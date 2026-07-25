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छात्र आंदोलन से दिल्ली की रफ्तार पर ब्रेक! मेट्रो बंद, रास्ते जाम, ऑटो महंगे...,यात्रियों की जेब पर डबल मार

Metro Stations Closed: जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (कॉजपा) के जारी प्रदर्शन के बीच सुरक्षा कारणों से मध्य दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन लगातार चौथे दिन भी बंद रहे.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 25 Jul 2026 02:23 PM (IST)
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Metro Stations Closed: दिल्ली में जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी के जारी प्रदर्शन के बीच सुरक्षा कारणों से 18 मेट्रो स्टेशन लगातार चौथे दिन भी बंद रहे. मेट्रो स्टेशनों के बंद होने और कई इलाकों में आवाजाही प्रभावित होने का सबसे ज्यादा असर आम यात्रियों और दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों पर पड़ा है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर उतरने वाले यात्रियों को महंगे ऑटो का सामना करना पड़ रहा है, जबकि रोजाना मेट्रो से दफ्तर पहुंचने वाले लोग भी वैकल्पिक रास्ते तलाशने को मजबूर हैं.

नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों की बढ़ी परेशानी

बिहार से दिल्ली पहुंचे एक रेल यात्री ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को हो रही परेशानियों का जिक्र किया. उन्होंने बताया कि स्टेशन से मयूर विहार फेज-1 जाने के लिए ऑटो चालक मनमाना किराया वसूल रहे हैं. यात्री के मुताबिक, सामान्य दिनों में मयूर विहार फेज-1 तक जाने का ऑटो किराया करीब 200 रुपये होता है, लेकिन मौजूदा हालात में ऑटो चालक 400 से 500 रुपये तक की मांग कर रहे हैं. उनका कहना है कि मजबूरी का फायदा उठाकर यात्रियों से दोगुना से भी ज्यादा किराया वसूला जा रहा है.

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मेट्रो सेवाएं प्रभावित होने से बढ़ी दिक्कत

यात्रियों का कहना है कि यह परेशानी जंतर-मंतर पर चल रहे प्रदर्शन के कारण मेट्रो सेवाओं के प्रभावित होने से पैदा हुई है. कई प्रमुख मेट्रो स्टेशनों के बंद होने से लोगों के पास सार्वजनिक परिवहन के विकल्प सीमित हो गए हैं. ऐसे में ऑटो और कैब चालकों की मनमानी भी बढ़ गई है. नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर बाहर निकलने वाले यात्रियों को अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है और कई लोगों को ज्यादा किराया देकर यात्रा करनी पड़ रही है.

ऑफिस जाने वाले कर्मचारी भी परेशान

मेट्रो स्टेशनों के बंद होने का असर सिर्फ बाहर से आने वाले यात्रियों पर ही नहीं, बल्कि रोजाना दफ्तर जाने वाले कर्मचारियों पर भी पड़ा है. उत्तम नगर में परिवार के साथ रहने वाले और केंद्रीय सचिवालय स्थित एक मंत्रालय में कार्यरत एक अधिकारी ने नाम प्रकाशित नहीं करने की शर्त पर बताया कि वह रोजाना उत्तम नगर से मेट्रो लेकर सीधे केंद्रीय सचिवालय स्टेशन पहुंचते थे. वहीं से उन्हें अपने कार्यालय तक जाना आसान रहता था. लेकिन मौजूदा व्यवस्था के कारण अब उन्हें केंद्रीय सचिवालय तक जाने के बजाय करोल बाग मेट्रो स्टेशन पर उतरना पड़ रहा है. इसके बाद उन्हें दूसरे साधनों का सहारा लेना पड़ता है, जिससे रोजाना यात्रा में अतिरिक्त समय और परेशानी दोनों बढ़ गई हैं.

लगातार चौथे दिन बंद रहे 18 मेट्रो स्टेशन

दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन (डीएमआरसी) के अनुसार, जंतर-मंतर पर जारी प्रदर्शन को देखते हुए सुरक्षा कारणों से शनिवार को भी मध्य दिल्ली के 18 मेट्रो स्टेशन सुबह 7:30 बजे से अगले आदेश तक बंद रखे गए. हालांकि, राजीव चौक, मंडी हाउस और केंद्रीय सचिवालय मेट्रो स्टेशनों पर इंटरचेंज (लाइन बदलने) की सुविधा यात्रियों के लिए उपलब्ध है, लेकिन इन स्टेशनों पर प्रवेश और निकास की अनुमति नहीं है.

इन स्टेशनों पर लगा प्रतिबंध

डीएमआरसी के अनुसार, जिन मेट्रो स्टेशनों को बंद रखा गया है उनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नई दिल्ली मेट्रो स्टेशन शामिल हैं.

 

About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश एबीपी लाइव में बतौर इनपुट लीड काम कर रहे हैं. वो करीब 8 सालों से एबीपी में कार्यरत है. ब्रेकिंग न्यूज के साथ चुनाव और राजनीतिक मुद्दों पर खास ध्यान रखते हैं. पत्रकारिता जगत में करीब 10 सालों का अनुभव है. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं. संपर्क के लिए मेल आईडी- jeevanp@abpnetwork.com.
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Published at : 25 Jul 2026 02:22 PM (IST)
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