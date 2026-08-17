Explainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाXप्लेन: भारत में फ्लाइट में बंदूक ले जाने के क्या हैं नियम? जानिए

Xप्लेन: भारत में फ्लाइट में बंदूक ले जाने के क्या हैं नियम? जानिए

भारत में नियम कहते हैं कि फ़्लाइट में सिर्फ़ कुछ खास लाइसेंस वाले हथियार और गोला-बारूद ले जाने की इजाज़त है, लेकिन इसके लिए कड़ी शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है.

Written By : संकल्प ठाकुर |  Updated at : 17 Aug 2026 01:22 PM (IST)
Preferred Sources

एयर इंडिया की चर्चा फिर देशभर में हो रही है और इस बार भी वजह विवाद ही है. दरअसल इस बार मामला हथियार से जुड़ा हुआ है. रविवार (16 अगस्त) को वाराणसी एयरपोर्ट पर हथियारों की जांच के दौरान एक यात्री की बंदूक से गलती से गोली चल गई, जिससे दो स्क्रीनर घायल हो गए. इस घटना के बाद सवाल उठ रहे हैं कि आखिर इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई. साथ ही सवाल यह भी उठ रहे हैं कि फ्लाइट में हथियार ले जाने के क्या नियम हैं. सभी सवालों के जवाब तलाशते हैं लेकिन पहले आइए जान लेते हैं पूरा मुद्दा क्या है?

रविवार को वाराणसी एयरपोर्ट पर क्या हुआ?

सिलसिलेवार तरीके से सारी घटना को समझ लेते हैं. हुआ ये कि रविवार सुबह करीब 9.30 बजे, उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ के रहने वाले कमलेश केदारनाथ राय अपनी पत्नी के साथ वाराणसी के लाल बहादुर शास्त्री इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे. उन्हें मुंबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट IX1810 में सवार होना था. राय के पास 7.62 mm की पिस्तौल और 21 ज़िंदा कारतूस थे. जब उन्हें ज़रूरी सिक्योरिटी चेक के लिए तय स्क्रीनिंग एरिया में जाने को कहा गया, तो हालात बिगड़ गए. 

सिविल एविएशन मिनिस्ट्री के मुताबिक, "यात्री को ज़रूरी सिक्योरिटी फॉर्मैलिटीज़ पूरी करने के लिए तय स्क्रीनिंग एरिया में ले जाया गया. हथियार को संभालने और जांचने के दौरान, गलती से एक गोली चल गई. गोली टकराकर उछली और दो स्क्रीनिंग कर्मचारियों, रोहित राज और सुमन कुमारी को घायल कर दिया."

एविएशन मिनिस्ट्री ने बताया कि मुंबई जाने वाली एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट में सवार होने वाले इस यात्री को हिरासत में ले लिया गया है और अधिकारी घटना से जुड़ी परिस्थितियों की जांच कर रहे हैं. हालांकि, इस घटना ने लोगों के मन में यह सवाल भी खड़ा कर दिया है कि क्या भारत में फ्लाइट में हथियार ले जाने की इजाज़त है? नियम क्या कहते हैं? आइए अब इस पर चर्चा कर लेते हैं,

फ़्लाइट में बंदूक ले जाने के क्या नियम हैं?

भारत में अगर फ्लाइट में आपके पास लाइसेंस है तो कुछ खास हथियार और गोला-बारूद ले जाने की इजाजत है. इनको लेकर कड़े शर्तों के साथ ले जाने की अनुमति मिलती है. यात्री अपने साथ या केबिन बैगेज में हथियार या गोला-बारूद नहीं ले जा सकते. उन्हें एयरलाइन के चेक-इन काउंटर पर हथियार और गोला-बारूद के बारे में बताना होगा और ज़रूरी लाइसेंस व अन्य दस्तावेज़ साथ रखने होंगे.

नियमों के मुताबिक, हथियार और उसके गोला-बारूद को अलग-अलग पैक करना ज़रूरी है. साथ ही, गोला-बारूद को खुला नहीं ले जाया जा सकता; इसे ठीक से पैक और सुरक्षित करना होगा ताकि इससे कोई खतरा न हो.

Xप्लेन: भारत में फ्लाइट में बंदूक ले जाने के क्या हैं नियम? जानिए

फ़्लाइट में बंदूक ले जाने के क्या नियम हैं?

भारत में नियम कहते हैं कि फ़्लाइट में सिर्फ़ कुछ खास लाइसेंस वाले हथियार और गोला-बारूद ले जाने की इजाज़त है, लेकिन इसके लिए कड़ी शर्तों को पूरा करना ज़रूरी है.

यात्री अपने साथ या केबिन बैगेज में हथियार या गोला-बारूद नहीं ले जा सकते. उन्हें एयरलाइन के चेक-इन काउंटर पर हथियार और गोला-बारूद के बारे में बताना होगा और ज़रूरी लाइसेंस व अन्य दस्तावेज़ साथ रखने होंगे.

नियमों के मुताबिक, हथियार और उसके गोला-बारूद को अलग-अलग पैक करना ज़रूरी है. गोला-बारूद को खुला नहीं ले जाया जा सकता. इसे ठीक से पैक और सुरक्षित करना होगा ताकि इससे कोई खतरा न हो.

एयर इंडिया में किसको छूट है हथियार ले जाने की

एयर इंडिया के मामले में, रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और कस्टम अधिकारियों के ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है. एयरलाइन उन खिलाड़ियों को भी छूट देती है जो किसी प्रतियोगिता के लिए या देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए घरेलू या अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर रहे हों.

वहीं, एयर इंडिया की घरेलू फ़्लाइट के लिए अन्य यात्रियों को प्रति हथियार और 50 कारतूस के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा. अंतरराष्ट्रीय फ़्लाइट के लिए यह शुल्क लगभग 100 डॉलर है.


Xप्लेन: भारत में फ्लाइट में बंदूक ले जाने के क्या हैं नियम? जानिए

एयर इंडिया के मामले में, रक्षा बलों, अर्धसैनिक बलों, पुलिस और कस्टम अधिकारियों के ड्यूटी पर तैनात कर्मचारियों को इससे छूट दी गई है. एयरलाइन उन खिलाड़ियों को भी छूट देती है जो किसी प्रतियोगिता के लिए या देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए घरेलू या अंतरराष्ट्रीय यात्रा कर रहे हों.

वहीं, एयर इंडिया की घरेलू फ़्लाइट के लिए अन्य यात्रियों को प्रति हथियार और 50 कारतूस के लिए 5,000 रुपये का शुल्क देना होगा. अंतरराष्ट्रीय फ़्लाइट के लिए यह शुल्क लगभग 100 डॉलर है.

क्या केबिन के अंदर हथियार ले जाने की इजाज़त है?

एयरपोर्ट पर एयरलाइन के काउंटर पर हथियार की जानकारी देने के बाद, व्यक्ति को ज़रूरी कागज़ात भरने होते हैं और फिर बंदूक और गोला-बारूद अधिकारियों को सौंपना होता है। फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद, सुरक्षित रूप से लॉक किए गए, अनलोडेड हथियार और बॉक्स में रखे गोला-बारूद को आपके चेक-इन बैगेज में वापस रख दिया जाता है, जिसे एयरक्राफ्ट के होल्ड में भेजा जाता है. वाराणसी एयरपोर्ट की घटना एक बार फिर उन कई सुरक्षा नियमों को उजागर करती है जिनका पालन एयरक्राफ्ट में हथियार ले जाने के लिए करना ज़रूरी है.

About the author संकल्प ठाकुर

संकल्प ठाकुर पिछले 10 वर्षों से मीडिया जगत में सक्रिय हैं. उन्होंने अपने करियर की शुरुआत न्यूज़ 24 से की, इसके बाद न्यूज़ नेशन में कार्य किया. वर्तमान में वह एबीपी हिंदी डिजिटल में डिप्टी प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं और पिछले सात वर्षों से संस्थान के साथ जुड़े हुए हैं. उन्हें खेल, अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रम और चुनावी राजनीति से जुड़ी खबरों की गहरी समझ है. इसके अलावा साहित्य, कला और संस्कृति से जुड़े विषयों पर लेखन उनकी विशेष रुचि और विशेषज्ञता का क्षेत्र है. उन्होंने दिल्ली विश्वविद्यालय से हिंदी साहित्य में स्नातक की उपाधि प्राप्त की है.
Read More
Published at : 17 Aug 2026 01:22 PM (IST)
Tags :
Air India Explainer VARANASI
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
सीएम विजय का किसानों को तोहफा, लोन माफी का किया ऐलान
सीएम विजय का किसानों को तोहफा, लोन माफी का किया ऐलान
इंडिया
Xप्लेन: भारत में फ्लाइट में बंदूक ले जाने के क्या हैं नियम? जानिए
Xप्लेन: भारत में फ्लाइट में बंदूक ले जाने के क्या हैं नियम? जानिए
इंडिया
PM मोदी से मिले महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस, बताया क्या हुई बात
PM मोदी से मिले महाराष्ट्र CM देवेंद्र फडणवीस, बताया क्या हुई बात
इंडिया
राहुल गांधी को SC से राहत, CBI से पूछा- 'आरोप इतने गंभीर थे तो...'
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, CBI और ED से जुड़ा है केस
Advertisement

वीडियोज

Sansani: कैमरे में कैद मर्डर की LIVE पिक्चर
Bollywood News: इलायची ऐड पर घिरे SRK, अजय और टाइगर, FDA ने भेजा नोटिस (16.08.26)
Udne ki Asha: Sachin-Sailee के जाने पर रोया Laksh, Roshini को लगी मिर्ची!
Amit Shah On Vande Matarm: वंदे मातरम् पर Amit Shah का कांग्रेस पर हमला, कहा - 'जनता से मांगे माफी'
Vande Mataram Controversy: वंदे मातरम् पर कांग्रेस को बीजेपी ने घेरा, कहा- 'संविधान का अपमान किया'
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
राहुल गांधी को SC से राहत, CBI से पूछा- 'आरोप इतने गंभीर थे तो...'
राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत, CBI और ED से जुड़ा है केस
झारखंड
छात्रों के आगे झुकी झारखंड सरकार! 14वीं JPSC परीक्षा होगी रद्द 
छात्रों के आगे झुकी झारखंड सरकार! 14वीं JPSC परीक्षा होगी रद्द 
Hockey
32 साल बाद इतिहास रचेगी टीम इंडिया, आज वर्ल्ड कप में दूसरा मैच
32 साल बाद इतिहास रचेगी टीम इंडिया, आज वर्ल्ड कप में दूसरा मैच
तमिल सिनेमा
पान मसाला और गुटखा का Ad करने से इंकार कर चुके हैं सनी देओल समेत ये सेलेब्स, एक ने तो मांगी माफी, करोड़ों दान में दिए
पान मसाला और गुटखा का Ad करने से इंकार कर चुके हैं सनी देओल समेत ये सेलेब्स
इंडिया
शहजाद पूनावाला ने BJP से दिया इस्तीफा, 'भावुक करने वाला था कि...'
शहजाद पूनावाला ने BJP से दिया इस्तीफा, 'भावुक करने वाला था कि...'
विश्व
भारत-जर्मनी के बीच 90 हजार करोड़ की डील, मिलेंगी 6 घातक पनडुब्बियां
भारत-जर्मनी के बीच 90 हजार करोड़ की डील, मिलेंगी 6 घातक पनडुब्बियां
Home Tips
Pressure Cooker Gasket Hack: प्रेशर कुकर की ढीली रबड़ मिनटों में होगी टाइट, करें बस यह 1 काम
प्रेशर कुकर की ढीली रबड़ मिनटों में होगी टाइट, करें बस यह 1 काम
शिक्षा
UGC NET री-एग्जाम पर पूरी जानकारी, जानें परीक्षा जुड़े हर सवाल का जवाब 
UGC NET री-एग्जाम पर पूरी जानकारी, जानें परीक्षा जुड़े हर सवाल का जवाब 
ABP NEWS
Viral Video: रोज़ किसी खतरे का सामना करने जैसा है बच्चों का स्कूल जाना!
Viral Video: रोज़ किसी खतरे का सामना करने जैसा है बच्चों का स्कूल जाना!
ABP NEWS
Birbhum Hotel Fire : बीरभूम में होटल बना आग का गोला, 5 की मौत!
Birbhum Hotel Fire : बीरभूम में होटल बना आग का गोला, 5 की मौत!
ABP NEWS
Shehzad Poonawalla Resigns BJP : शहजाद पूनावाला का BJP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा।
Shehzad Poonawalla Resigns BJP : शहजाद पूनावाला का BJP की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा।
ABP NEWS
Viral Video : NH 9 पर कांवड़ियों के डीजे में आग, तुरंत बुझाई गई!
Viral Video : NH 9 पर कांवड़ियों के डीजे में आग, तुरंत बुझाई गई!
ABP NEWS
Brahmani River Overflow : 300 स्कूली बच्चों ने बाढ़ के पानी के बीच स्कूल में काटी रात!
Brahmani River Overflow : 300 स्कूली बच्चों ने बाढ़ के पानी के बीच स्कूल में काटी रात!
Embed widget