संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं . विपक्ष NEET परीक्षा विवाद, दिल्ली में CJP प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई, राम मंदिर दान राशि चोरी और अन्य मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है . राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद संसद का माहौल और अधिक गरमाने की संभावना जताई जा रही है .

आज भी विपक्ष सरकार को घेरेगा

संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष के जोरदार विरोध प्रदर्शन की संभावना है . विपक्ष NEET परीक्षा विवाद, दिल्ली में CJP प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई, राम मंदिर की दान राशि चोरी और अन्य मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग कर रहा है . माना जा रहा है कि इन मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है .

राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद बढ़ा सियासी तापमान

संसद की कार्यवाही ऐसे समय में शुरू हो रही है, जब एक दिन पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ था . इस प्रदर्शन ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है . ऐसे में तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान भी संसद में तीखे टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं .

सरकार ने NEET पर चर्चा के दिए संकेत

सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह NEET परीक्षा विवाद पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है . ऐसे में इस मुद्दे पर सदन में विस्तृत चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि विपक्ष तत्काल चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है .

सरकार महत्वपूर्ण विधेयक भी कर सकती है पेश

हंगामे की संभावना के बीच सरकार संसद में अपने विधायी एजेंडे को भी आगे बढ़ाने की तैयारी में है . सरकार वंदे मातरम् विधेयक (Vande Mataram Bill) समेत कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में पेश करने की कोशिश कर सकती है . ऐसे में राजनीतिक टकराव और विधायी कार्य दोनों एक साथ संसद के तीसरे दिन के एजेंडे में शामिल रहेंगे .