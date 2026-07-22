Parliament Monsoon Season Live: सदन में शोर-शराबा, चर्चा की मांग पर अड़ा विपक्ष; कार्यवाही 12 बजे तक स्थगित
Parliament Monsoon Season Live: संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन हंगामेदार रहने के आसार हैं. विपक्ष CJP प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवा पर तत्काल चर्चा की मांग कर रहा है.
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संसद के मानसून सत्र का तीसरा दिन भी हंगामेदार रहने के आसार हैं . विपक्ष NEET परीक्षा विवाद, दिल्ली में CJP प्रदर्शनकारियों पर पुलिस कार्रवाई, राम मंदिर दान राशि चोरी और अन्य मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग को लेकर सरकार को घेरने की तैयारी में है . राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के बाहर हुए अभूतपूर्व विरोध प्रदर्शन के एक दिन बाद संसद का माहौल और अधिक गरमाने की संभावना जताई जा रही है .
आज भी विपक्ष सरकार को घेरेगा
संसद के मानसून सत्र के तीसरे दिन लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में विपक्ष के जोरदार विरोध प्रदर्शन की संभावना है . विपक्ष NEET परीक्षा विवाद, दिल्ली में CJP प्रदर्शनकारियों पर हुई पुलिस कार्रवाई, राम मंदिर की दान राशि चोरी और अन्य मुद्दों पर तत्काल चर्चा की मांग कर रहा है . माना जा रहा है कि इन मुद्दों को लेकर दोनों सदनों में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी बहस देखने को मिल सकती है .
राहुल गांधी के प्रदर्शन के बाद बढ़ा सियासी तापमान
संसद की कार्यवाही ऐसे समय में शुरू हो रही है, जब एक दिन पहले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के नेतृत्व में प्रधानमंत्री आवास के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ था . इस प्रदर्शन ने राजनीतिक माहौल को और गरमा दिया है . ऐसे में तीसरे दिन की कार्यवाही के दौरान भी संसद में तीखे टकराव और हंगामे के आसार बने हुए हैं .
सरकार ने NEET पर चर्चा के दिए संकेत
सरकार ने संकेत दिए हैं कि वह NEET परीक्षा विवाद पर संसद में चर्चा के लिए तैयार है . ऐसे में इस मुद्दे पर सदन में विस्तृत चर्चा होने की संभावना जताई जा रही है, हालांकि विपक्ष तत्काल चर्चा की मांग पर अड़ा हुआ है .
सरकार महत्वपूर्ण विधेयक भी कर सकती है पेश
हंगामे की संभावना के बीच सरकार संसद में अपने विधायी एजेंडे को भी आगे बढ़ाने की तैयारी में है . सरकार वंदे मातरम् विधेयक (Vande Mataram Bill) समेत कुछ महत्वपूर्ण विधेयकों को सदन में पेश करने की कोशिश कर सकती है . ऐसे में राजनीतिक टकराव और विधायी कार्य दोनों एक साथ संसद के तीसरे दिन के एजेंडे में शामिल रहेंगे .
Parliament Monsoon Season Live: लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्ष का हंगामा
लोकसभा की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षी सदस्यों ने विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की मांग को लेकर जोरदार हंगामा शुरू कर दिया. सदन में शोर-शराबे के बीच माहौल तनावपूर्ण बना रहा. हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ने विपक्ष से कहा, "जितनी देर आप चर्चा करना चाहते हैं, उतना समय दिया जाएगा, लेकिन चर्चा प्रश्नकाल के बाद ही होगी. आप नोटिस दीजिए, प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद आपको चर्चा की अनुमति दूंगा." लगातार हंगामे के चलते सदन की कार्यवाही सुचारु रूप से नहीं चल सकी. इसके बाद लोकसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई.
Parliament Monsoon Season Live: कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कही ये बात
कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी वाड्रा ने कांग्रेस नीट मुद्दे पर विरोध प्रदर्शन करने पर कहा,"हम छात्र के साथ हैं और उनकी आवाज उठा रहे हैं। छात्र के साथ जो हुआ वो सही है या गलत ये आप ही बताए. बच्चे हैं सारे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं मुद्दा महत्वपूर्ण है सारे माता-पिता इस बात को जानते हैं. सब जानते हैं कि ये मुद्दा असल है छात्र सिर्फ अपना अधिकार मांग रहे हैं और कुछ नहीं मांग रहे हैं. बच्चे इतना संघर्ष करके पढ़ाई करते हैं और अपने लिए वो भविष्य देखते हैं आप उनका भविष्य बिगाड़ रहे हो. वो सिर्फ कह रहे हैं कि उनसे बात करें और उनके लिए सिस्टम बदला जाए क्योंकि ये टूटा हुआ सिस्टम है।" उन्होंने आगे कहा,"अलोकतांत्रिक जो सड़कों और सदन में हो रहा है वो है न कि हमारा प्रदर्शन अलोकतांत्रिक है सदन पर आप चर्चा नहीं करते हैं. लोकतंत्र बचा ही नहीं है."