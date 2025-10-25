PM मोदी से मिलने पहुंचे एकनाथ शिंदे, जानें महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम ने उठाए कौन से अहम मुद्दे

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने शनिवार (25 अक्टूबर, 2025) को नई दिल्ली में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निवास स्थान पर जाकर उनसे सौजन्य भेंट की. इस दौरान उन्होंने प्रधानमंत्री को दीवाली और नववर्ष की शुभकामनाएं दीं.

इस अवसर पर शिंदे ने प्रधानमंत्री मोदी को शाल, पुष्पगुच्छ और संत तुकाराम महाराज की मूर्ति भेंट स्वरूप दी. साथ ही, केंद्र और राज्य से जुड़े कई मुद्दों पर सकारात्मक चर्चा भी हुई. प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात के दौरान कहा कि एनडीए के सभी घटक दल विचारधारा से जुड़े हुए हैं और उन्होंने आशा व्यक्त की है कि यह गठबंधन आगे भी इसी तरह मजबूत बना रहेगा.

पीएम मोदी ने महायुती कार्यों की तारीफ की

मोदी ने शिंदे परिवार को भी दीवाली की हार्दिक शुभकामनाएं दीं. राज्य में चल रहे विकास कार्यों पर दोनों ने चर्चा की और प्रधानमंत्री ने कुछ प्रमुख परियोजनाओं के बारे में जानकारी ली. पीएम मोदी ने महायुती (गठबंधन) के माध्यम से चल रहे कार्यों की प्रशंसा की और कहा कि ऐसा ही कार्य आगे भी जारी रखना चाहिए.

पॉड टैक्सी शुरू करने को लेकर पीएम मोदी की रुचि

मुंबई में पॉड टैक्सी शुरू करने के संबंध में प्रधानमंत्री विशेष रूप से रुचि दिखा रहे हैं. इस परियोजना के बारे में उपमुख्यमंत्री ने विस्तृत जानकारी दी और इसे गति देने पर चर्चा हुई. साथ ही महाराष्ट्र के बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों के बारे में पीएम ने गंभीरता से पूछताछ की. उपमुख्यमंत्री ने उन क्षेत्रों की स्थिति से उन्हें अवगत कराया. प्रधानमंत्री ने भरोसा दिलाया कि केंद्र सरकार किसानों के साथ मजबूती से खड़ी है.





X पर पोस्ट कर उपमुख्यमंत्री ने दी जानकारी

उपमुख्यमंत्री शिंदे ने सोशल मीडिया हैंडल 'एक्स' पर पोस्ट में पीएम मोदी संग मुलाकात की जानकारी देते हुए कहा, 'मैंने आज देश के लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से नई दिल्ली स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की और उन्हें दिवाली और नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.'

उन्होंने आगे लिखा, 'आदरणीय मोदी जी को शॉल, पुष्पगुच्छ और संत तुकाराम महाराज की प्रतिमा भेंट की गई. इस अवसर पर अनेक सकारात्मक विषयों पर चर्चा हुई. उन्होंने आशा व्यक्त की है कि एनडीए के सभी घटक दल विचारों में एक हैं और यह गठबंधन मजबूत बना रहेगा.'

