'पाकिस्तान की धुन पर नाचने वाली पार्टी की...', महाराष्ट्र निकाय चुनाव की जीत पर BJP का बड़ा बयान
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है. महाराष्ट्र की 29 महानगरपालिकाओं के चुनावों में महायुति बड़ी लीड लेती नजर आ रही है. शिवसेना दूसरे नंबर पर है. इसी बीच बीजेपी के वरिष्ठ नेता तरुण चुघ का बड़ा बयान सामने आया है.(ये ब्रेकिंग न्यूज़ स्टोरी है और इसे अपडेट किया जा रहा है. ताजा अपडेट के लिए कृपया रिफ्रेश करें)
