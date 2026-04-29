Kerala Exit Poll 2026: मैटराइज (Matrize) के एग्जिट पोल ने केरल की सियासत में तगड़ा भूचाल ला दिया है. सर्वे के अनुसार विपक्षी UDF गठबंधन सत्तारूढ़ LDF को पीछे छोड़ते हुए सबसे आगे दिख रहा है और बहुमत के बेहद करीब पहुंच गया है.

मैटराइज एग्जिट पोल के प्रमुख आंकड़े:

UDF- 70 से 75 सीटें, वोट शेयर 41.7%

LDF- 60 से 65 सीटें, वोट शेयर 39.5%

NDA- 03 से 05 सीटें, वोट शेयर 13.4%

अन्य- 02 से 04 सीटें, वोट शेयर 5.4%

केरल विधानसभा की कुल 140 सीटें हैं. बहुमत के लिए 71 सीटें चाहिए. एग्जिट पोल के मुताबिक UDF गठबंधन इस जादुई आंकड़े को छूने या पार करने की स्थिति में है, जबकि LDF काफी पीछे छूटता नजर आ रहा है.

NDA का 13.4% वोट शेयर तीसरे नंबर पर

वोट शेयर में भी UDF का स्पष्ट फायदा दिख रहा है. UDF LDF से 2.2% ज्यादा वोट हासिल करता दिख रहा है. NDA का 13.4% वोट शेयर इस बार भी तीसरे नंबर पर है, लेकिन सीटों में उसका प्रदर्शन बेहद मामूली रहने का अनुमान है.

यदि एग्जिट पोल सही साबित हुआ तो केरल में पिनरयी विजयन की LDF सरकार का कार्यकाल खत्म हो सकता है और UDF (कांग्रेस नेतृत्व वाला गठबंधन) वापसी कर सकता है. यह LDF के लिए बड़ा झटका होगा, क्योंकि पिछले चुनाव में वह सत्ता में था.

NDA को ज्यादा सीटें नहीं मिलने का अनुमान

NDA (बीजेपी गठबंधन) को इस बार भी ज्यादा सीटें नहीं मिलने का अनुमान है, हालांकि उसका वोट शेयर 13% के आसपास रहने से भविष्य के लिए उसके लिए कुछ आधार जरूर बनेगा.

केरल की राजनीति में इस बार भी दो मुख्य गठबंधनों (LDF और UDF) के बीच कड़ी टक्कर दिख रही है, जबकि NDA तीसरे मोर्चे के रूप में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रहा है. आने वाले दिनों में और पोल्स और ग्राउंड रिपोर्ट्स इस तस्वीर को और स्पष्ट करेंगी.

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