अर्नब के बाद अब बंगाल की खाड़ी उठा 'मुरासु' तूफान, IMD बताया किन राज्यों को खतरा?

बंगाल की खाड़ी में बना गहरा दबाव रविवार, 1 नवंबर को चक्रवाती तूफान 'मुरासु' में बदल गया. भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) के अनुसार, यह तूफान तेजी से आंध्र प्रदेश के तट की ओर बढ़ रहा है. इसके 3 नवंबर की सुबह नेल्लोर और नरसापुर के बीच तट से टकराने की आशंका है. इस दौरान 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चल सकती हैं. हवा के झोंकों की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकती है.

तूफान के असर से आंध्र प्रदेश के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश होने का अनुमान है. ओडिशा में भी इसका असर देखने को मिल सकता है. इसे देखते हुए ओडिशा सरकार ने निचले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों से लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के निर्देश दिए हैं.

3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकरा सकता है तूफान

आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि मौसम प्रणाली के चक्रवाती तूफान में बदलने के बाद इसका नाम 'मुरासु' रखा गया है. इसके 3 नवंबर की सुबह आंध्र प्रदेश के तट से टकराने की आशंका है. पहले अनुमान जताया गया था कि तूफान के दौरान हवा की रफ्तार 80 से 90 किलोमीटर प्रति घंटे रह सकती है और झोंके 100 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच सकते हैं.

हालांकि, मौसम विभाग के ताजा पूर्वानुमान के मुताबिक, तूफान 2 नवंबर तक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदल सकता है. इसके बाद यह पश्चिम-उत्तर-पश्चिम दिशा में आगे बढ़ते हुए 3 नवंबर की सुबह दक्षिण आंध्र प्रदेश के तट पर नेल्लोर और नरसापुर के बीच दस्तक दे सकता है. उस समय हवा की रफ्तार 100 से 110 किलोमीटर प्रति घंटे और झोंकों की रफ्तार 120 किलोमीटर प्रति घंटे तक रहने का अनुमान है.

तमिल भाषा में 'ढोल' को कहते हैं मुरासु

इस चक्रवाती तूफान का नाम 'मुरासु' रखा गया है. तमिल भाषा में मुरासु का अर्थ 'ढोल' होता है. इस नाम का प्रस्ताव भारत ने दिया था. मौसम प्रणाली के चक्रवाती तूफान में बदलने के बाद इसी नाम का इस्तेमाल किया गया.

ओडिशा में भी तूफान का असर, निचले इलाकों से लोगों को निकालने के निर्देश

चक्रवाती तूफान के खतरे को देखते हुए ओडिशा सरकार ने निचले इलाकों और पहाड़ी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का आदेश दिया है. अधिकारियों के मुताबिक, तूफान का असर राज्य में भी पड़ सकता है. इससे पहले चक्रवात 'अर्नब' के कारण ओडिशा के गंजाम और गजपति जिलों में भारी बारिश और बाढ़ आई थी. प्रशासन इन जिलों में राहत और बचाव कार्यों में जुटा हुआ है. ऐसे में नए तूफान की आशंका ने अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है.

मौसम विभाग की निदेशक मनोरमा मोहंती ने बताया कि बंगाल की खाड़ी में बना दबाव पिछले तीन घंटों के दौरान 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आगे बढ़ा है. इसके अगले छह घंटों में चक्रवाती तूफान और 2 नवंबर तक गंभीर चक्रवाती तूफान में बदलने की आशंका है. उन्होंने बताया कि ओडिशा में अगले 24 घंटों के दौरान कई जगहों पर बारिश हो सकती है. इस दौरान गरज-चमक, बिजली गिरने और 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

आंध्र प्रदेश में अगले छह दिन कैसा रहेगा मौसम?

मौसम विभाग के अनुसार, आंध्र प्रदेश में अगले कुछ दिनों तक आसमान में बादल छाए रहेंगे. कई जगहों पर बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. तूफान के आगे बढ़ने के साथ तेज हवाओं और भारी बारिश का खतरा भी बना रहेगा.

1 नवंबर: अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. आसमान में बादल छाए रहेंगे. एक-दो बार बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं. भारी बारिश, आंधी, बिजली गिरने और तेज सतही हवाओं का अलर्ट है.

2 नवंबर: अधिकतम तापमान 29 डिग्री और न्यूनतम 23 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आसमान में बादल छाए रहेंगे और कई बार बारिश हो सकती है. इस दिन गरज-चमक, बिजली गिरने, तेज हवाओं और बेहद भारी बारिश का अनुमान है.

3 नवंबर: अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम 22 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. बादल छाए रहने के साथ बारिश और गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. कई जगहों पर आंधी, बिजली गिरने और भारी से बहुत भारी बारिश का अनुमान है.

4 नवंबर: अधिकतम तापमान 31 डिग्री और न्यूनतम 24 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है. आसमान में बादल छाए रहेंगे. एक-दो बार बारिश हो सकती है. गरज-चमक, बिजली गिरने और तेज हवाएं चलने का अनुमान है.

5 नवंबर: अधिकतम तापमान 32 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रह सकता है. सुबह आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा, जबकि शाम और रात तक बादल छा सकते हैं. बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने और तेज हवा चलने की संभावना है. इस दिन मौसम विभाग ने कोई चेतावनी जारी नहीं की है.

6 नवंबर: अधिकतम तापमान 33 डिग्री और न्यूनतम 25 डिग्री सेल्सियस रहने का अनुमान है. सुबह आसमान आंशिक रूप से बादलों से घिरा रहेगा और शाम या रात तक बादल छा सकते हैं. बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है. इस दिन भी कोई मौसम चेतावनी जारी नहीं की गई है.

नवंबर में सामान्य से कम बारिश और ज्यादा तापमान का अनुमान

आईएमडी के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने बताया कि नवंबर में देश के ज्यादातर हिस्सों में सामान्य से कम बारिश होने की संभावना है. वहीं, इस महीने तापमान सामान्य से ज्यादा रह सकता है. उन्होंने बताया कि अक्टूबर 2026 देश के औसत अधिकतम तापमान के लिहाज से 1901 के बाद सबसे गर्म अक्टूबर रहा. मौसम विभाग के अनुसार, नवंबर में भी कई हिस्सों में सामान्य से अधिक तापमान रहने का अनुमान है.

फिलहाल, बंगाल की खाड़ी में बने चक्रवाती तूफान 'मुरासु' पर मौसम विभाग लगातार नजर बनाए हुए है. आंध्र प्रदेश और ओडिशा के प्रशासन को संभावित खतरे को देखते हुए सतर्क रहने और जरूरी तैयारियां करने के निर्देश दिए गए हैं.