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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाशुभेंदु सरकार के आते ही सौरव गांगुली पर गिरी गाज! ममता बनर्जी के इस फैसले को बदला

शुभेंदु सरकार के आते ही सौरव गांगुली पर गिरी गाज! ममता बनर्जी के इस फैसले को बदला

Sourav Ganguly Security: बंगाल के नए सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत सौरव गांगुली को Z कैटेगरी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है. इसी वजह से उनकी सुरक्षा को कम कर दी गई है.

By : पीटीआई- भाषा | Updated at : 03 Jun 2026 11:45 PM (IST)
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भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान, भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (BCCI) के पूर्व अध्यक्ष और क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बंगाल (CAB) के मौजूदा अध्यक्ष सौरव गांगुली की सुरक्षा घटा दी गई है. गांगुली को अब 'जेड कैटेगरी' की जगह 'वाई कैटेगरी' की सुरक्षा मिलेगी.

सौरव गांगुली की सुरक्षा कम की गई

पश्चिम बंगाल की नवनियुक्त बीजेपी सरकार ने पूर्व भारतीय कप्तान की सुरक्षा को कम करने का फैसला लिया है. राज्य सरकार ने यह फैसला राज्य की सुरक्षा यूनिट की ओर से सौरव गांगुली की सुरक्षा का विश्लेषण करने के बाद लिया है. गांगुली की सुरक्षा कम करते हुए Y कैटेगरी की कर दी गई है.

राज्य के नए सुरक्षा प्रोटोकॉल के तहत, सौरव गांगुली की मौजूदा सुरक्षा विश्लेषण के मुताबिक उन्हें Z कैटेगरी की सुरक्षा की जरूरत नहीं है. इसी वजह से उनकी सुरक्षा को कम करते हुए वाई श्रेणी में तब्दील कर दी गई है. राज्य के अधिकारियों ने साफ किया कि पूर्व कप्तान की सुरक्षा में कमी राज्य भर में वीआईपी सुरक्षा के पुनरीक्षण के बाद लिया गया फैसला है. 2023 में उनकी सुरक्षा को वाई श्रेणी से जेड श्रेणी में बदला गया था.

ममता बनर्जी ने दी थी Z कैटेगरी की सुरक्षा

सौरव गांगुली का नाम उन क्रिकेटरों में शुमार है जो संन्यास के बाद भी पूरे देश में बेहद लोकप्रिय हैं और अलग-अलग भूमिकाओं में क्रिकेट में अब भी सक्रिय हैं. विशेषकर पश्चिम बंगाल में सौरव गांगुली काफी लोकप्रिय और प्रभावशाली हैं. उन्हें ममता बनर्जी की नेतृत्व वाली पश्चिम बंगाल सरकार ने 2023 में जेड श्रेणी की सुरक्षा दी थी.

सौरव गांगुली को भारतीय क्रिकेट के सबसे सफल कप्तानों में गिना जाता है. उन्होंने बतौर कप्तान हरभजन सिंह, जहीर खान, वीरेंद्र सहवाग, युवराज सिंह, मोहम्मद कैफ और एमएस धोनी जैसे क्रिकेटरों को मौका देते हुए भारतीय टीम को मजबूत बनाने और अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में भारतीय टीम का दबदबा स्थापित करने में अहम भूमिका निभाई थी. संन्यास के बाद गांगुली क्रिकेट प्रशासन में सक्रिय हैं. कैब का अध्यक्ष रहने के बाद वह बीसीसीआई के अध्यक्ष थे. बीसीसीआई अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद फिर से कैब की कमान उनके हाथ में है.

Published at : 03 Jun 2026 11:29 PM (IST)
Tags :
Sourav Ganguly Suvendu Adhikari MAMATA BANERJEE
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