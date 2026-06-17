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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाममता के बागी सांसदों और भतीजे अभिषेक बनर्जी को स्पीकर ने किया तलब, अंतिम फैसला आना बाकी

ममता के बागी सांसदों और भतीजे अभिषेक बनर्जी को स्पीकर ने किया तलब, अंतिम फैसला आना बाकी

तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की शिकायत को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ने दोनों पक्षों को तलब किया है.

Reported By : एबीपी लाइव |  Edited By: संतोष सिंह |  Updated at : 17 Jun 2026 08:52 PM (IST)
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तृणमूल कांग्रेस के बागी सांसदों और टीएमसी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की शिकायत को लेकर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने फिलहाल कोई फैसला नहीं सुनाया है. स्पीकर ने टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी को अपना पक्ष रखने के लिए 19 जून तक का वक्त दिया है.

न्यूज एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के मुताबिक, टीएमसी के 20 बागी सांसदों और अभिषेक बनर्जी को लोकसभा सचिवालय ने 19 जून 2026 को शाम 5 बजे तक संसद भवन में स्पीकर ओम बिरला के आधिकारिक चैंबर में अपना पक्ष रखने के निर्देश दिए हैं. दोनों पक्षों को पूरी तरह सुनने के बाद ही आगे की कार्रवाई या किसी संभावित फैसले पर विचार किया जाएगा.

अभिषेक बनर्जी को नोटिस
टीएमसी से जुड़े इस पूरे विवाद को लेकर स्पीकर ओम बिरला का मानना है कि मामले में कोई भी फैसला लेने से पहले सभी पक्षों को अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलना चाहिए. इसी वजह से अभिषेक बनर्जी को जवाब देने और अपना पक्ष स्पष्ट करने के लिए 19 जून शाम 5 बजे तक का वक्त दिया गया है. मिली जानकारी के मुताबिक लोकसभा अध्यक्ष के दफ्तर ने बनर्जी को नोटिस भी भेजा है. 

पहले अभिषेक बनर्जी ने की थी शिकायत
दरअसल इससे पहले टीएमसी संसदीय दल के नेता और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ने ओम बिरला को लेटर लिखा था और ये लेटर उन न्यूज रिपोर्ट के बारे में है जिनमें कहा गया था कि TMC के कुछ लोकसभा सांसद मान्यता पाने के लिए आपके कार्यालय को कोई सूचना दे चुके हैं या देने का प्रस्ताव रखते हैं.

अभिषेक बनर्जी की मुश्किलें बढ़ीं
ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी की इन दिनों मुश्किलें बढ़ी हुई हैं. बंगाल में कथित टीचर भर्ती घोटाले के सिलसिले में सोमवार को ED ने उनसे 11 घंटे से अधिक वक्त तक पूछताछ की थी. इसके बाद अभिषेक ने कड़ा रुख अपनाते हुए कहा कि वो बीजेपी के सामने कभी नहीं झुकेंगे.

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Published at : 17 Jun 2026 08:52 PM (IST)
Tags :
Abhishek Banerjee TMC OM BIRLA LOK SABHA
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