भारत आ रहे अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, ट्रंप का क्या है प्लान?

अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रुबियो अक्टूबर में उज्बेकिस्तान का दौरा पूरा करने के बाद भारत आएंगे. अपने इस दौरे के दौरान वह मुंबई और जामनगर जाएंगे. इस साल यह उनकी दूसरी आधिकारिक भारत यात्रा होगी. इससे पहले वह मई में चार दिवसीय दौरे पर भारत आए थे.

अमेरिकी विदेश विभाग के अनुसार, रुबियो भारत के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों से मुलाकात करेंगे. इस दौरान भारत और अमेरिका के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने, क्षेत्रीय और वैश्विक परिस्थितियों पर विचारों का आदान-प्रदान करने और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने की संभावनाओं पर चर्चा होगी. इसके अलावा, वह कारोबारी नेताओं से भी मुलाकात करेंगे, ताकि दोनों देशों के बीच व्यावसायिक निवेश और आर्थिक सहयोग के नए अवसरों को बढ़ावा दिया जा सके.

17 से 22 अक्टूबर तक भारत और उज्बेकिस्तान के दौरे पर रहेंगे रुबियो

मार्को रुबियो का यह दौरा 17 से 22 अक्टूबर तक निर्धारित है. भारत आने से पहले वह उज्बेकिस्तान के समरकंद में C5+1 मंत्रिस्तरीय बैठक में हिस्सा लेंगे. इस मंच पर अमेरिका और मध्य एशिया के पांच देशों के बीच रणनीतिक सहयोग पर चर्चा होगी. रुबियो उज्बेकिस्तान, कजाखस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और किर्गिज गणराज्य के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी करेंगे. इस दौरान क्षेत्रीय सहयोग और अमेरिका तथा मध्य एशियाई देशों के बीच आर्थिक संबंधों को मजबूत करने पर जोर रहेगा.

सेमीकंडक्टर, एआई और अंतरिक्ष तकनीक पर भी फोकस

रुबियो की भारत यात्रा से पहले अमेरिकी राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के वरिष्ठ अधिकारियों का एक प्रतिनिधिमंडल भी भारत आ सकता है. इसका उद्देश्य भारत और अमेरिका के बीच उन्नत तकनीकी साझेदारी को फिर से गति देना है. मामले की जानकारी रखने वाले लोगों के मुताबिक, दोनों देशों के अधिकारी TRUST पहल के तहत सहयोग बढ़ाने पर चर्चा करेंगे. फरवरी 2025 में शुरू की गई इस पहल का उद्देश्य सेमीकंडक्टर, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई), अंतरिक्ष, जैव प्रौद्योगिकी और अन्य महत्वपूर्ण तकनीकी क्षेत्रों में साझेदारी को बढ़ावा देना है.

मई में चार दिन के भारत दौरे पर आए थे रुबियो

मार्को रुबियो इससे पहले मई में चार दिवसीय भारत यात्रा पर आए थे. उस दौरान उन्होंने कोलकाता, आगरा, जयपुर और नई दिल्ली का दौरा किया था. उनकी यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच रणनीतिक संबंधों को मजबूत करना, क्वाड गठबंधन के तहत सहयोग बढ़ाना और व्यापार, रक्षा तथा ऊर्जा सुरक्षा से जुड़े मुद्दों पर चर्चा करना था. अक्टूबर का यह दौरा इस साल भारत की उनकी दूसरी आधिकारिक यात्रा होगी.

मोंटाना के गवर्नर की भारत यात्रा पर विवाद के बाद रुबियो का दौरा

रुबियो की यात्रा ऐसे समय हो रही है, जब हाल ही में अमेरिकी राज्य मोंटाना के गवर्नर ग्रेग जियानफोर्ट की भारत यात्रा को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद हुआ था. भारत यात्रा के बाद उन्हें ऑनलाइन आलोचना और दुर्व्यवहार का सामना करना पड़ा. यह घटनाक्रम अमेरिका में भारतीयों के प्रति बढ़ती नकारात्मक टिप्पणियों के व्यापक संदर्भ में सामने आया.

जियानफोर्ट ने इस आलोचना को दरकिनार करते हुए कहा कि विवादों के बावजूद उनकी यात्रा से महत्वपूर्ण प्रगति हुई. हिंदुस्तान टाइम्स को दिए एक साक्षात्कार में उन्होंने कहा कि उनके दौरे का उद्देश्य मोंटाना के हितों को आगे बढ़ाना था, जिससे भारत, मोंटाना और अमेरिका को फायदा हो.

जियानफोर्ट के मुताबिक, दोनों पक्षों के साथ काम करने से महत्वपूर्ण शोध को बढ़ावा मिलता है, मोंटाना में रोजगार के अवसर बनते हैं और भारत को खाद्य तथा प्रोटीन की आपूर्ति में मदद मिलती है. उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा माहौल में किसी भी काम को लेकर कुछ विरोध का सामना करना पड़ सकता है.

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