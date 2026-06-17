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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाED Action: संदेशखाली का 'सुल्तान' कानून के शिकंजे में, शेख सहजहान समेत 4 पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय

ED Action: संदेशखाली का 'सुल्तान' कानून के शिकंजे में, शेख सहजहान समेत 4 पर मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय

संदेशखाली के कथित बाहुबली शेख सहजहान और उसके तीन सहयोगियों पर ईडी मामले में मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप तय. 27 करोड़ की संपत्तियां पहले ही अटैच हो चुकी हैं.

Reported By : रवि यादव |  Edited By: निहारिका सिंह |  Updated at : 17 Jun 2026 07:02 PM (IST)
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प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), कोलकाता क्षेत्रीय कार्यालय द्वारा शेख सहजहान और अन्य के खिलाफ दर्ज पीएमएलए मामले में, माननीय विशेष पीएमएलए न्यायालय, कलकत्ता ने 15/06/2026 को शेख सहजहान, शेख आलमगीर, शिव प्रसाद हाजरा और दीदार बोक्श के खिलाफ धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत आपराधिक आरोप तय किए. यह मामला ईडी द्वारा 27/05/2024 को दायर अभियोजन शिकायत पर आधारित है. न्यायालय ने 03/06/2024 को मामले का संज्ञान लिया था.

ईडी ने शेख सहजहान और उनके सहयोगियों के खिलाफ आईपीसी 1860 और शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत दर्ज कई एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की थी. ईडी की जांच में पता चला कि शेख सहजहान ने राजनीतिक समर्थन और अपने गुंडों की फौज के बल पर संदेशखाली में आतंक का राज कायम किया था. छोटे-मोटे अपराधों से शुरुआत करके, उसने धीरे-धीरे बल और धमकियों का इस्तेमाल करते हुए अपने आपराधिक साम्राज्य का विस्तार किया. उसकी संपत्ति में भूमि हड़पना, अवैध मछली पालन/व्यापार, ईंट भट्ठों पर कब्ज़ा करना, अपने भाई एस.के. आलमगीर, शिब प्रसाद हाजरा और अन्य के माध्यम से ठेके हासिल करना और अवैध करों की वसूली शामिल है. 

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27 करोड़ की कुर्की

शेख सहजन द्वारा अर्जित अवैध धन को मछली व्यापार से होने वाली आय के रूप में छिपाकर और कई विश्वसनीय सहयोगियों को धन को अपने पास पहुंचाने के लिए नियुक्त करके मनी लॉन्ड्रिंग की जाती है. जांच के दौरान, भूमि हड़पने, जबरन वसूली और जान से मारने की धमकी के पीड़ितों सहित विभिन्न व्यक्तियों के बयान लिए गए हैं, पीएमएलए की धारा 17 के तहत तलाशी ली गई है और कई लग्जरी वाहन जब्त किए गए हैं. ईडी ने 27 करोड़ रुपये की चल/अचल संपत्तियों को अटैच किया था, जिसकी पुष्टि माननीय निर्णायक प्राधिकरण ने की है.

चार आरोपी हिरासत में

ईडी ने इस मामले में चार लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें शेख सहजहान, शेख आलमगीर (शेख सहजहान का भाई), शिब प्रसाद हाजरा (यौन अपराधी और शेख सहजहान का साथी) और दीदार बोक्ष मोल्ला (शेख सहजहान का गुर्गा, जिसने सहजहान बाजार में अवैध कर वसूला था) शामिल हैं. कलकत्ता की माननीय विशेष अदालत ने सभी गिरफ्तार व्यक्तियों की जमानत याचिका खारिज कर दी है और वे वर्तमान में न्यायिक हिरासत में हैं.

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Published at : 17 Jun 2026 07:02 PM (IST)
Tags :
PMLA Sheikh Shahjahan Sandeshkali Case
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