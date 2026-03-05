पश्चिम बंगाल के बाद लद्दाख में भी इस्तीफा, कवींद्र गुप्ता ने छोड़ा उपराज्यपाल का पद

केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के उपराज्यपाल कविंद्र गुप्ता ने गुरुवार (5 मार्च) को इस्तीफा दे दिया. उन्होंने अचानक इस्तीफा क्यों दिया, इसकी वजह अब तक साफ नहीं हो पाई है. गुप्ता के अचानक इस्तीफे से लद्दाख की राजनीति में हलचल तेज हो गई है, उनका इस्तीफा उस समय आया, जब पहले पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने इस्तीफा दिया है.