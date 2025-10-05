हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडियाराज्य का दर्जा, छठी अनुसूची की मांग और आरक्षण... इन मांगों को लेकर लद्दाख में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा, जानें अब कैसे हालात?

राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची की मांग और आरक्षण... इन मांगों को लेकर लद्दाख में प्रदर्शन के दौरान भड़की हिंसा, जानें अब कैसे हालात?

लद्दाख में राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, रोजगार और क्षेत्रीय सुरक्षा की मांग को लेकर प्रदर्शन हिंसक हो गया, जिसमें चार की मौत और 80 से अधिक घायल हुए. प्रशासन ने कर्फ्यू लगाया और युवाओं को रिहा किया.

By : अंकित गुप्ता | Edited By: सौरभ कुमार | Updated at : 05 Oct 2025 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

लद्दाख क्षेत्र में राज्य का दर्जा, छठी अनुसूची, रोजगार और क्षेत्रीय सुरक्षा की मांगों को लेकर हाल ही में तेज हुए आंदोलनों और हिंसक घटनाओं के बाद हालात तनावपूर्ण बने हुए हैं. 24 सितंबर 2025 को लेह में हुए प्रदर्शन के दौरान हिंसा भड़क उठी, जिसमें चार लोगों की मृत्यु हो गई और 80 से अधिक घायल हुए. इसके बाद प्रशासन ने युवाओं की एक बड़ी संख्या को हिरासत में लिया, जिनमें से 30 को रिहा कर दिया गया है जबकि शेष 40 युवा अभी न्यायिक हिरासत में हैं और उन्हें अदालत के आदेश के अनुसार रिहा किया जाएगा.

लद्दाख के मुख्य सचिव की तरफ से जारी किए गए बयान में कहा गया है कि सरकार किसी निर्दोष या भटके हुए युवा को किसी भी मुसीबत में नहीं डालेगी. साथ ही, प्रशासन का साफ कहना है कि कुछ नेताओं ने व्यक्तिगत और राजनीतिक लाभ के लिए युवाओं को भड़काया, जिसकी जांच चल रही है. जांच में पुलिस ने दावा किया है कि ऐसी कई साक्ष्य मौजूद हैं, जो इन नेताओं की भूमिका को उजागर करेंगे. 

लद्दाख के नेताओं के साथ बातचीत 

सरकार ने यह भी बताया कि लद्दाख के नेताओं के साथ सकारात्मक बातचीत लगातार चल रही थी. 6 अक्टूबर के लिए उच्चस्तरीय बैठक तय थी, उससे पहले ही 25 और 26 सितंबर को भी बैठकें निर्धारित की गई थीं. इसी बीच, प्रदर्शन की तीव्रता के चलते पिछले दिनों में हिंसा हो गई. इसका मुख्य कारण कुछ नेताओं द्वारा बातचीत की प्रक्रिया को पटरी से उतारना और भूख हड़ताल को जारी रखना बताया गया.

शहर में लगाया कर्फ्यू  

प्रशासन का दावा है कि अगर बातचीत का समर्थन समय रहते किया गया होता तो घटनाएं टाली जा सकती थीं. प्रशासन ने युवाओं के भविष्य को लेकर आरक्षणों में बदलाव की घटनाओं का जिक्र किया. एसटी आरक्षण को 45% से बढ़ाकर 85% किया गया, जिसमें 4% एलएसी आरक्षण तथा 1% एससी के लिए रखा गया. महिलाओं को स्थानीय परिषदों में 1/3 आरक्षण, भोटी व पुर्गी भाषाओं को राजकीय भाषा का दर्जा, और त्वरित भर्ती प्रक्रिया के तहत 1385 नॉन-गजटेड पदों की भर्ती की शुरुआत— जैसे ठोस कदमों का ज़िक्र किया गया है. प्रदर्शन के बाद बने संवेदनशील हालातों के चलते प्रशासन ने शहर में कर्फ्यू लगाया और इंटरनेट सेवाएं भी अस्थाई रूप से बंद की गईं. हालांकि, स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है और लद्दाख के उपराज्यपाल ने जल्द ही सभी प्रतिबंधों को हटाने का आश्वासन दिया है. 

लद्दाख के भू-राजस्व कानून

सरकार ने आरोप लगाया कि कुछ संगठनों की तरफ से ‘जनसंख्या फसलन’, ‘सांस्कृतिक सफाया’ जैसे शब्द गढ़कर भ्रम फैलाया जा रहा है, जबकि ऐसी कोई वास्तविकता नहीं है. सरकार ने साफ किया कि लद्दाख के भू-राजस्व कानूनों को और लोगों के हित में बनाया जा रहा है औऱ स्थानीय परिषदों के अधिकारों में कोई कटौती नहीं होने दी जाएगी. लोकसभा सीट बढ़ाने, सोलर पार्क, औद्योगीकरण, पर्यावरण जैसे मुद्दों पर भी सरकार का कहना है कि कोई निर्णय स्थानीय समुदाय की सहमति के बिना नहीं होगा और लद्दाख को ‘कार्बन न्यूट्रल’ क्षेत्र के रूप में विकसित किया जाएगा. प्रशासन ने कहा कि सरकार, खासतौर पर युवाओं की अपेक्षाओं की पूरा करने के लिए जल्द संवाद प्रक्रिया दोबारा शुरू करेगी. सरकार ने लद्दाखियों के भूमि, संसाधन, नौकरियों और सांस्कृतिक पहचान की सुरक्षा का आश्वासन दिया.

ये भी पढ़ें: 'पाकिस्तान का इतिहास-भूगोल बदल जाएगा', सर क्रीक पर राजनाथ सिंह के बयान से घबराए आसिम मुनीर; PAK नेवी को दिया ये आदेश

About the author अंकित गुप्ता

अंकित गुप्ता abp न्यूज़ में सीनियर स्पेशल कॉरेस्पॉन्डेंट हैं. इनका अनुभव 18 से अधिक सालों का है. abp न्यूज़ से पहले ये न्यूज 24 और सहारा समय जैसे बड़े संस्थानों में भी काम कर चुके हैं. अंकित लीगल और राजनीतिक बीट कवर करते हैं. इसके अलावा इन्होंने कई अन्य राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्टोरीज़ को भी को कवर किया है.
Read
Published at : 05 Oct 2025 02:07 PM (IST)
Tags :
LADAKH Ladakh Violence Ladakh Reservation Policy
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Elon Musk Controversy: 'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
मध्य प्रदेश
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
क्रिकेट
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
Advertisement

वीडियोज

एक और बार किशोर कुमार शान की म्यूजिकल जर्नी फेमस डुएट्स और बहुत कुछ
Cough Syrup Deaths: MP में जहरीले 'Cough Syrup' से 15 बच्चों की मौत, Congress का प्रदर्शन
Fake Godman: PMO का फर्जी ID, Yogi-Ramdev संग नकली फोटो... चैतन्यनन्द का पूरा सच
Liquor Mafia Attack: Gaya में Police टीम पर हमला, 6 घायल, 5 गिरफ्तार
Nitish Kumar Health Row: तेजस्वी का CM Nitish पर बड़ा हमला, मानसिक स्वास्थ्य पर उठाए सवाल!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Elon Musk Controversy: 'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
'अंग्रेजों ने भारत पर नहीं किया शासन', एलन मस्क ने दिया ऐसा रिएक्शन, जिस पर हो गए ट्रोल!
मध्य प्रदेश
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
जानलेवा कफ सिरप मामले में CM मोहन यादव का बड़ा एक्शन, आरोपी डॉक्टर प्रवीण सोनी सस्पेंड
क्रिकेट
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
'रोहित शर्मा ने 16 साल दिए लेकिन हम...', पूर्व क्रिकेटर ने शुभमन गिल को कप्तानी दिए जाने पर उठाए सवाल
टेलीविजन
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: छोटे पर्दे पर ही नहीं रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
मुनमुन दत्ता की 10 तस्वीरें: रियल लाइफ में भी चमचमाते हुस्न से फैंस को घायल करती हैं ‘बबीता जी’
विश्व
भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर पाकिस्तानी सेना का पहला रिएक्शन, कहा- 'विनाशकारी तबाही...'
भारत की नक्शे से मिटाने की चेतावनी पर पाकिस्तानी सेना का पहला रिएक्शन, कहा- 'विनाशकारी तबाही...'
बिहार
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
तेज प्रताप यादव का देसी अंदाज, धोती-कुर्ता में रैंप वॉक करते नजर आए लालू के लाल, देखें Video
फैशन
नए लुक में ऐसे पहनें पुरानी साड़ियां, करवाचौथ पर बचेंगे पति के पैसे तो आप पर लुटाएंगे प्यार
नए लुक में ऐसे पहनें पुरानी साड़ियां, करवाचौथ पर बचेंगे पति के पैसे तो आप पर लुटाएंगे प्यार
ट्रेंडिंग
मुझे क्यों तोड़ा? ऑटो रिक्शा पर अचानक टूट पड़े सड़क पर लड़ते सांड, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
मुझे क्यों तोड़ा? ऑटो रिक्शा पर अचानक टूट पड़े सड़क पर लड़ते सांड, वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
ENT LIVE
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
अक्षय कुमार ने बेटी नितारा के वीडियो गेम खेलते समय हुए परेशान करने वाले अनुभव को याद किया
ENT LIVE
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
हनी सिंह बनाम बादशाह मासूम शर्मा बैन मनन भारद्वाज निशांची और अन्य पर
ENT LIVE
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
बाबी देओल की बालीवुड में सफलता की कहानी आर्यन खान का डायरेक्शन और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
आरुष भोला और मनीषा रानी राइज एंड फाल में अर्जुन बिजलानी पवन सिंह धनश्री वर्मा
ENT LIVE
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
वरुण धवन पवन सिंह और खेसरी लाल यादव के बहुत बड़े फैन हैं, वह भोजपुरी फॉलो करते हैं।
Embed widget