'डर देखकर अच्छा लगा...', वोटिंग के बीच जब ममता बनर्जी-सुवेंदु अधिकारी का हुआ आमना-सामना, जानें क्या बोले बीजेपी प्रत्याशी
Bengal Election 2026: पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए वोटिंग जारी है. भवानीपुर में ममता बनर्जी और सुवेंदु अधिकारी आमने-सामने हैं. वोटिंग के दौरान एक समय ऐसा भी आया, जब दोनों का आमना-सामना हो गया.
पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के लिए बुधवार (29 अप्रैल) को वोटिंग जारी है. 142 सीटों पर होने वाले मतदान के लिए बड़ी संख्या में वोटर्स सुबह से ही पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं. इसी फेज में चुनाव की सबसे हॉट सीट भवानीपुर में भी मतदान चल रहा है, जहां से मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और बीजेपी से सुवेंदु अधिकारी आमने-सामने हैं. मतदाताओं को साधने के लिए दोनों सुबह से ही फील्ड में मोर्चा संभालते दिख रहे हैं और बूथों का दौरा कर रहे है. इसी दौरान एक समय ऐसा भी आया, जब दोनों का आमना-सामना हो गया.
सुवेंदु-ममता का हुआ आमना-सामना
एक बूथ के बाहर जिस घर में ममता बनर्जी मौजूद थीं, वहीं पर सुवेंदु अधिकारी भी आ गए. दरअसल, टीएमसी प्रमुख और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी चक्रबेरिया के एक पोलिंग बूथ के बाहर पहुंचीं और वहां काफी देर तक बैठी रहीं. उन्होंने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि टीएमसी के लोगों की मौजूदगी को जानबूझकर कम किया जा रहा है, उनके झंडे हटाए जा रहे हैं. ममता जिस घर में मौजूद थीं, उसी के ठीक सामने सुवेंदु अधिकारी भी आ गए. कुछ देर वह वहीं मौजूद रहे. इसके बाद उन्होंने यह तक कह दिया कि 'ममता बनर्जी का डर अच्छा लग रहा है.'
सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल की सीएम पर निशाना साधा. न्यूज18 की रिपोर्ट के मुताबिक, सुवेंदु ने कहा, 'ममता बनर्जी की पुलिस नहीं है तो उनको डर लग रहा है. उनको अगर कुछ कहना है तो चुनाव आयोग को कहें. वह 50 से 60 लोगों को लेकर आई, लेकिन उनके आने पर सभी भाग गए. ये डर अच्छा लग रहा है. उन्होंने दावा किया ममता बनर्जी 30 हजार वोटों से चुनाव हारेंगी.'
यह भी पढ़ें - 'सब BJP के इशारे पर नाच रहे', बंगाल में वोटिंग के बीच भयंकर गुस्से में ममता बनर्जी, जानें क्या आरोप लगाए
केंद्रीय बलों-चुनाव पर्यवेक्षकों पर ममता बनर्जी ने लगाए गंभीर आरोप
इससे पहले ममता बनर्जी ने केंद्रीय बलों और चुनाव पर्यवेक्षकों पर गंभीर आरोप लगाए. उन्होंने कहा, चुनाव आयोग खुलेआम हमें परेशान कर रहा है. हमने अदालत की अवमानना का नोटिस भेजा है, बाहरी पर्यवेक्षकों को बंगाल लाया गया है, ये खुले तौर पर भाजपा के इशारों पर नाच रहे हैं.' उन्होंने आगे कहा, 'चक्रबेरिया जाइए, आप खुद देखेंगे कि हमारे सभी पोस्टर हटा दिए गए हैं. क्या चुनाव इसी तरह कराए जाते हैं? ये लोग बाहर से कुछ लोगों को लाए हैं, और ये लोग मतदाताओं में डर और आतंक फैलाने के अलावा कुछ नहीं कर रहे हैं. ये जल्द ही चले जाएंगे.'
यह भी पढ़ें - पहले चरण में रिकॉर्ड वोटिंग के बाद ममता समेत 1448 प्रत्याशियों की दांव पर किस्मत, 142 सीटों पर होगा फैसला
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL