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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाHyderabad Fire Horror: अमीरपेट के तीन मंजिला शोरूम में लगी भीषण आग, धुएं और लपटों से दहला इलाका

Hyderabad Fire Horror: अमीरपेट के तीन मंजिला शोरूम में लगी भीषण आग, धुएं और लपटों से दहला इलाका

हैदराबाद के अमीरपेट में तीन मंजिला टेक्सटाइल शोरूम में भीषण आग लगने से हड़कंप मच गया। कई लोग फंसे, लेकिन सभी को सुरक्षित बचा लिया गया.

By : एबीपी न्यूज़ डेस्क | Edited By: निहारिका सिंह | Updated at : 04 Jun 2026 04:33 PM (IST)
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गुरुवार 4 जून दोपहर हैदराबाद की व्यस्त अमीरपेट मेन रोड पर, मैत्रिवनम और मेट्रो पिलर नंबर 1043 के पास स्थित तीन-मंजिला टेक्सटाइल शोरूम 'KSR फैशन' में भीषण आग लग गई. आग तेज़ी से पूरी इमारत में फैल गई, जिसके बाद बड़े पैमाने पर आपातकालीन बचाव अभियान शुरू किया गया. जैसे ही ऊंची लपटों और घने काले धुएं ने इस कमर्शियल इमारत को अपनी चपेट में लिया, दमकलकर्मी, पुलिसकर्मी और नागरिक एजेंसियों के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंच गए. अधिकारियों ने पुष्टि की कि इमारत के अंदर फंसे सभी लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है और इस घटना में किसी के हताहत होने या घायल होने की कोई खबर नहीं है.

बचाव अभियान में शामिल अधिकारियों के अनुसार, आग दूसरी मंजिल पर लगी और तेज़ी से पूरी इमारत में फैल गई. इमारत में बड़ी मात्रा में कपड़े और अन्य ज्वलनशील सामग्री रखी हुई थी. कुछ ही मिनटों में आग की तीव्रता इतनी बढ़ गई कि हैदराबाद के सबसे व्यस्त कमर्शियल इलाकों में से एक इस जगह पर मौजूद दुकानदारों, कर्मचारियों और ग्राहकों के बीच अफरा-तफरी मच गई.

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सफलतापूर्वक बचाव
पुलिस ने बताया कि आग की लपटें तेज़ होने पर, वहां से भागने की कोशिश कर रहे छह से आठ लोग ऊपरी मंजिल पर फंस गए थे. दमकल विभाग की टीमों ने स्थिति और बिगड़ने से पहले ही उन्हें सफलतापूर्वक सुरक्षित बाहर निकाल लिया. जैसे-जैसे आग फैलती गई, एहतियात के तौर पर आस-पास की अन्य इमारतों जिनमें होटल, रेस्टोरेंट, मोबाइल स्टोर, कंप्यूटर संस्थान और रिटेल आउटलेट शामिल थे को भी तुरंत खाली करा लिया गया.

आग बुझाने में चुनौतियाँ 
यह बचाव अभियान जल्द ही आग बुझाने की एक बड़ी चुनौती में बदल गया. आग के भीषण रूप को देखते हुए, शुरुआत में भेजी गई दमकल गाड़ियां (फायर टेंडर) नाकाफी साबित हुईं, जिसके चलते अधिकारियों को अतिरिक्त दमकल गाड़ियां बुलानी पड़ीं. कई दमकल गाड़ियों को काम पर लगाने के बाद भी आग पर काबू पाना मुश्किल बना रहा. इसके बाद, आग बुझाने के काम में मदद के लिए पानी के टैंकर भी बुलाए गए. अधिकारियों ने बताया कि शोरूम के अंदर मौजूद अत्यधिक गर्मी, घना धुआं और बेहद ज्वलनशील सामग्री के कारण बचाव और आग पर काबू पाने का काम काफी मुश्किल हो गया था.

प्रत्यक्षदर्शियों का अनुभव
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि जैसे ही लोगों ने धुआं देखा, वे घबराकर इमारतों से बाहर की ओर भागने लगे. कई लोगों ने बताया कि आग फैलने के दौरान उन्हें एयर-कंडीशनिंग (AC) यूनिट्स के फटने की आवाज़ें भी सुनाई दीं, जिससे आस-पास जमा लोगों में और भी ज़्यादा दहशत फैल गई. दमकल विभाग के अधिकारियों ने बताया कि उनकी टीमें लगातार काम करती रहीं ताकि आग आस-पास की अन्य कमर्शियल इमारतों तक न फैल सके. आखिरकार आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन अधिकारी अभी तक इस घटना के पीछे के सटीक कारण का पता नहीं लगा पाए हैं. संपत्ति को हुए नुकसान का विस्तृत आकलन किया जाएगा. 

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Published at : 04 Jun 2026 04:33 PM (IST)
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