश राजभर
क्रिकेट
भ्रष्टाचार के आरोपों से हिला श्रीलंका क्रिकेट! सरकार ने किया सीधा टेकओवर, जानें क्या है मामला
भ्रष्टाचार के आरोपों से हिला श्रीलंका क्रिकेट! सरकार ने किया सीधा टेकओवर, जानें क्या है मामला
बॉलीवुड
Michael BO: 'माइकल' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, 4 दिनों में ही 'धुरंधर 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ा, बनाया ये रिकॉर्ड
'माइकल' का बॉक्स ऑफिस पर कब्जा, 4 दिनों में ही 'धुरंधर 2' के लाइफटाइम कलेक्शन को पछाड़ा
महाराष्ट्र
महाराष्ट्र MLC चुनाव: उद्धव गुट के अंबादास दानवे को समर्थन देगी या नहीं? कांग्रेस ने साफ किया रुख
महाराष्ट्र MLC चुनाव: उद्धव गुट के अंबादास दानवे को समर्थन देगी या नहीं? कांग्रेस ने साफ किया रुख
न्यूज़
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
ईरान ने 21 लोगों को फांसी के फंदे पर लटकाया, युद्ध के बाद से अब तक 4 हजार से ज्यादा गिरफ्तारी, UN बोला-आखिर चल क्या रहा?
जनरल नॉलेज
NSG Commandos Liquor Quota: क्या ब्लैक कैट कमांडोज को भी मिलता है शराब का कोटा, कितनी सस्ती मिलती है शराब?
क्या ब्लैक कैट कमांडोज को भी मिलता है शराब का कोटा, कितनी सस्ती मिलती है शराब?
एग्रीकल्चर
गेहूं के बाद लगाएं ये 4 फसलें, कम लागत में जमीन बनेगी सोना और मुनाफा होगा दोगुना
गेहूं के बाद लगाएं ये 4 फसलें, कम लागत में जमीन बनेगी सोना और मुनाफा होगा दोगुना
ENT LIVE
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले-
Aamir Khan ने Confirm किया '3 Idiots' का Sequel, बोले- "10 साल बाद होगी रैंचो, राजू और फरहान की वापसी
ENT LIVE
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
Aamir Khan के बेटे Zunaid की फिल्म 'Ek Din' के लिए Arijit Singh ने Retirement के बाद भी गाए 5 गाने
ENT LIVE
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
Masoom Sharma Film Licence Review: बढ़िया फिल्म, Haryanvi Singer के Stardom पर Rely
ENT LIVE
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
Khalnayak Returns Teaser Review : 33 साल बाद फिर ‘खलनायक’ बने Sanjay Dutt, 90’s का वही Nostalgia
ENT LIVE
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Michael Review: Michael Jackson की जिंदगी की Controversies से परे बढ़िया फिल्म
Embed widget