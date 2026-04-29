Tamil Nadu Exit Polls Results 2026: मैटराइज (Matrize) के एग्जिट पोल ने तमिलनाडु की सियासी पिच पर तूफान खड़ा कर दिया है. सर्वे के आंकड़ों के मुताबिक सत्तारूढ़ DMK+ गठबंधन एक बार फिर बहुमत हासिल करते हुए सरकार बनाने की मजबूत स्थिति में दिख रहा है, जबकि AIADMK+ गठबंधन काफी करीबी टक्कर दे रहा है.

मैटराइज एग्जिट पोल के प्रमुख आंकड़े:

DMK+ — 122 से 132 सीटें, वोट शेयर 40.3%

AIADMK+ — 87 से 100 सीटें, वोट शेयर 37.1%

TVK (विजय की पार्टी) — 10 से 12 सीटें, वोट शेयर 17.5%

अन्य- 0 से 6 सीटें, वोट शेयर 5.1%

तमिलनाडु विधानसभा की कुल 234 सीटें हैं. बहुमत का जादुई आंकड़ा 118 है. एग्जिट पोल के अनुसार DMK+ गठबंधन इस आंकड़े को आराम से पार करता दिख रहा है, जबकि AIADMK+ अभी भी 100 सीटों के आसपास सिमटता नजर आ रहा है.

यह भी पढे़ं- Matrize Exit Poll: 15 साल बाद बंगाल में बदलेगी सत्ता? BJP छू सकती है बहुमत का जादुई आंकड़ा

AIADMK+ केवल 3.2% वोट शेयर से पीछे

वोट शेयर में भी DMK+ का थोड़ा बेहतर प्रदर्शन दिख रहा है. हालांकि AIADMK+ केवल 3.2% वोट शेयर से पीछे है, जो दर्शाता है कि मुकाबला बेहद रोचक और कांटे का है. खास बात यह है कि TVK ने अपनी पहली बड़ी परीक्षा में ही 17.5% वोट हासिल कर सियासी समीकरणों को उलट-पुलट कर दिया है. यह वोट शेयर AIADMK+ के लिए खासा नुकसानदायक साबित हो सकता है.

एग्जिट पोल के मुताबिक मुख्यमंत्री एमके स्टालिन लगातार दूसरी बार सत्ता में वापसी कर सकते हैं. DMK+ को पिछले चुनाव की तुलना में सीटें कम होने का अनुमान है, लेकिन बहुमत फिर भी उसके पास है. दूसरी ओर, AIADMK+ को उम्मीद थी कि सत्ता विरोधी वोट उसे फायदा पहुंचाएगा, लेकिन TVK के उभरने ने उसके रास्ते में बाधा खड़ी कर दी है.

विजय की पार्टी TVK का 10-12 सीटों का अनुमान भले ही कम लगे, लेकिन 17.5% वोट शेयर भविष्य के लिए उसके लिए मजबूत आधार साबित हो सकता है.