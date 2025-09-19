मणिपुर में असम राइफल्स के काफिले पर घात लगाकर हमला, 2 जवान शहीद, कई घायल

मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में शुक्रवार शाम आतंकियों ने असम राइफल्स के वाहन पर हमला कर दिया. इस हमले में दो जवान शहीद हो गए और कम से कम तीन अन्य घायल हो गए. घटना नांबोल सबल लेइकाई इलाके में शाम करीब 6 बजे हुई, जब जवानों का वाहन इंफाल से बिष्णुपुर जा रहा था. पुलिस और स्थानीय लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया.



मामले की जानकारी देते हुए वरिष्ठ सुरक्षा अधिकारी ने कहा कि मणिपुर के बिष्णुपुर जिले में आतंकवादियों के हमले में असम राइफल्स के दो जवान शहीद हो गए, जिनमें एक जेसीओ और एक जवान शामिल हैं. दो जवान घायल हैं. व्यस्त सड़क पर जवानों के वाहन पर हमला करने के बाद आतंकी एक सफेद वैन में सवार होकर भाग निकले. जवानों ने संयम बरतते हुए जवाबी कार्रवाई की ताकि कोई नागरिक हताहत न हो. सुरक्षा बल ने हमले के पीछे छिपे आतंकियों को पकड़ने के लिए तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.

राज्यपाल की कड़ी निंदा

मणिपुर के राज्यपाल अजय कुमार भल्ला ने इस हमले की कड़ी निंदा की. राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया कि असम राइफल्स के दो बहादुर जवान देश की रक्षा करते हुए शहीद हो गए. राज्यपाल ने शहीदों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदना जताई और घायलों के शीघ्र स्वास्थ्य लाभ की प्रार्थना की. उन्होंने कहा कि ऐसे घिनौने हमलों को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह का बयान

मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने भी इस हमले की निंदा की. उन्होंने कहा, 'हमारे 33 असम राइफल्स के बहादुर जवानों पर हमला दुखद है. दो जवानों की शहादत और अन्य के घायल होने की खबर से गहरा आघात पहुंचा है. शहीदों का साहस और बलिदान हमेशा याद रखा जाएगा. अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए.'



ऐसा माना जा रहा है कि यह हमला किसी बड़ी साजिश का नतीजा हो सकता है. साथ ही जांच इस बात पर भी केंद्रित है कि क्या असम राइफल्स के काफिले के मार्ग में सुरक्षा व्यवस्था में कोई लापरवाही हुई थी.