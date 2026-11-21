ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने शनिवार को राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री नवीन पटनायक और रिटायर्ड IAS अधिकारी वीके पांडियन की विदेश यात्राओं की जांच के आदेश दिए हैं. ये विदेश यात्राएं साल 2022 से 2024 के दौरान की गई थीं और यह कार्रवाई उन आरोपों के बाद की गई है, जिनमें इन यात्राओं पर हुए खर्च के ब्योरे को संदेहास्पद बताते हुए सवाल उठाए गए थे.

न्यूज एजेंसी पीटीआई भाषा की रिपोर्ट के मुताबिक, मुख्यमंत्री कार्यालय (CMO) की तरफ से जारी आदेश में कहा गया कि नवीन पटनायक, वीके पांडियन और IPS रवि कांत के विदेश यात्राओं की डिटेल्स की जांच करने और सच्चाई को सामने लाने के लिए मामले की जांच जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट के प्रिसिंपल सेक्रेटरी को सौंपी गई है.

मुख्यमंत्री कार्यालय ने आदेश को लेकर दी जानकारी

सरकारी आदेश में बीजू जनता दल (BJD) के प्रमुख नवीन पटनायक के जापान और इटली की यात्राओं का जिक्र किया गया है, जिसमें आईएएस अधिकारी वीके पांडियन और आईपीएस अधिकारी रवि कांत उनके साथ थे. आदेश में कहा गया, ‘कई सोशल एक्टिविस्ट्स की तरफ से लगाए गए आरोपों से यह बात सामने आई है कि पूर्व मुख्यमंत्री पटनायक, सेवानिवृत्त IAS अधिकारी वीके पांडियन और IPS अधिकारी रवि कांत ने 2022-23 और 2023-24 के दौरान कई बार विदेश यात्राएं कीं.’

News Alert! Odisha govt orders probe into foreign visits of ex-CM Naveen Patnaik, former IAS officer V K Pandian during 2022-24: CMO. — Press Trust of India (@PTI_News) November 21, 2026

इसमें आगे कहा गया, ‘यह जांच जापान और इटली की यात्राओं पर हुए खर्च के उन ब्योरे के आधार पर शुरू करने का आदेश दिया गया है, जिन्हें RTI के तहत दाखिल कई आवेदनों के जरिए प्राप्त किया गया था और जिन्हें संदेहास्पद, अपारदर्शी और अधूरा बताया गया है.’

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने क्या लगाए आरोप?

सामाजिक कार्यकर्ताओं ने यह भी आरोप लगाया कि इन विदेश यात्राओं से जुड़ी जानकारी जानबूझकर छिपाई गई, जिसकी वजह से अलग-अलग सोर्स से मिले आंकड़ों में अंतर पाया गया. CMO ने कहा, ‘इन्हीं आरोपों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने सच्चाई सामने लाने के लिए जांच के आदेश दिए हैं.’

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