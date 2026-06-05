मणिपुर में संदिग्ध उग्रवादी हमला, तीन लोग की मौत, सात घर जलकर राख

मणिपुर के कांगपोकपी जिले के लोइबोल खुल्लेन गांव पर शुक्रवार तड़के (5 जून) को हुए एक संदिग्ध उग्रवादी हमले में तीन लोग मारे गए और सात घर जलकर राख हो गए. राज्य में कुकी जनजातियों का प्रतिनिधित्व करने वाली सर्वोच्च संस्था कुकी इनपी मणिपुर (KIM) ने यह जानकारी दी है.

KIM condemns the barbaric attack on Loibol Khullen Village by NSCN IM and its proxy ZUF pic.twitter.com/yzPb3x3fel — Kuki Inpi (@Kuki_Inpi) June 5, 2026