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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियातिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद में घोटाला, बीकानेर पहुंची ईडी, कारोबारी नेटवर्क पर कसा शिकंजा

तिरुपति बालाजी मंदिर प्रसाद में घोटाला, बीकानेर पहुंची ईडी, कारोबारी नेटवर्क पर कसा शिकंजा

तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल हुए घी को लेकर आंच अब राजस्थान तक पहुंच गई है. मामला सिर्फ गुणवत्ता तक सीमित नहीं है, सवाल यह है कि प्रसादम की सप्लाई में किस स्तर पर खेल हुआ.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: संतोष सिंह | Updated at : 04 Jun 2026 08:44 AM (IST)
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देश के सबसे प्रतिष्ठित धार्मिक स्थलों में शामिल तिरुपति बालाजी मंदिर के लड्डू प्रसादम में इस्तेमाल हुए घी को लेकर उठे विवाद की आंच अब राजस्थान के बीकानेर तक पहुंच गई है. कथित मिलावटी घी और संदिग्ध सप्लाई चेन की जांच में जुटी प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की विशेष टीम बुधवार को बीकानेर पहुंची और एक प्रतिष्ठान पर दस्तावेजों तथा वित्तीय लेन-देन की गहन जांच शुरू कर दी.

हैदराबाद से आई ईडी की टीम कारोबारी रिकॉर्ड, बैंकिंग ट्रांजेक्शन और सप्लाई नेटवर्क की कड़ियों को खंगाल रही है. जांच को लेकर पूरे इलाके में दिनभर हलचल बनी रही और बड़ी संख्या में लोग घटनास्थल के आसपास जुटे रहे. सूत्रों के मुताबिक जांच का फोकस उस कथित कारोबार पर है, जिसमें करीब ₹300 प्रति किलो कीमत वाला श्वेता घी तिरुपति तक पहुंचते-पहुंचते ₹1200 प्रति किलो के भाव में बेचा गया. 

जांच में जुटी ईडी की टीम 
एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि आखिर इस घी की सप्लाई किस नेटवर्क के जरिए हुई और मंदिर के प्रसादम के लिए आपूर्ति का रास्ता किसने तैयार किया.   बताया जा रहा है कि एक ही परिवार के तीन भाइयों से जुड़े इस कारोबार में एक आरोपी फरार है, जबकि दूसरा पहले से जांच एजेंसियों की हिरासत में है. तीसरे भाई की कारोबारी गतिविधियां भी जांच के दायरे में हैं. ईडी अब वित्तीय लेन-देन और मुनाफे की पूरी चेन को खंगाल रही है.

इससे पहले मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल (एसआईटी) ने भी बीकानेर में कार्रवाई करते हुए कोयला गली स्थित एक फर्म से घी के नमूने एकत्र किए थे. जांच एजेंसियों को आशंका है कि तिरुपति भेजे गए कुछ कंसाइनमेंट का संबंध बीकानेर से रही सप्लाई से हो सकता है.

करोड़ों के इस नेटवर्क में कौन-कौन शामिल
हालांकि ईडी ने अभी तक आधिकारिक रूप से जांच के दायरे या कार्रवाई के कारणों का खुलासा नहीं किया है, लेकिन जिस तरह वित्तीय रिकॉर्ड और कारोबारी दस्तावेजों की पड़ताल की जा रही है, उससे साफ है कि मामला अब सिर्फ घी की गुणवत्ता तक सीमित नहीं रहा. सवाल यह है कि आस्था से जुड़े प्रसादम की सप्लाई में आखिर किस स्तर पर खेल हुआ और करोड़ों रुपये के इस कथित नेटवर्क में कौन-कौन शामिल है. अब सभी की नजरें ईडी की जांच रिपोर्ट पर टिकी हैं, जो इस पूरे मामले के कई बड़े राज खोल सकती है. जांच आज गुरुवार को भी जारी रहने की उम्मीद है.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 04 Jun 2026 08:44 AM (IST)
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