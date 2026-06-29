बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने हैदराबाद में पार्टी मीटिंग के दौरान कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और सोनिया गांधी का बिना नाम लिए तंज कसते हुए कहा कि वे 'हमेशा इटालियन की तरह सोचते हैं' और उसके लिए भारत में कोई जगह नहीं है. उन्होंने कहा कि राज्य को 'भ्रष्ट और परिवार-आधारित दलों से मुक्त' कराया जाना चाहिए. बीजेपी अध्यक्ष ने पार्टी के कार्यकर्ताओं से 'डबल इंजन सरकार' बनाने के लिए प्रयास करने की अपील की.

कांग्रेस अध्यक्ष ने लगाए आरोप

रविवार (28 जून) को बूथ प्रमुख सम्मेलन को संबोधित करते हुए भाजपा अध्यक्ष ने कहा, 'कांग्रेस हमेशा इटालियन की तरह सोचती है और हमारे देश में उनका कोई स्थान नहीं है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीआरएस ने कालेश्वरम परियोजना के जरिए सार्वजनिक धन की लूट की और कांग्रेस पर उन्हें बचाने का प्रयास करने का आरोप लगाया.

बीजेपी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के निधन के बाद उनकी आलोचना करने का भी आरोप कांग्रेस पर लगाया. उन्होंने आगे कहा कि भाजपा आगामी जीएचएमसी चुनावों में पार्टी को सत्ता में लाने के लिए कड़ी मेहनत करेगी. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के लिए पैसा और विकास परियोजनाएं दे रहे हैं और डबल इंजन वाली सरकार के तहत राज्य में सामान्य स्थिति बहाल हो जाएगी.

'तेलंगाना का सपना अधूरा'

उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य गठन के 12 साल बाद भी तेलंगाना आंदोलन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो सका है. उन्होंने कहा, 'हमारे कार्यकर्ताओं ने तेलंगाना के गठन के लिए लड़ाई लड़ी. तेलंगाना के लोगों ने भी इसके लिए संघर्ष किया, लेकिन तेलंगाना का सपना अभी भी अधूरा है, क्योंकि भ्रष्ट और परिवार-आधारित पार्टियों ने तेलंगाना को अपनी जकड़ में ले रखा है. तेलंगाना को इन भ्रष्ट और परिवार-आधारित दलों से मुक्त कराकर विकास के रास्ते पर आगे ले जाना चाहिए.'

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उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और बीआरएस ने एआईएमआईएम के साथ समझौता कर लिया है, जबकि भाजपा कभी ऐसा समझौता नहीं करेगी. उन्होंने कहा कि भाजपा जनता के साथ खड़ी है और हैदराबाद व अन्य जगहों पर होने वाले नगर निकाय चुनावों के बाद सिर्फ भाजपा ही लोगों की उम्मीदों को पूरा कर सकती है. नवीन ने कहा कि अगर ‘विकसित भारत’ का सपना सच करना है, तो तेलंगाना में भी कमल खिलना चाहिए.

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