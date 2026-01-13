‘पूरा PoK भारत का है’, शक्सगाम घाटी पर चीन के दावे को लद्दाख LG कविंदर गुप्ता ने किया खारिज

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom







लद्दाख के उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने मंगलवार (13 जनवरी, 2026) को शक्सगाम घाटी पर चीन के दावे को सिरे से खारिज करते हुए कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर (PoK) का पूरा इलाका भारत का है. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि किसी भी विस्तारवादी कोशिश को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

भारत की आपत्तियों के मद्देनजर, चीन ने सोमवार (12 जनवरी, 2026) को शक्सगाम घाटी पर अपने क्षेत्रीय दावों को दोहराते हुए जोर दिया कि इस क्षेत्र में चीनी अवसंरचना परियोजनाएं संदेह से परे हैं.

यह 1962 का नहीं, 2026 का भारत है: उपराज्यपाल

उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कहा, 'पूरा कश्मीर (पाकिस्तान के कब्जे वाले हिस्से समेत) हमारा है. हमें नहीं पता कि पाकिस्तान ने चीन के साथ क्या सौदा किया है. चीन को यह समझना चाहिए कि उसकी विस्तारवादी नीति से कुछ भी हासिल नहीं होगा. भारत सक्षम है. यह 1962 का भारत नहीं, 2026 का भारत है. ऐसे किसी भी प्रयास को विफल कर दिया जाएगा. विदेश मंत्रालय इसका संज्ञान ले रहा है.'

उन्होंने कहा, 'ऐसे किसी भी कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और चीन को यह समझना होगा कि आज भारत पहले की तुलना में कहीं अधिक मजबूत है. चीन ने पहले अरुणाचल प्रदेश के कुछ हिस्सों पर भी दावा किया था.'

कविंदर गुप्ता ने PAK पर भी साधा निशाना

इस दौरान पाकिस्तान पर निशाना साधते हुए उपराज्यपाल कविंदर गुप्ता ने आरोप लगाया कि पड़ोसी देश अपने ही लोगों को छल चुका है और संदिग्ध गतिविधियों में लिप्त है. उन्होंने कहा, ‘पाकिस्तान एक ऐसा देश है जिसे बेचा जा रहा है. उसे अपनी संप्रभुता या अपने लोगों की कोई परवाह नहीं है. बलूचिस्तान, सिंध और कराची में आवाजें उठ रही हैं और वहां पाकिस्तानी सेना की ओर से अत्याचार किए जा रहे हैं. उन क्षेत्रों पर वस्तुतः सेना का ही शासन है.’

ऑपरेशन सिंदूर पर सेना प्रमुख के बयान पर उपराज्यपाल ने दी प्रतिक्रिया

गुप्ता ने संवेदनशील मुद्दों पर भड़काऊ बयानों के प्रति आगाह करते हुए कहा कि PoK पर संसद का स्पष्ट रुख है. उन्होंने कहा, ‘ऐसे बयान नहीं दिए जाने चाहिए जो भड़काऊ प्रकृति के हों. 1994 का एक संसदीय प्रस्ताव है, जो स्पष्ट रूप से कहता है कि पूरा PoK भारत का है.’

वहीं, सेना प्रमुख के हालिया बयान (जिसमें कहा गया है कि ऑपरेशन सिंदूर जारी है) पर प्रतिक्रिया देते हुए उपराज्यपाल ने कहा कि सशस्त्र बलों को पूर्ण राष्ट्रीय समर्थन प्राप्त है. उन्होंने कहा, ‘पूरा देश सेना के साथ खड़ा है. सेना प्रमुख ने एक जिम्मेदार बयान दिया है और मैं इसका स्वागत करता हूं.’

